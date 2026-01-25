必比登名店「老山東牛肉家常麵店」漲價　2/1起水餃每顆貴1元

▲老山東牛肉家常麵店2/1調漲水餃售價。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃士原／台北報導

原物料、人力成本持續增加，近期餐飲業掀起一股漲價潮，包括饗賓集團5大吃到飽品牌與鬍鬚張等，而連續8年獲得必比登推介的「老山東牛肉家常麵店」，日前也宣布2月1日起，每顆水餃售價從9元調漲到10元。

老山東牛肉家常麵店創立於1949年，除了是西門町知名老店，更受到米其林指南評審員青睞，連8年入選必比登推介。店裡最受歡迎為半筋半肉牛肉麵，牛肉麵湯頭以台灣牛骨及十種特調的中藥材熬製，而手工刀切麵條口感彈牙，吸附滿滿紅燒湯汁，並佐上軟嫩的滷牛肉。

▲老山東牛肉家常麵店日前公告2月1日起水餃漲1元。（圖／取自西門町萬年老山東牛肉家常麵店臉書）

除了牛肉麵，店裡的招牌手工水餃也很受歡迎，不過近年原物料成本持續上揚，店家日前公告2月1日調漲水餃價格，從9元調整到10元。

▲米其林必比登名店「阿城鵝肉」宣布漲價。（圖／翻攝阿城鵝肉臉書粉專）

另外，阿城鵝肉臉書粉專日前公告，近年來整體物價持續上漲，鵝肉、原物料與人力成本不斷增加，鵝肉價格多年沒有調整，但成本壓力過大，不得已調整部分價格，半隻鵝從840元漲至900元、鵝肉類前半段及後半段從420元漲至450元、鵝肉最小份則從220元漲至240元；鵝油拌飯、板條、冬粉等調漲5元；地瓜葉、時令青菜漲10元；滷菜類及湯類也有5至10元漲幅。