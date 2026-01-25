全台最大！我家牛排高雄同盟店開幕　390元上百道料理吃到飽

▲「全台最大」我家牛排高雄同盟店今開幕。（圖／我家牛排同盟店提供）

記者黃士原／台北報導

被網友稱為「自助吧才是本體」的我家牛排，占地1000坪、全台最大的高雄同盟店，今天正式開幕，雖然11點才開始營業，但是9點就已有民眾來排隊，想搶先體驗上百道菜色吃到飽。

▲近年來增設豐富自助吧的新店型很受歡迎，讓我家牛排有「被牛排耽誤的Buffet」美譽。（圖／我家牛排同盟店提供）

▲近20種水果吃到飽。（圖／我家牛排同盟店提供）

被牛排耽誤的Buffet

平價牛排館是許多小資族的最愛，近年來我家牛排更是增設自助吧，無限供應數十道料理，由犇峰餐飲集團加盟打造桃園春日店、中和連城店、蘆竹南崁店、林口A9店、板橋遠科店，更把供應的項目擴大到上百道，從熱炒、炸物、烤物、水果甜點到飲料冰淇淋都有，因此被網友稱為「自助吧才是本體」、「被牛排耽誤的Buffet」。

▲我家牛排高雄同盟店占地1000坪、共有350個座位。（圖／我家牛排同盟店提供）

高雄同盟店加盟主為薄多義

我家牛排高雄同盟店其加盟主是以「生日幾歲送幾隻雞翅」聞名的薄多義，經過半年多的籌備，今天正式開幕，由於店面占地1000坪、共有350個座位，取代板橋遠科店，成為全台最大的分店。薄多義表示，非常開心可以跟我家牛排合作，讓薄多義加盟高雄的新店型，期許可以激發更多火花，接住消費者的需求，提供更多元的餐飲服務。

▲燉豬腳。（圖／我家牛排同盟店提供）

▲現場製作的披薩。（圖／我家牛排同盟店提供）

自助吧提供品項多達136種

我家牛排高雄同盟店表示，將全面引進於北部引發排隊狂潮的「豪華自助吧模式」，挑戰南台灣最高 CP值自助餐飲寶座。自助吧提供品項多達136種，分別是炸物區8種、小菜冷盤區11種、熟食區33種、披薩區6種、水果區19種、生菜區15種、甜點區22種、飲品區22種，其中披薩都是現場製作。此外，烤鴨、酸菜鴨、紅酒燉牛肉與白蝦是同盟店限定，來用餐民眾可以搶先試試味道。

▲炸物區。（圖／我家牛排同盟店提供）

390元可無限享用自助吧

菜單部分，根據線上訂位網站提供的資訊，共有20多款排餐，最低價是420元的特製牛排、勁燒雞腿排，其次是440元的蒜香風味豬排，最高價為扁鱈+10盎司雪花牛，770元。至於單點自助吧，則是390元，與板橋遠科店相同。

▲今天開幕吸引大批人潮，頭香民眾早上9點就到現場。（圖／我家牛排同盟店提供）

高雄同盟店1月19日就開放線上訂位，今日開幕日第一個時段很快就被搶光，因此今天早上9點就有人在現場排隊，等待11點營業登記候位。業者表示，總座位數有近半提供現場候位，今天平均等待時間約1小時。

▲TOK牛排館1/27正式開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，台元紡織旗下餐飲事業「蒔慕」去年進行「TOK盡興食光」的轉型，收掉大巨蛋店，裕隆城店則是改成「TOK牛排屋」，專注呈現經典牛排的原始風味，菜單上有10多款排餐，為了符合不同消費者的需求，還有雞腿排、鴨胸、豬排、羊排、海鮮雙拼等選擇，最低398元，1月26日前為試營運，1月27日正式開幕。

▲TOK蒜香重磅牛排。（圖／記者黃士原攝）

餐廳首推「TOK蒜香重磅牛排」，598元便可盡享10盎司超大肉量，上面還撒上大量的酥炸金黃蒜片；「頂級臻味炙燒和牛（1398元）」選用美國極黑和牛肋眼部位，主廚採煎、烤、靜置再反覆煎製上色繁複工序，以鎖住肉汁。其他牛排主餐還有肉質軟嫩的「主廚嚴選菲力牛排（798元）」、肉香濃郁的「典藏紐約客牛排（798元）」，以及油花均勻的「極上火烤肋眼牛排（858元）」。

▲自助吧生菜區、水果區。（圖／記者黃士原攝）

只要點用主餐，就可享有蔬食自助吧吃到飽，包含生菜區、水果區與烤麵包，供應超過18種生菜與節令水果，還能吃到行健村小農直送的當季有機生菜；另有飲料吧、冰淇淋，也能無限取用。