日本鄉民一致推薦水果紅豆聖代！開箱北海道50年老喫茶店回味經典

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者柯珮萱

於是每次到一座城市總想找間咖啡館，最好是跟我同樣有一點年紀，在日本自然是老喫茶店。釧路，在道東算是大城市，也是「一座車站一杯咖啡」的好素材，同樣問了北海道的朋友，得到「仏蘭西茶館釧路」的答案，一查是家50幾年的老店，看了幾張照片便決定前往，於是成了目前為止釧路我最愛的「喫茶店」。

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離釧路車站約莫是10來分鐘的散步路程

釧路未廣町是我在釧路最愛閒晃的地方，離著名且有日本三大夕陽的「幣舞橋」也不遠。是的，每次來釧路，我都提醒自己要住上一晚，賭賭運氣看能不能次次能瞧見這裡絕美的夕陽。

▲位置在日本幾乎每個大小城市常見的「未廣町」的未廣大樓地下室。

▲創業於1972年是少數目前釧路仍可以喝到「アーモンドオ・レ」（杏仁歐蕾）的喫茶店之一。



▲順便一提的是仏蘭西茶館隔壁有一家同樣低調的拉麵店。

▲所處的未廣大樓算是一棟「餐飲、辦公、住家的綜合大樓，晚上還有「スナック」這棟有一點漆黑的大樓也確實有幾分這樣的氛圍。

店外環境介紹

透過走道間的木窒往裡看，有著一種莫名的喜歡，仿佛走進了某本童話書中的糖果屋，前一位走出的客人伴隨著老喫茶店的門鈴噹聲，還有不肯散去，或是重來不曾走遠的重烘焙咖啡香，又好像在跟我說：「いらっしゃいませ」：那聲音有一點老，有一點溫暖。

店內環境介紹

有一點昏暗，是我喜歡的鵝黃和暖氣系，拍照前問了店內只有她一位，應該是老闆的奶奶，她表示不要拍到她和其他的客人都沒問題。但後來，我們「小虎吃貨團」的團友再來，奶奶還會主動幫忙拍照。

擺放許多骨董收藏品

除了昏黃溫暖的氛圍外，裡面到處都放著一些像古董雜貨店的收藏品，就奶奶的說法是她和先生多年的收藏，有些則是老客人送的，總之，是家我非常非常非常喜歡的那種老喫茶店，突然想起那部專門介紹日本喫茶店的日劇「純喫茶に恋をして」不曉得是不是還有在播出。

▲行前查了一下仏蘭西茶館，日本鄉民一致推薦的是「水果紅豆聖代」還有「維也納咖啡」。

小倉パフェ700日幣

就奶奶的說法前不久還是只要600日幣，這一杯中除了本體的香草冰淇淋，還有紅豆、麻吉、香蕉、草莓、水蜜桃，還有斜插的兩根巧克力ポッキー，算一算折合台幣只要120左右，CP值不可謂不高。入口滿是小倉紅豆的鮮甜、冰涼又不至於過甜的香草冰淇淋，佐著各種季節水果，有著一口接一口的絕對痛快。對於甜點控而言。

▲不喜歡紅豆的話，也可以點巧克力口味的，同樣是700日幣，但對我來說有一點太甜膩。

咖啡口味偏重烘培

這裡的咖啡就像日本老喫茶店，都是奶奶親手沖的，剛吃完一杯甜美的聖代，每一口咖啡都覺得舒暢，仿佛好像在叫我慢下腳步、緩下情緒。這滋味，這氛圍，這感受，正是我戀上喫茶店的主因。兩個字「悠閒」。也許更多時候已經無關乎味覺。

ウィンナーコーヒー（維也納咖啡）和「アーモンドオ・レ

都是日本老字號喫茶店的特色飲料，簡單來說它就是濃縮咖啡和鮮奶油的組合，有些日本的喫茶店還會加上香草冰淇淋，而仏蘭西茶館便是，冰、熱交融、甜苦交錯，正是維也納咖啡歷久不衰的主因。對我個人來說，不喜歡黑咖啡，維也納正是我在喫茶店最喜歡的選擇。

▲心滿意足的走出仏蘭西茶館正好是釧路的夕陽時分，走在半融的雪街上，刺眼的光芒和微冷的空氣，不斷對抗著嘴裡呼出的，夾帶著咖啡香的熱氣。

▲幣舞橋的夕陽真是美，無愧於日本三大夕陽的稱號，每次都能讓我看到、拍到流連忘返，百看不厭。

釧路仏蘭西茶館

地址：北海道釧路市末広町5－5末広ビルB1

電話：01－5422－9666

營業時間：12：00 － 23：00（周日12：00－18：00）

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

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