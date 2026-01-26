ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
邰哥推薦台北平價鑊氣熱炒！50年老店還有兩種白飯吃到飽

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者柯珮萱

台北平價熱炒店推薦這家仁愛路50年老店「忠南飯館」，離捷運忠孝新生站、忠孝復興站都不遠，走路過來大概10分鐘內會到，我很喜歡的老饕邰智源邰哥，有在《邰客好吃》一書中推薦過，多年來生意評價一直很好，菜單以外省家常菜為主，選擇豐富、平價好吃，內用還有兩種白飯吃到飽！

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

只能現場候位
我很久以前就曾吃過，這趟再訪出發前，也有再上網看過最新評價，網友表示平日五點前就要來登記候位，不然可能要等待一小時以上，即使是中午時段人潮依舊很多。

我們這天是平日晚餐六點左右抵達，沒想到完全不用候位，店內空位數還很多，一直到吃飽離開都沒有客滿，這情況讓我感到非常意外，一度還懷疑是不是走錯家。

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

▲建議大家還是避開用餐尖峰時段，才不會花太多時間在候位上。

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

菜單
主打經濟客飯、一人一菜，菜單價格不用加收一成服務費，我從一道菜140元開始吃，現在也漲價到190元、220元、250元三大區間，想喝湯、想吃魚也有不少選擇。

初訪如果不知道怎麼點餐的話，可以參考菜單上有皇冠、大拇指的招牌菜，像是豆干肉絲、芥蘭臘肉、紅燒獅子頭、開陽白菜、雪裡紅、鯉魚湯等人氣都很高。

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

▲牆上菜單不定期會有限定菜色，大家點餐時不妨多加參考參考。

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

▲鯉魚、馬頭魚的特色，適合做哪種料理，牆上黑板也有小教學。

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

▲內用提供兩種白飯吃到飽，分別是蓬萊米、再來米。

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

▲熱茶也是免費供應，可以自取喝到飽。

回鍋肉－220元
是我很喜歡的川菜料理，將五花肉汆燙後、再下鍋炒，以此得名「回鍋肉」，以台北市大安區精華地段來說，這樣一盤回鍋肉賣220元超級便宜，份量兩個人吃綽綽有餘。色香味俱全的餐點，光是香氣就足以讓人口水直流，五花肉逼出油脂，爆炒出迷人鑊氣，醬汁調味鹹香入味，十足是道下飯聖品。

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

▲豆干有著極為柔嫩的口感，細緻到就像是豆腐一樣，讓第一次吃到的朋友發出驚嘆聲。

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

麻婆豆腐－190元
同為經典川菜之一，看似簡單卻很能考驗一間店的真實力，上桌前會灑上滿滿花椒粉，香氣表現一樣是超級犯規，難怪要讓你白飯吃到飽，因為每道菜都有夠適合配飯，辣度的表現比預期中溫和，如果喜歡吃辣的人，點餐時可向店家詢問是否可以辣一些。

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

▲麻婆豆腐該有的特色，皆有包含在這道料理中，是相當夠水準的好吃，同樣推薦必點。

蝦醬空心菜－190元
蝦醬味其實不太明顯，可以當成普通炒空心菜來品嚐，菜大多炒得比較油，這次有刻意在點餐時向店家詢問，是不是可以不要太油，店家有點頭表示收到，但熱炒的油度還是不少，只是好像沒有之前吃來的那麼重油，不確定是否為心理作用就是。

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

▲▼50年老字號外省家常菜。（圖／部落客周花花提供）

▲簡單的豆芽湯風味甘甜清爽，很適合搭配口味較重的熱炒享用。

整體心得
用餐會依照人數招待湯品，如果你原本就有點湯的話，就不再額外贈送了，我覺得美味度有比初訪時來得好，同行朋友馬上拿出手機收進美食清單中，無論之後自己吃飯，或是朋友聚餐都能來，我們這天兩人三道菜吃完非常飽，換算下來一人才300元，以台北大安區熱炒店來說真的是很便宜。

忠南飯館

地址：台北市大安區仁愛路三段88號
電話：02－27061256
營業時間：平日11：15－13：45、17：00－20：30／假日11：00－14：30、17：00－20：30

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

