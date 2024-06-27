ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

超過30年的人情味老店！基隆秘密美食　白飯、炸地瓜還免費吃

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

這間「阿祿咖哩沙茶專賣店」是朋友發現的基隆美食，網路說這裡有被咖哩耽誤的炸地瓜，除了招牌咖哩牛肉還有多道熱炒料理，內用白飯吃到飽還送炸地瓜免費吃，可以說是基隆在地人的祕密廚房。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

基隆美食 阿祿咖哩沙茶專賣店 在哪裡

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

開車來到基隆市中山區復旦路，看到一排三間咖哩沙茶店「阿祿咖哩沙茶專賣店」的招牌開心到模糊，要是沒看清楚會走錯間，阿祿咖哩沙茶專賣店附近沒有停車場，要找一下路邊停車，或者可以問一下客氣的老闆，他會和你說可以停他對面家門口。

阿祿咖哩沙茶專賣店 店內環境

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

除了內用客人，也有在地人來外帶炒牛肉，看看這鍋氣，老闆娘女兒熟練地甩著鍋子，下料後三兩下就炒好一道菜，為了堅持每道菜的味道都一樣，這裡都是一道一道炒。

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

黑板寫著招牌推薦，點餐時，老闆娘也特別建議五味黃魚是必點！寫到這邊，開場白直接說：這間老闆娘不會騙人，還會讓客人不要點太多，聽她的建議怎麼點。

阿祿咖哩沙茶專賣店 餐點推薦

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

菜單上寫著白飯一碗10元，但有點菜就是吃到飽，不怕客人吃，點餐的時候，老闆娘也一直提到，可以點炒牛肉配白飯吃到飽。

炒牛肉200元

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

份量不少，大概可以3個人點來分享剛好，芥蘭菜綠色一片，看起來牛肉不多，但實際都藏在底下，隨便夾都有牛肉，真的就像老闆娘說的大份量。

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

▲咖哩味道重，帶點辛香還有濃厚的沙茶味，蓋掉芥蘭的苦味，有點辣度相當開胃，牛肉也炒得很嫩。

清麵30元

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

雖然點菜有提供白飯吃到飽，但還是想吃吃看這裡的招牌清麵，不像字面上那樣，這裡的清麵其實是咖哩炒麵，可以點一盤咖哩牛肉＋清麵。

五味黃魚250元

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

▲餐點上桌冒著熱煙的模樣相當誘人，豪邁的蔥段和鳳梨切片，光看配色就覺得好吃。

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

▲黃魚用大火炸過，魚皮酥香又脆，加上店家特調五味醬，酸酸甜甜好開胃，魚肉細嫩沾點醬汁，又是超下飯的料理。

炒季節青菜100元

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

炒青菜這天吃到白菜，味道有點像滷白菜，比較誇張的是竟然有蛤蠣，白菜入味鮮甜，加上豆皮增加口感，多了蛤蠣一點點鮮美。

滿400元就送黃金炸地瓜

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

▲剛炸好的黃金地瓜，內用客人吃不下也歡迎打包，老闆真的很阿莎力。

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

雖然是免費送的炸地瓜，但份量和味道卻可以單賣，選用金山紅肉地瓜，肉質甜又軟，外層裹上蕃薯粉還加了黑芝麻增加香氣，剛炸好真的好吃，外層炸衣酥酥香香，地瓜則是柔軟且甜度高。

店家菜單

▲▼超過30年的老店，朝聖網路傳說被咖哩耽誤的炸地瓜，咖哩炒麵只要銅板價格，白飯、炸地瓜還免費吃 。（圖／陳小可提供）

阿祿咖哩沙茶專賣店

地址：基隆市中山區復旦路11號
營業時間：11：00－20：30
電話： （02）2427－0685

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

【你可能也想看】

►澎湖人宵夜愛店！餛飩排骨麵160元照樣排爆　靈魂湯頭是美味關鍵
►基隆人私藏麵線攤！只賣2.5小時就打烊　魚羹裡包Q嫩豬大腸超驚豔
►挖寶蘆洲無名美食！香噴臭豆腐味道有夠臭、加上辣椒水更是一絕

關鍵字： 阿祿咖哩沙茶專賣店 美食雲 美食情報 達人美食 基隆美食 咖哩麵 台灣特色系列 陳小可的吃喝玩樂

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

竟敢搶我姐姐！柴柴坐主位盯新郎　「嚴肅臉」笑翻網友

推薦閱讀

埔里新開咖啡廳先收藏！打卡沙漠景觀越夜越美、坐臥超放鬆露營區

埔里新開咖啡廳先收藏！打卡沙漠景觀越夜越美、坐臥超放鬆露營區

南投埔里美食推薦！預約才能前往的神秘食舖、一周只營業4天

南投埔里美食推薦！預約才能前往的神秘食舖、一周只營業4天

埔里飽足系早午餐！隱藏版「蔬食蛋餅」純天然彩色餅皮、每日限量

埔里飽足系早午餐！隱藏版「蔬食蛋餅」純天然彩色餅皮、每日限量

全台唯一「融合地形」打造玫瑰森林！好逛好拍重點是「還免門票」

全台唯一「融合地形」打造玫瑰森林！好逛好拍重點是「還免門票」

全聯限時10天「茶葉蛋7元」省一波

全聯限時10天「茶葉蛋7元」省一波

伊東豊雄來台承諾：盡所能做出小孩開心的建築

伊東豊雄來台承諾：盡所能做出小孩開心的建築

日本樂高樂園最新水上樂園3亮點

日本樂高樂園最新水上樂園3亮點

名廚江振誠紅燒牛肉麵高雄也吃得到

名廚江振誠紅燒牛肉麵高雄也吃得到

美廉社「茶葉蛋8元」通路最便宜

美廉社「茶葉蛋8元」通路最便宜

先預約了！全台唯一「船咖啡」在台南

先預約了！全台唯一「船咖啡」在台南

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

現在就訂！台中新飯店「買1送1」

赴陸旅遊調至「橙色燈」！旅行社怒了

最低5折！自助調飲價格隨人氣波動

澎湖新開幕民宿！開箱房型環境價格親民

身分證拿出來！8縣市鄉親玩樂園6折

礁溪冠翔泉旅試營運！9／30前住1送1

台北超佛吃到飽499元爽嗑干貝天使紅蝦

十二廚澎湖海鮮季7/1登場

榮星花園「穗花棋盤腳」綻放！

穿越粉越便宜！玩樂園「只要188元」

熱門行程

最新新聞更多

全聯限時10天「茶葉蛋7元」省一波

伊東豊雄來台承諾：盡所能做出小孩開心的建築

日本樂高樂園最新水上樂園3亮點

名廚江振誠紅燒牛肉麵高雄也吃得到

美廉社「茶葉蛋8元」通路最便宜

先預約了！全台唯一「船咖啡」在台南

肯德基「3大夏季新品」一次看！

家樂福聯名金山財神廟推普渡箱！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366