超過30年的人情味老店！基隆秘密美食　白飯、炸地瓜還免費吃

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠

這間「阿祿咖哩沙茶專賣店」是朋友發現的基隆美食，網路說這裡有被咖哩耽誤的炸地瓜，除了招牌咖哩牛肉還有多道熱炒料理，內用白飯吃到飽還送炸地瓜免費吃，可以說是基隆在地人的祕密廚房。

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基隆美食 阿祿咖哩沙茶專賣店 在哪裡

開車來到基隆市中山區復旦路，看到一排三間咖哩沙茶店「阿祿咖哩沙茶專賣店」的招牌開心到模糊，要是沒看清楚會走錯間，阿祿咖哩沙茶專賣店附近沒有停車場，要找一下路邊停車，或者可以問一下客氣的老闆，他會和你說可以停他對面家門口。

阿祿咖哩沙茶專賣店 店內環境

除了內用客人，也有在地人來外帶炒牛肉，看看這鍋氣，老闆娘女兒熟練地甩著鍋子，下料後三兩下就炒好一道菜，為了堅持每道菜的味道都一樣，這裡都是一道一道炒。

黑板寫著招牌推薦，點餐時，老闆娘也特別建議五味黃魚是必點！寫到這邊，開場白直接說：這間老闆娘不會騙人，還會讓客人不要點太多，聽她的建議怎麼點。

阿祿咖哩沙茶專賣店 餐點推薦

菜單上寫著白飯一碗10元，但有點菜就是吃到飽，不怕客人吃，點餐的時候，老闆娘也一直提到，可以點炒牛肉配白飯吃到飽。

炒牛肉200元

份量不少，大概可以3個人點來分享剛好，芥蘭菜綠色一片，看起來牛肉不多，但實際都藏在底下，隨便夾都有牛肉，真的就像老闆娘說的大份量。

▲咖哩味道重，帶點辛香還有濃厚的沙茶味，蓋掉芥蘭的苦味，有點辣度相當開胃，牛肉也炒得很嫩。

清麵30元

雖然點菜有提供白飯吃到飽，但還是想吃吃看這裡的招牌清麵，不像字面上那樣，這裡的清麵其實是咖哩炒麵，可以點一盤咖哩牛肉＋清麵。

五味黃魚250元

▲餐點上桌冒著熱煙的模樣相當誘人，豪邁的蔥段和鳳梨切片，光看配色就覺得好吃。

▲黃魚用大火炸過，魚皮酥香又脆，加上店家特調五味醬，酸酸甜甜好開胃，魚肉細嫩沾點醬汁，又是超下飯的料理。

炒季節青菜100元





炒青菜這天吃到白菜，味道有點像滷白菜，比較誇張的是竟然有蛤蠣，白菜入味鮮甜，加上豆皮增加口感，多了蛤蠣一點點鮮美。

滿400元就送黃金炸地瓜

▲剛炸好的黃金地瓜，內用客人吃不下也歡迎打包，老闆真的很阿莎力。

雖然是免費送的炸地瓜，但份量和味道卻可以單賣，選用金山紅肉地瓜，肉質甜又軟，外層裹上蕃薯粉還加了黑芝麻增加香氣，剛炸好真的好吃，外層炸衣酥酥香香，地瓜則是柔軟且甜度高。

店家菜單

阿祿咖哩沙茶專賣店

地址：基隆市中山區復旦路11號

營業時間：11：00－20：30

電話： （02）2427－0685

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