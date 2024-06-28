台北一日遊路線提案！走老眷村、日式古蹟　60年老店嗑冰品超消暑

▲嘉禾新村是老眷村改造成文創空間。（圖／北市府觀傳局提供）

記者蔡玟君／綜合報導

想要深度探索北市特色景點與美食嗎？本篇就推薦台北一日遊文化景點與美食提案，可以走訪老眷村重生的文創基地感受過去人文歷史，趁著炎炎夏日，到60年甜點老店吃冰品，再繼續順遊古蹟，最後在永康街購物，還能品嚐曾登上米其林的必吃牛肉麵。

旅行的起點推薦走一趟「嘉禾新村」，嘉禾新村前身是聯勤通信修理廠，1956年後原廠房改為眷舍，正式改制為眷村。園區內保留兩棟高階將官宅邸，建築格局方正、擁有大面積獨立庭院，還有一棟日治時期遺留下來的招待所，以及國民政府來台後興建的防空洞。

隨著時代變遷，嘉禾新村如今成為傳續眷村精神的文化場域，以「環境劇場」、「親子園區」為定位，透過親子園區、眷村文化保存創生、藝術實驗、展覽演出三大面向為營運架構。

▲60年甜點老店「台一牛奶大王」。（圖／記者蔡玟君攝）

走訪嘉禾新村，推薦可以順路到已有60年歷史的老字號甜點店「台一牛奶大王」，台一牛奶大王是老台北人從小吃到大的名店，在公館商圈屹立不搖，傳統的八寶冰可是店家推薦必吃，再點上一份現打果汁，就是超推薦的夏日消暑美食；冬天時則有招牌湯圓可以品嚐，來到公館商圈可不能錯過。

▲殷海光故居。（圖／北市府觀傳局提供）

近年來北市府致力於將都會內的老建築活化再利用，讓旅客能了解矗立在城市角落中那些老建築的故事。位於溫州街的日式老屋「殷海光故居」，原本為日據時代為台大教授的宿舍群，植物濃綠青翠，充滿濃厚的文藝學術氣息，後來成為殷海光居所，現在已是市定古蹟，對於老屋與台灣民主政治發展歷史有興趣的旅人，不妨前往一趟。

▲永康街可是觀光客到台北必去的地方 。（圖／記者項瀚攝）

看完老屋，順路就可前往好買好逛、還有許多美食集結的永康商圈！除了各式各樣特色伴手禮很好買，以及鼎泰豐外，推薦美食還有「滋粒冰果室」，該品牌於2023年開幕的，是燕窩專家采立軒南北貨開設的創新冰品店，獨創將經典的燕窩和甜品結合，讓旅人以平價方式就能吃到來自馬來西亞的頂級燕窩口感。

▲曾入選米其林必比登推介的永康牛肉麵。（圖／記者謝婷婷攝）

▲招牌川味紅燒牛肉麵。（圖／記者黃士原攝）

此外，曾入選米其林必比登的「永康牛肉麵」也是來此必吃，招牌川味紅燒牛肉麵其湯頭以大骨熬湯搭配川味豆瓣醬，每天24小時不間斷熬煮，最後再以蔥、薑、蒜酥等材料提味，湯頭濃郁而不鹹，帶點小辣不會嗆，還帶著膠質感，可是許多老饕心中最愛。