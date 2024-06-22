前總統蔣經國御廚掌廚！台北湘菜界名店　砂鍋魚頭、左宗棠雞必點

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者張宜樺

捷運六張犁站美食餐廳推薦這家，隱身基隆路巷內、前總統蔣經國御廚開的「湘鼎坊」，「湘鼎坊」在台北湘菜界已有一定地位，不僅饕客心中、網路評價很好，美食節目也經常前來採訪報導。「湘鼎坊」菜單推薦必點砂鍋魚頭、左宗棠雞、德國豬腳，午餐晚餐生意都很好，記得先預約訂位才有位子唷。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram



湘鼎坊在哪裡

位在台北市大安區基隆路二段184巷1號，靠近樂利路、通化街，從捷運六張犁站出口出來，約步行190公尺、2分鐘左右即可抵達；開車騎車前往的話，附近路邊停車不是那麼好找，建議可以停在比較遠的收費停車場，再走過來吃飯較為方便。

外觀相當不起眼

如果不是專程前往，路過可能很難發現它，平日午餐時段前往，店內生意好到座無虛席，晚餐時段更是要提前預約訂位才有位子，雖然店內阿姨說現在生意沒有以前好了，但我覺得還是先打個電話訂位好再來較為保險，畢竟連平日中午都整間坐滿滿啊。

▲最初會知道湘鼎坊，是因為在美食節目上看過相關報導。

▲老闆是前總統蔣經國御廚的形象深植人心，後來也陸續聽過不少朋友推薦說好吃。

▲兩位老闆是兄弟，弟更是蔣經國總統生前最後一位廚師，在「七海官邸」服務直至先總統離世後才離開。

砂鍋魚頭900元

砂鍋魚頭絕對是湘鼎坊菜單上必點品項，這天觀察幾乎每桌都有點上一鍋。雖然單看900元的單價不太平價，但因為砂鍋魚頭非常大鍋，四人以上分食都沒問題，像我們這天只有三個人，最後幾乎一半都打包回家。魚頭有先炸過、肉還蠻多的，但相對的魚刺也不少，大家吃的時候要自己注意。

用料實在風味濃郁

除了超大顆魚頭外，配料還有寬粉、豆腐、豆皮，和底層的大量白菜，並比蒜頭、臘肉、蒜苗增添湯頭風味。雖然我沒有很懂吃魚頭，卻非常喜歡湘鼎坊的湯頭，豐厚濃厚但不死鹹，白菜所帶出的甜香，與蒜頭交織出的甜感功不可沒，喝下一口全身都暖了起來，完全可以喝出主廚深厚的廚藝。

左宗棠雞280元

左宗棠雞是台灣很具代表性的一道湘菜，在湘鼎坊菜單上當然也點的到。雞腿肉炸過以後，呈現外酥內Q的極品口感，微微辣度、酸甜可口，我覺得非常好吃推薦必點！

塔香茄子140元

先說結論，我非常滿意湘鼎坊的每一道菜，師傅對於火侯掌握度極佳，即使是一盤看似簡單的熱炒，調味、熱度、香氣全部棒的沒話說，絕對不是自己在家裡就能炒出來的味道，就算不點砂鍋魚頭、德國豬腳等大菜，來湘鼎坊就只點熱炒也很可以，雖然份量不是很多，但相當夠水準。

鹹蛋苦瓜170元

苦瓜熟度控制的恰到好處，有著最討喜的爽脆口感，與鹹蛋的比例也抓得很好，最厲害的還是師傅炒功，香氣表現讓我吃一口就留下深刻印象，之後肯定會時常回訪的。

食用心得

這天因為人數關係，就只有點一鍋砂鍋魚頭，和三盤大家各自想吃的熱炒料理，但光從這幾道就能看出湘鼎坊的深厚功力，絕對是一般年輕餐館所模仿不來的，難怪生意會這麼好。雖然份量對應價格不能算是很平價的美食，可單單是熱炒就足以擄獲人心，推薦大家都來試試這家六張犁美食！

菜單

此為2024.5拍攝menu，近年來漲價了不少，但生意依舊蠻好的，各式熱炒菜餚只要140元起，搭配主廚推薦料理、專業砂鍋料理等，菜色選擇真不少，一時間真不知從何點起，因為我們這天只有三人用餐，能點的菜量比較有限，建議如果可以的話還是多點人來吃，比較好點菜也能點一些大菜來分享。

湘鼎坊

地址:：台北市大安區基隆路二段184巷1號

電話：02－2737－3081

營業時間：11：30－14：00、17：30－22：00 （周三公休）

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

部落格、粉絲專頁

【你可能也想看】

►鎮長頒「全台最好吃」匾額！羅東紅豆湯圓、Q彈扎實只賣40元

►飛機頭頂上呼嘯而過！桃園第三航廈咖啡廳 免費停車還是寵物友善

►體驗東京人下班後居酒屋時光！吉祥寺人氣美食串燒只要100円起