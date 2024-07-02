探訪華燈初上取景地！華西街僅存老字號冰果室　必喝濃郁木瓜牛奶

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者黃亭詠
台北華西街夜市「華西街珍果」是50年老字號萬華冰果室，營業時間從中午到凌晨12點，是華西街目前僅存的冰果室，也是Netflix知名偶像劇「華燈初上」取景的果汁店。在美食林立的華西街夜市吃完知名美食小吃後，很適合來一杯冰涼好喝的新鮮果汁，或切個飯後水果盤均衡一下，很多人會推薦華西街珍果的木瓜牛奶跟薑汁番茄水果盤。
華西街珍果位置
華西街珍果位在華西街靠近桂林路，旁邊的一肥仔蘿蔔排骨湯也很推薦喔，離台北捷運龍山市站大約10分鐘的腳程。機車可以停附近路邊停車格，開車可將汽車停在艋舺公園的地下停車場或堤防外的停車場。
華西街珍果環境
▲每次經過華西街珍果就會被色彩繽紛的水果冷藏櫃吸引，聽說這冰箱是特別訂製的尺寸，就是為了讓水果擺的好看。
▲內用座位不多，外帶也有不少的人潮。
菜單價錢
▲販售各種新鮮果汁跟現切水果，木瓜牛奶、酪梨牛奶和胡蘿蔔原汁等現打果汁還有多種冰品。
木瓜牛奶推薦
▲木瓜牛奶60元，新鮮現打的木瓜牛奶裝在復古的玻璃杯、一口喝下冰冰涼涼的口感，木瓜跟牛奶比例剛好，味道濃郁好喝。
結論
「華西街珍果」這樣的冰果室已經不常見，所以顯得特別珍貴，而新鮮現打的果汁帶著明顯的水果風味，這才是飲品的王道，下次還想來試試其他口味的果汁或冰品。
華西街珍果
電話：（02）2308－9390
地址：台北市萬華區華西街113攤
營業時間：12：00－00：00
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