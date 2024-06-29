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入口即化！隱藏版道地砂鍋粥在三重　熱呼呼每一口都是鮮甜海味

陳小可的吃喝玩樂

陳小可的吃喝玩樂 陳小可的吃喝玩樂

三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱

三重美食推薦「青木食堂 潮州美食」，地點位在捷運台北橋站附近，走路約4分鐘，菜單提供腸粉、潮香乾麵、咖哩牛腩飯、粵式私房湯等，比較特別的是需要提前預訂的隱藏版砂鍋粥，店家是真的用砂鍋去熬粥。

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青木食堂潮州美食位置
地點在三重和平街，美食少又不熱鬧的街道，加上店名還有呈現的氛圍，路過真的會不敢進去嚐鮮，但第一次吃完就很愛，連續好幾天又回訪，之前打卡還有讀者說終於推薦這間了。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

青木食堂潮州美食環境

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲門口貼著夏季特餐優惠組合可以參考。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲店內有一隻熱情的黃金獵犬，可愛又親人。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲餐具自取區雖然擺的有點雜，不過可以看出店家很注重環境整潔。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲兩面牆貼滿餐點介紹，不知道怎麼點可以參考圖片，有好幾樣需預訂才能吃到。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

店內環境
不會擁擠座位數不多，有冷氣開放，老闆和老闆娘客氣隨性，態度親切，原本我想點生醃蜆，但真的要預訂，聊了才知道店內食材都是他當天去市場親自採買，連腸粉用的海鮮和牛肉都特別挑選。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲青木食堂的砂鍋粥介紹，特別從大陸訂製的砂鍋粥，很多店家主打砂鍋粥，但都不是用真的砂鍋去熬煮。

青木食堂潮州美食菜單

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

青木食堂菜單價錢
餐點組合真的很妙，小菜都不是熱門的品項，後來又來了好幾次，還真的都固定點同樣幾樣，不過有吃到新推出的皮蛋麵，喜歡吃皮蛋麵的也可以來試試看。

餐點介紹

咖哩魚蛋 50元、潮拌黑木耳 35元

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲很漂亮黑木耳，問了老闆才知道特別購買阿里山的黑木耳，口感很Q很脆，加上特調的醬汁相當清爽。

潮香咖哩牛腩飯 120元

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲一開始還想說菜單有咖哩魚丸很跳TONE，但和咖哩飯很搭可以這樣點。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲咖哩醬色味道香濃，以蔬菜加上多種辛香料熬製，尾韻帶有淡淡的蔬果甜味，搭配的馬鈴薯和紅蘿蔔燉煮入味特別挑過的牛腩，肉質軟嫩不柴。

潮香冷麵 50元
自製的醬料清爽，有著明顯的花生香氣，老闆娘以福源花生醬調製，加上海苔絲和白芝麻增添香氣，有點像涼麵，但口味沒這麼重，很適合夏天。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

潮香餛飩粿條湯60元
老闆娘手工包的餛飩超推，皮薄滑嫩、肉餡扎實飽滿，不過我比較喜歡粗粗胖胖的Q彈粿條，這裡的粿條是偏軟的口感。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

粵式私房湯 60元
我才喝一口就愛上這碗私房湯的味道，喝完又馬上點一碗，明顯的中藥香氣留在口中，甘甜好喝。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

每天的私房湯都不一樣
後來跟老闆娘說這湯有夠好喝，沒想到她直接把熬煮的食材寫給我，但每天的私房湯都不一樣，就看當天煮什麼，假日喝湯的人比較多，最近再去有喝到加了冬瓜還有玉米，但我最愛的還是第一天喝到的。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲腸粉加了紅麴製作才會呈現粉紅色。

總舵主腸粉 200元

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲一開始覺得價位有點高，但看到食物上桌才知道真材實料，份量還真不小。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲除了幾樣海鮮還有牛肉，蝦仁新鮮彈嫩，蚵仔大顆飽滿，擺在腸粉上面，直接吃食材的鮮甜。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲腸粉皮Ｑ嫩美味，特調的醬汁味道很重，有相當濃郁的麻醬和花生味。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲加點辣椒把花生味道平衡一下。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲需要預約的砂鍋粥。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲小鍋 2－3人 600元／大鍋 4-5人 900元，小鍋份量也不少。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲這裡是真的用砂鍋粥煮，保溫效果極佳。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲會另外附上一碟鮮蔥，因為蔥的味道重，老闆娘建議放在食用的小碗依照自己喜好添加。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

砂鍋粥料多實在
熱呼呼的砂鍋粥，香味撲鼻而來，裡頭加入豐富的海鮮，有蛤蠣、蝦子、魷魚和干貝，裡頭還加了福源花生醬提味，燉煮到幾乎入口即化的粥，味道香濃，每一口都是海鮮的鮮甜滋味，超好吃。

▲▼青木食堂 潮州美食，隱藏版正宗砂鍋粥好吃推薦。（圖／部落客陳小可提供）

▲除了辣椒，還有厲害的味道超香胡椒粉，在中藥房買的。

青木食堂 潮州美食

地址：新北市三重區和平街29號
營業時間：平日：11：00－14：00／17：00－21：00、假日：11：00－21：00 假日沒空班
電話：09－0622－1976

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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