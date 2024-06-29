入口即化！隱藏版道地砂鍋粥在三重　熱呼呼每一口都是鮮甜海味

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者柯珮萱
三重美食推薦「青木食堂 潮州美食」，地點位在捷運台北橋站附近，走路約4分鐘，菜單提供腸粉、潮香乾麵、咖哩牛腩飯、粵式私房湯等，比較特別的是需要提前預訂的隱藏版砂鍋粥，店家是真的用砂鍋去熬粥。
青木食堂潮州美食位置
地點在三重和平街，美食少又不熱鬧的街道，加上店名還有呈現的氛圍，路過真的會不敢進去嚐鮮，但第一次吃完就很愛，連續好幾天又回訪，之前打卡還有讀者說終於推薦這間了。
青木食堂潮州美食環境
▲門口貼著夏季特餐優惠組合可以參考。
▲店內有一隻熱情的黃金獵犬，可愛又親人。
▲餐具自取區雖然擺的有點雜，不過可以看出店家很注重環境整潔。
▲兩面牆貼滿餐點介紹，不知道怎麼點可以參考圖片，有好幾樣需預訂才能吃到。
店內環境
不會擁擠座位數不多，有冷氣開放，老闆和老闆娘客氣隨性，態度親切，原本我想點生醃蜆，但真的要預訂，聊了才知道店內食材都是他當天去市場親自採買，連腸粉用的海鮮和牛肉都特別挑選。
▲青木食堂的砂鍋粥介紹，特別從大陸訂製的砂鍋粥，很多店家主打砂鍋粥，但都不是用真的砂鍋去熬煮。
青木食堂潮州美食菜單
青木食堂菜單價錢
餐點組合真的很妙，小菜都不是熱門的品項，後來又來了好幾次，還真的都固定點同樣幾樣，不過有吃到新推出的皮蛋麵，喜歡吃皮蛋麵的也可以來試試看。
餐點介紹
咖哩魚蛋 50元、潮拌黑木耳 35元
▲很漂亮黑木耳，問了老闆才知道特別購買阿里山的黑木耳，口感很Q很脆，加上特調的醬汁相當清爽。
潮香咖哩牛腩飯 120元
▲一開始還想說菜單有咖哩魚丸很跳TONE，但和咖哩飯很搭可以這樣點。
▲咖哩醬色味道香濃，以蔬菜加上多種辛香料熬製，尾韻帶有淡淡的蔬果甜味，搭配的馬鈴薯和紅蘿蔔燉煮入味特別挑過的牛腩，肉質軟嫩不柴。
潮香冷麵 50元
自製的醬料清爽，有著明顯的花生香氣，老闆娘以福源花生醬調製，加上海苔絲和白芝麻增添香氣，有點像涼麵，但口味沒這麼重，很適合夏天。
潮香餛飩粿條湯60元
老闆娘手工包的餛飩超推，皮薄滑嫩、肉餡扎實飽滿，不過我比較喜歡粗粗胖胖的Q彈粿條，這裡的粿條是偏軟的口感。
粵式私房湯 60元
我才喝一口就愛上這碗私房湯的味道，喝完又馬上點一碗，明顯的中藥香氣留在口中，甘甜好喝。
每天的私房湯都不一樣
後來跟老闆娘說這湯有夠好喝，沒想到她直接把熬煮的食材寫給我，但每天的私房湯都不一樣，就看當天煮什麼，假日喝湯的人比較多，最近再去有喝到加了冬瓜還有玉米，但我最愛的還是第一天喝到的。
▲腸粉加了紅麴製作才會呈現粉紅色。
總舵主腸粉 200元
▲一開始覺得價位有點高，但看到食物上桌才知道真材實料，份量還真不小。
▲除了幾樣海鮮還有牛肉，蝦仁新鮮彈嫩，蚵仔大顆飽滿，擺在腸粉上面，直接吃食材的鮮甜。
▲腸粉皮Ｑ嫩美味，特調的醬汁味道很重，有相當濃郁的麻醬和花生味。
▲加點辣椒把花生味道平衡一下。
▲需要預約的砂鍋粥。
▲小鍋 2－3人 600元／大鍋 4-5人 900元，小鍋份量也不少。
▲這裡是真的用砂鍋粥煮，保溫效果極佳。
▲會另外附上一碟鮮蔥，因為蔥的味道重，老闆娘建議放在食用的小碗依照自己喜好添加。
砂鍋粥料多實在
熱呼呼的砂鍋粥，香味撲鼻而來，裡頭加入豐富的海鮮，有蛤蠣、蝦子、魷魚和干貝，裡頭還加了福源花生醬提味，燉煮到幾乎入口即化的粥，味道香濃，每一口都是海鮮的鮮甜滋味，超好吃。
▲除了辣椒，還有厲害的味道超香胡椒粉，在中藥房買的。
青木食堂 潮州美食
地址：新北市三重區和平街29號
營業時間：平日：11：00－14：00／17：00－21：00、假日：11：00－21：00 假日沒空班
電話：09－0622－1976
【你可能也想看】
►澎湖人宵夜愛店！餛飩排骨麵160元照樣排爆 靈魂湯頭是美味關鍵
►基隆人私藏麵線攤！只賣2.5小時就打烊 魚羹裡包Q嫩豬大腸超驚豔
►挖寶蘆洲無名美食！香噴臭豆腐味道有夠臭、加上辣椒水更是一絕
讀者迴響