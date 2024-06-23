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黃仁勳包場這間烤鴨！號稱「台北最強」軟嫩多汁、每桌限點一隻

陳小可的吃喝玩樂

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三重人，喜歡美食、旅遊及生活分享，家中有兩隻貓，是個標準的貓奴。平常最愛的食物是 台灣小吃(蚵仔麵線、臭豆腐、牛肉麵、粄條麵食)、火鍋(一年四季都在吃火鍋)、日本 料理、泰式料理。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂、整理／實習記者張宜樺

台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號，龍都酒樓是超過40年歷史的台北老餐廳，除了烤鴨還有正宗粵菜跟港式飲茶，餐廳華麗復古的裝潢就像走進港劇80年代香港餐廳的氛圍，店內有隱私性高的獨立包廂，是台北宴會場地推薦的熱門餐廳推薦。

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龍都酒樓在哪裡
龍都酒樓位在台北市中山區林森北路條通商圈裡，內湖也有一間分店，輝達執行長黃仁勳包場的就是內湖店。中山本店離台北捷運中山站走路只要7分鐘，龍都酒樓有提供代客停車的服務，汽車可以停在林森公園地下停車場比較有位置，騎機車可以找一下路邊停車格。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

龍都酒樓介紹
龍都酒樓的外觀很有港式餐廳的風格，到了晚上，招牌上的霓虹燈亮起來更有氛圍，很多這吃烤鴨的人都會在門口拍照打卡紀念。雖然在網路看過許多食記有提到環境，不過走進餐廳還是被格局驚艷，在港劇裡面看過華麗又復古的餐廳風格，不僅服務人員多，配置也很少見，不過座位有點擠是真的。

預約龍都酒樓剛營業時間就來，被安排在大廳靠牆的大圓桌，餐廳場地很大，座位數也不少，即便比較擁擠，還能一位難求，真是厲害，龍都酒樓服務人員真的很客氣喔！

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

龍都酒樓茶資每人50元
有菊花、烏龍、香片和普洱四種選擇，茶還可以回沖。朋友是可樂粉絲，用餐沒有可樂少一味，罐裝的可樂跟雪碧每瓶50元，有附冰塊跟杯子。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

廣式片皮鴨2600元
片鴨前會先將剛出爐的烤鴨擺到桌上讓客人確認，這時就會看到每桌客人都拿出手機拍照，畢竟要吃到龍都酒樓烤鴨真的是值得紀念一個雀躍，但我覺得平日要約到朋友吃烤鴨更難。底下蒸籠是荷葉餅。這裡的片鴨是由資深的服務人員來進行。

大姐的手法都很俐落，只見鴨皮一片一片切下來，速度蠻快的，重點是，態度還超客氣。片皮鴨的擺盤相當誘人，金黃色的鴨皮口感酥脆，單吃就非常可以，鴨皮入口真的是夢幻感動，皮脆、多汁、超級香，粉嫩的鴨肉鮮甜軟嫩，一口咬進嘴裡還會爆汁，超好吃！

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲先蒸過的荷葉餅還帶點餘溫。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲雖然好幾片荷葉餅破掉，但不影響口感。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲在荷葉餅依序夾入片皮鴨、甜麵醬、蔥段和紅椒，充滿層次的口感讓人陶醉。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲略厚的鴨肉軟嫩多汁，帶著一點點的嚼勁和肉香，不管是單吃還是沾甜麵醬都不錯。

薑絲皮蛋鴨骨粥350元
鴨架可以選擇煮湯或粥，鴨粥是薑絲皮蛋鴨骨粥，旁邊一盤脆脆的餅乾像是炸餛飩皮，鴨骨頭連著鴨肉啃起來很有滋味，加入皮蛋和炸餅乾增添滋味，粥份量也不少，完全不用擔心吃不飽。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

千里薑蔥爆牛肉煲480元
大火快炒的蔥爆牛肉，剛上桌就香氣四溢，牛肉口感很軟嫩，蔥段咬起來也很有脆度，這道一上桌就被秒殺。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

福建炒飯480元
很少在台灣的港式餐廳吃到的福建炒飯，炒完飯後再淋上羹湯，吃起來有點像燴飯的口感，米飯的顆粒感更為分明，羹湯裡面有蝦仁、干貝跟很多蔬食。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

蒜香排骨930元／10塊
我們點的蒜香排骨是10人份的，炸排骨蠻大一塊，外酥內軟有著明顯的蒜香，肉質很嫩，這道有推薦。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

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蝦卵蒸豆腐380元
蝦卵蒸豆腐吃起來軟軟綿綿的，蝦子鮮甜帶脆，豆腐是吃口感的，也可以淋點醬汁一起吃，不過味道較為清淡就是，這道我是看菜單圖片想點的，不過覺得普通，不會列為必點。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

香滑鮮蝦粉腸160元
港點常出現的鮮蝦腸粉，滑溜溜的口感裡面包著帶有彈性的鮮嫩蝦仁，好吃又穩定的一道料理。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

腊味蘿蔔糕300元／2份
朋友上次來龍都吃烤鴨就很推薦蘿蔔糕，蘿蔔糕的外層煎得酥脆，咬下去還有喀滋聲響，裡面則是燙口又軟嫩，蘿蔔糕裡的餡料鹹香。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

蟹黃蒸燒賣360元／2份
一份是四個，燒賣加上飽滿餡料，入口Ｑ彈，蝦仁內餡扎實，算是好吃的點心推薦，建議上桌就趁熱吃，冷了口感有差。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

脆皮炸子雞780元
朋友說脆皮炸子雞是他們每次來都會點的一道料理，炸雞的皮非常的脆，而且很香，沾點胡椒鹽提味超正點，不過雞肉有點乾 。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

食用心得
這天和朋友來龍都酒樓聚餐，大家點了幾道菜，烤鴨真的好吃必點！可惜一桌只能點一隻，平均下來每個人不用1000元，好吃又不貴的台北烤鴨餐廳，小可建議六人至八人左右來吃才能好好享受烤鴨喔！

難怪很多人把龍都酒樓列為第一名的烤鴨
不僅料理美味，服務人員也很親切，同行的朋友都來過好幾次，的確是值得一訪再訪的港式餐廳，只不過熱門時段很難訂到位置就是，希望下次還有機會吃到這樣美味的烤鴨大餐。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

菜單價錢
龍都酒樓烤鴨預訂在訂位的時候就要先預約好，現場只能加點烤鴨的配料，而且龍都酒樓一桌只能點一隻烤鴨，我們想吃兩隻都不行。除了需要提前預訂的廣式片皮鴨，菜單還有多道港式料理、季節限定水產、時蔬等，要吃的港式點心直接劃在龍都酒樓點菜單即可，龍都酒樓料理以粵菜為主，還有很多港式點心可以選擇。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

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▲餐廳牆上還有當天特價的菜色。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲桌上的立牌也有一些餐廳的特價菜、推薦餐點跟活動資訊。

▲▼台北烤鴨推薦龍都酒樓，菜單招牌必點廣式片皮鴨一鴨三吃，在網路有台北最強烤鴨的稱號。（圖／部落客陳小可的吃喝玩樂授權提供，勿擅自翻攝）

▲龍都酒樓消費滿一千元就會送一張龍都酬賓券，20張就可以兌換廣式片皮鴨一隻。

龍都酒樓 中山總店

地址：台北市中山區中山北路一段105巷18－1號
電話：02－2563－9293
營業時間：周一－周五 11：30－14：30、17：30－21：30
周六－周日 11：20－12：50、13：10－14：30、17：30－19：10、19：30－21：30

＊部落客《陳小可的吃喝玩樂》現有經營：粉絲團部落格

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