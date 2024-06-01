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玩香港必備「交通攻略」！這5大交通工具必搞懂、八達通卡最方便

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼這邊就為各位準備一篇香港五大交通，讓各位可以一次搞懂。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

來到了香港旅行，除了香港景點跟香港美食以外，我想大家最想要了解的就是香港交通總共有什麼樣的搭乘方式，所以這邊就為各位準備一篇香港五大交通，讓各位可以一次搞懂。

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港鐵（MTR）
港鐵是香港裡最普遍的交通工具（相較於台北捷運），每一個地區都是依賴港鐵前往，方便又便宜。不管是機場快線＋其他路線（大部分網路上看到的熱門景點皆可到達）。

目前港鐵總共分成 10 條不同顏色的路線：
觀塘線（淺綠）、荃灣線（紅色）、港島線（深藍）、將軍澳線、東涌線（橘色）、迪士尼線（粉色）、東鐵線（淺藍）、馬鞍山線（棕色）、西鐵線（深紫）、機場快線（深綠）。

付費方式：八達通卡＆單程票，於車站購買。

▲▼這邊就為各位準備一篇香港五大交通，讓各位可以一次搞懂。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

電車（叮叮車）
叮叮車是在「香港島」才會看到的交通工具，主要行經西環、中環、上環、銅鑼灣與天后等地區。

又分成東行線與西行線
東行線：為上環往東開到銅鑼灣方向
西行線：銅鑼灣往上環（西邊）方向

▲▼這邊就為各位準備一篇香港五大交通，讓各位可以一次搞懂。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

總共分為 6 條主要的路線：
筲箕灣 上環（西港城）、筲箕灣 跑馬地、北角 石塘咀、銅鑼灣 石塘咀、跑馬地 堅尼地城、筲箕灣 堅尼地城。

▲▼這邊就為各位準備一篇香港五大交通，讓各位可以一次搞懂。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

西行線時間表：

▲▼這邊就為各位準備一篇香港五大交通，讓各位可以一次搞懂。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

東行線時間表：

▲▼這邊就為各位準備一篇香港五大交通，讓各位可以一次搞懂。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

而且在價格上也非常好懂，不管到哪裡都是統一價格：
成人：港幣3元
小孩：3至12歲小孩港幣1.5元
老年者：65歲以上年老者港幣1.3元
付費方式：後門上車，前門付費下車，可以使用八達通卡＆現金付費（但不找零）所以建議各位直接購買八達通卡最方便，目前在KLOOK買也比較優惠。

▲▼這邊就為各位準備一篇香港五大交通，讓各位可以一次搞懂。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

計程車
香港的計程車區分為紅、綠、藍三種顏色。紅：香港境內地區（起跳價台幣95）；綠：新界（起跳價台幣80左右）；藍：大嶼山地區（起跳價台幣75左右）。

渡輪
香港是由多個小島嶼而組成，所以這裡有很多渡輪的選擇，幾乎每一個島嶼都可以抵達多個小島，而其中天星小輪是唯一從九龍往返中環、灣仔的渡輪。但大部分的遊客，比較少有機會坐到渡輪。

付費方式：可刷八達通卡或付現（不找零）。

▲▼這邊就為各位準備一篇香港五大交通，讓各位可以一次搞懂。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這邊就為各位準備一篇香港五大交通，讓各位可以一次搞懂。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

巴士
依照路線範圍區分為下列 5 種巴士。

分別區分為以下：
龍運巴士：主要範圍在北大嶼山、機場、迪士尼樂園
九龍巴士：主要在九龍及新界區，是香港最大、服務範圍最廣的巴士公司
新世界第一巴士：主要在香港島
城巴：主要在香港島
新大嶼山巴士：主要在大嶼山。

在香港搭巴士，最晚到晚上12點都可以搭的到
付費方式：以路線計價。跟叮叮車不同，巴士屬於上車的時候付款，可刷八達通卡或付現（不找零）。

▲▼這邊就為各位準備一篇香港五大交通，讓各位可以一次搞懂。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼這邊就為各位準備一篇香港五大交通，讓各位可以一次搞懂。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 香港旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 亞洲旅遊 黑皮的旅遊筆記 香港交通攻略

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