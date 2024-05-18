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開箱宜蘭全新「湖上Villa」民宿！包棟約會　有專屬庭院生火賞星

黑皮的旅遊筆記

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一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」，這不僅僅是一間超適合情侶前往約會的Villa。純白的建築佇立在池面上，房間中有著獨立的小露台，露台上還有唯美且被綠色植物給圍繞的浴缸可以泡澡，最貼心的就是民宿裡還有準備蠟燭來點綴氛圍感。整間民宿裡的各種細節無一不充滿了現代美學。

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▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

在Villa的房型中分為了A、B棟
好佇民宿在5年前就有一棟包棟的親子民宿，而去年12月又迎來全新的Villa館，在Villa的房型中分為了A、B棟，前棟為雙人房，後棟為兩間雙人房型。民宿周邊被落羽松林給圍繞著，放眼望去都是綠油油的景色。

這次我們入住的是好佇Villa的A棟
而A棟最大的特點除了空間視覺感較寬敞以外，戶外還有獨立的庭院空間，在空間裡放置焚火台還有露營椅。到了夜晚天氣好的話還可以在庭院生火看星星。這裡的空間屬於開放式的空間，光是室內的空間坪數就相當的大，光是視覺就毫無壓迫感。

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

室內介紹
在這個空間中除了有臥室空間以外，還有客廳、用餐區與休憩的空間。在開放式的房間裡，不管在哪一個空間都不會相互打擾到，卻又可以近距離的跟另一半互動。從進門開始，每一個空間的細節都可以感覺的到老闆娘的用心程度。有流理臺可以洗滌，檯子上還有藍芽喇叭與黑膠唱片機，將黑膠唱片一打開，民宿裡又是另外一種感覺。

抽屜一拉開簡值不得了
除了有提供餅乾、泡麵以外，還有茶包與泡茶用具。再將另一個抽屜打開，生活中會用到的用具，這邊也都有提供，開瓶器、醒酒套組、延長線、刀具組還有餐盤碗筷等，這邊全部都有提供，光是到這邊真的是貼心到不行。

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

採光超好！
位於空間中設計了一個天井，所以衛浴空間裡採光相當的好，而且光是吹風機還是使用Dyson品牌的組合。房間裡的浴缸設計蠻巧妙的，是設計在房間的中心點，而且更特別的就是浴缸上頭還有開天井的設計。最值得一提就是民宿的沐浴備品選用了美國AVEDA沐浴品牌還有韓國AHC保養組，以禮物的方式包起來，這樣子完全就捨不得用，完全可以當成禮物帶走。

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

越晚越美的氛圍感
走出房間裡來到了庭院生火，坐在這邊，每一個細微的聲音都變得更加清晰，仿佛在這靜謐的夜晚裡，世界都沉浸在一種神秘的魔力之中。今晚的一切是那麼的美好，好到捨不得入睡。

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

精緻早餐
早晨，一打開房門，一份精心準備的早餐已經靜靜地擺放在門口。令人驚喜的是，老闆娘巧妙地以風呂敷的方式包裝著餐盒，完全可以感受到用心與獨特巧思。這份親切的服務不僅為早晨增添了一絲驚喜，更是為我開啟了美好一天的序幕。

餐盒裡的內容非常豐富
以一個人來吃的話份量算是蠻有飽足感的。最出乎意料的就是當我們準備要離開時，老闆娘還送上了一個伴手禮，打開一看是一個知名品牌的香氛蠟燭，從入住都離開，處處充滿著驚喜。

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

B棟Villa
如果有四個人一起前往的話也可以選擇「好佇Good Stand」的B棟Villa，裡頭有兩間獨立的雙人房還有共用的客廳空間。B棟的Villa最吸睛的就是浴缸的空間，打造一個戶外的小雨林。在一邊泡澡的同時還可以一邊欣賞宜蘭蘇澳的田園風光。

房間充滿著濃濃的北歐風格
從每一處細節都透露出清新自然的氛圍。水泥牆壁和木質點綴的傢俱交相輝映，營造出一種溫暖舒適的氛圍。窗戶敞開，微風輕拂，讓陽光透過窗簾灑落在室內，為空間增添了一絲柔和的光線。就連衛浴空間的風格也很有質感。

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

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▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

心得
在這樣的寧靜空間中，可以毫無顧慮地度過一整個下午。田野的中央，大自然的音符不時飄蕩耳邊，彷彿是大自然特別為我彈奏的美妙樂章。坐在這裡，心情漸漸放鬆，身心與周遭環境融為一體，盡情沉浸在自己的思緒中，或者只是靜靜地欣賞著身邊的風景，讓心靈得到片刻的寧靜和安寧。

▲▼宜蘭近期新開了一間絕美的蘇澳民宿「好佇民宿」。（圖／部落客黑皮的旅遊筆記授權提供，勿擅自翻攝）

好佇Good Stand

地址：宜蘭縣蘇澳鎮功勞路103之2號

＊部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團部落格

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關鍵字： 好佇Good Stand 特色民宿 宜蘭旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 黑皮的旅遊筆記 宜蘭民宿推薦

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