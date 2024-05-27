沖繩4處最新景點！teamLab拍美照　日本最大海景咖啡廳看日落

▲沖繩teamLab。（圖／©teamLab提供）

記者蔡玟君／綜合報導

沖繩向來是台灣人最喜歡的赴日旅遊地，更推薦租車自駕環島玩一圈！旅遊電商Klook就精選沖繩最新4大必訪景點，－包括好拍又好玩的沖繩第一座teamLab，還能前往日本最大海景咖啡廳，坐在屋頂露台享受沖繩最美日落與海景。

1. 沖繩第一座teamLab

2023年底於沖繩那霸全新開幕的「teamLab學習！未來的遊樂園沖繩」，為沖繩第一個teamLab常設展，館內以「共創」為概念，設計許多寓教於樂的互動設施，不只適合旅客拍照打卡，還能體驗動手做的樂趣，非常適合一家大小及情侶前往，留下難忘回憶。

▲名護鳳梨園最新園區，還能搭可愛鳳梨車。（圖／NAGO PINEAPPLE PARK官網）

2. 全新釀酒園區品嚐鳳梨飲品

近年持續翻新擴建的「名護鳳梨園」，2022年揭幕釀酒園區「LA PIÑA DISTILLERY」，不僅能品嚐鳳梨飲品與鳳梨巧克力，還能搭超萌鳳梨車穿梭亞熱帶森林，在鮮黃可愛的鳳梨造景前拍照打卡，超適合和閨蜜或家人一同前往，並採購包裝精美的鳳梨蛋糕、鳳梨果汁等，徜徉於金黃鳳梨海。

▲沖繩首座微型主題樂園「Little Universe OKINAWA」。（圖／Klook提供）

3. 沖繩首座微型主題樂園

沖繩首座微型主題樂園「Little Universe OKINAWA」於今年4月全新盛大開幕，以18世紀的琉球王朝為背景，讓旅客透過3D掃描創建自己的微型人物，體驗生活於王朝中的模樣。

▲▼虹夕諾雅沖繩內的BANTA CAFE。（圖／記者蔡玟君攝）

4. 日本規模最大的海景咖啡廳

位於星野集團旗下頂級旅宿「虹夕諾雅 沖繩」內的「BANTA CAFE」，是日本規模最大的海景咖啡廳之一，提供旅客四種別具風情的座位，包含飽覽全景的屋頂露台、近距離感受海浪的海邊露台、被原生植物包圍的岩石露台，以及能悠閒躺在沙發上眺望海平面的室內休息區，讓旅客能邊用餐，邊享受沖繩第一海灘「讀谷村」的壯麗日落。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）