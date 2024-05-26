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澳門必玩！搭免費纜車賞超威水舞、金碧輝煌路氹城　2搭乘點一次看

▲澳門永利皇宮觀光纜車免費搭乘,永利皇宮,澳門景點,澳門旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲澳門永利皇宮觀光纜車開放各地旅客免費搭乘，是澳門人氣景點之一。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／澳門報導

近來只要打關鍵字搜尋「澳門旅遊」，「永利皇宮觀光纜車」就會浮現旅人眼前，原本在開幕時要收費的永利皇宮纜車近年已無需收費，記者實際抵達現場，平日仍是大排長龍，不過大約15分鐘就能搭上車，如不想等太久，飯店2樓也有隱藏版等候點，不用註冊會員就能免費體驗。

▲澳門永利皇宮觀光纜車免費搭乘,永利皇宮,澳門景點,澳門旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼一般大家會在表演湖前排隊，不過通常人潮眾多，需耗時排隊；由於人潮多，一人只限搭乘一次。（圖／記者彭懷玉攝）

▲澳門永利皇宮觀光纜車免費搭乘,永利皇宮,澳門景點,澳門旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

位於路氹區的永利皇宮(Wynn Palace)開立於2016年，搭輕軌至路氹東站下車即達，其中，觀光纜車由於是免費開放搭乘，遂成觀光客來澳門必玩項目之一。旅客可在有空調的紅色透明車廂內，徐徐移動到28公尺高的視角，欣賞表演湖演出的聲光水舞秀，以及收進路氹五光十色的動人景觀，搭乘一趟大約5分鐘。

▲澳門永利皇宮觀光纜車免費搭乘,永利皇宮,澳門景點,澳門旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲旅客可在有空調的紅色透明車廂內，徐徐移動到28公尺高的視角，欣賞表演湖演出的聲光水舞秀，但因玻璃會反光較不好拍。（圖／記者彭懷玉攝）

永利皇宮觀光纜車每個車廂最多可容納6人，以順時針方向圍繞表演湖運行，到北面及南面時，會看到壯觀的金龍發出絢麗燈光，藉此象徵吉祥和迎賓，車廂內特製的音響系統，還會介紹舞動噴泉表演，跟在表演湖前欣賞水舞有著不同的感受。

▲澳門永利皇宮觀光纜車免費搭乘,永利皇宮,澳門景點,澳門旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼另一處搭乘點在永利皇宮內的2樓，進入酒店後，依標示直接上樓即可，人潮較地面少，可省下不少等候時間。（圖／記者彭懷玉攝）

▲澳門永利皇宮觀光纜車免費搭乘,永利皇宮,澳門景點,澳門旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

纜車有2個上車點，一般大家會在表演湖前排隊，不過通常人潮眾多，需耗時排隊，另一處搭乘點在永利皇宮內的2樓，進入酒店後，依標示直接上樓即可，由於知道的人較少，人潮也較地面的少，可省下不少等候時間，計畫來澳門玩的民眾不妨列入口袋名單。

▲澳門永利皇宮觀光纜車免費搭乘,永利皇宮,澳門景點,澳門旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲永利皇宮觀光纜車每天下午4點開放排隊搭乘。（圖／記者彭懷玉攝）

永利皇宮纜車站開放時間
周五、周六：下午4點至凌晨12點
周日至周四：下午4點至晚上10點

關鍵字： 澳門旅遊 澳門美食 永利皇宮觀光纜車 氹城 澳門免費景點 亞洲旅遊 國外特色

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