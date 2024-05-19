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國境之南別墅裡包棟度假！座落於恆春小鎮唯一「棕櫚泉Villa」

黑皮的旅遊筆記

黑皮的旅遊筆記 黑皮的旅遊筆記

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者黃亭詠

上一次來墾丁夢幻島入住這裡的墾丁民宿，那次前往時就注意到了同在夢幻島裡的沉靛旅宿，因為當時從外面往民宿裡頭偷看進去，看到裡頭住客玩的才叫一個嗨，此次沉靛旅宿以全新的面貌重新出發，不僅有南洋風格的戶外烤肉區，還有全新的戲水泳池、峇里島戶外沖澡區，以及夢幻的漂浮早餐，這麼棒的恆春包棟民宿真的很值得收藏。

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沉靛旅宿｜墾丁寵物友善民宿

宛如國外的繽紛色彩

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲在夢幻島社區中，不同繽紛色調的建築都是不同風格的民宿業者，在這裡的民宿幾乎都是以包棟為主。

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲最有魅力的Tiffany綠就是沉靛旅宿 La Casa Indaco，不僅是包棟民宿，也有獨立接散客的房間。

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲這一扇門就是超好拍的網美打卡點。

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

沉靛旅宿｜環境介紹

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲從裝潢中的色調分配與充滿藝術的彩繪都可以了解老闆對生活質感的講究，在這樣條件下房客住起來是很舒適的。

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲今年三月沉靛旅宿迎來全新的裝潢，從色調一直到細節與擺飾，質感度直接拉好拉滿。

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲室內的空間不僅有客廳以外還有廚房及開放式餐廳，抽屜中有鍋碗瓢盆廚具可以使用。

沉靛旅宿｜戶外空間

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲沉靛旅宿從入住開始，讓我原計劃中要跑的行程都取消了，因為民宿裡的空間讓我開始慵懶放鬆，會捨不得離開。

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

網美戲水泳池
最讚的就是戶外區有一個全新的休閒空間，馬卡龍的色系與夢幻島社區的顏色前後呼應，很符合墾丁陽光的氣息，戶外有長型的網美戲水池，讓許多少女們都可以在此拍攝網美的照片，最貼心的就是戲水池的前段還有增高石階，讓小朋友也有一個安全的戲水體驗。

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

藝術戶外沖澡區
戲水池邊還有設計一個戶外沖澡區，相信有住過峇里島Villa的旅人都可以在戶外看到這樣的設計，加上牆上還藝術彩繪的圖案，還在兩旁種植了植物來點綴，除了是一個非常好拍的拍攝點以外，同時也讓人宛如置身峇里島。

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

戶外烤肉區
讓我花最多時間待的公共空間就屬於戶外的烤肉區了，如果有包棟想要烤肉的話民宿業者都有提供不同金額品項的代訂服務，會在這個空間架好烤肉爐，空間小巧而溫馨，有舒適的桌椅與沙發，也有在戶外設置洗滌區，對於要烤肉的住客來說非常貼心。

沉靛旅宿｜房型介紹

頂級露台雙人房

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲一旁還有設置有質感的辦公桌還有沙發椅。

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲迷人的就是當下午時分，當陽光從窗外灑在房間裡的時候，這樣的光影真的很美。

頂級露台雙人房
這次入住的是最熱門的頂級露台雙人房，整棟民宿裡只有兩間這樣的房型，也是坪數相對較大的房間，房間內有沙發，還有附贈掛耳咖啡可以沖泡。這間房型最吸引人的地方就是有一個偌大的陽台空間，在這個空間裡有設置躺椅，還有最迷人的露天浴缸

露天戲水池

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

選這間房型的住客可以在這享受著不被打擾的浪漫時光，遮蔽性非常好，就算是裸體也不需要擔心，到了晚上垂掛燈泡亮起時，還可以在躺椅上仰望著南國的星空，在這樣的空間裡享受著獨處的光陰。

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

舒適四人房
包棟民宿如果想要把價格給壓到最低，就是住滿民宿最上限的人數是最聰明的方式，像是沉靛旅宿整棟民宿最多可以入住20人，這樣一人平均下來才一千出頭而已，算是蠻划算的，房型中四人房有兩間，每一間房型都有不同的風格。

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲四人房中還有小露台可以使用。

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲衛浴空間裡都有浴缸的設計可以泡澡。

精緻雙人套房

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲雙人套房風格偏向輕快繽紛感，房間有獨立的小陽台，有足夠的陽光照射進來，所以房間內採光都蠻好的。

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

家庭四人房
如果有老人家的話，建議可以選擇家庭房或是一樓的加大雙人房，這樣子就不用擔心爬樓梯的問題，老人家小孩子進出也方便。

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

雙人加大房型
除了頂樓的房型有獨立的大露台空間以外，一樓的雙人加大房型同樣也有著獨立的大露台以及戲水池。

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲相比之下，我更愛一樓的加大雙人房，這裡的戶外空間更有南洋的氣息，滿滿的度假感。

浪漫精緻紅酒宵夜
如果兩人前往的話記得可以跟店家提前預訂宵夜，晚上時間可以和自己的另一半在房間裡度過浪漫的燭光微醺之夜，宵夜中有綜合起司以期火腿組合還有當季水果。

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

▲▼墾丁沉靛旅宿La Casa Indaco，在旅途中度過愜意的沈澱時光，墾丁包棟民宿推薦。（圖／黑皮提 供）

夢幻漂浮早餐
房客也有加價的漂浮早餐服務，這樣的內容CP值真的蠻高的。如果是住頂樓露台雙人房的客人也可以選擇把漂浮早餐帶到自己的露台戲水池享用，享受著不被打擾的早餐時光。

墾丁夢幻島沉靛旅宿 La Casa Indaco

地址：屏東縣恆春鎮興北路興東巷9弄7號
電話：（09）7857－8571

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