ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

普吉島新景點！全球唯一「漂浮海灘俱樂部」　360度看海、賞夕陽

▲▼泰國普吉島YONA海灘俱樂部。（圖／記者蔡玟君攝）

▲泰國普吉島最新「YONA海灘俱樂部」，是全球第一個漂浮海上俱樂部。（圖／燦星旅遊提供）

記者蔡玟君／泰國報導

現在到普吉島又多了許多新景點能玩！就有業者打造全球第一個「漂浮海上俱樂部Yona Beach Club」，旅客需搭乘接駁船才能登上這座移動式小島，可以360度享受海景，還有無邊際泳池、池畔躺椅座位，更有DJ駐點放音樂營造氛圍，成為現在年輕旅客到普吉島必玩景點。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼泰國普吉島YONA海灘俱樂部(Yona Beach Club) ，世界上第一個漂浮海灘俱樂部。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼想前往YONA海灘俱樂部(Yona Beach Club) 必須搭接駁船才能到。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國普吉島YONA海灘俱樂部(Yona Beach Club) ，世界上第一個漂浮海灘俱樂部。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國普吉島YONA海灘俱樂部(Yona Beach Club) ，世界上第一個漂浮海灘俱樂部。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼俱樂部有三層樓高，中心是22公尺長的無邊際泳池，並以棕櫚樹妝點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國普吉島YONA海灘俱樂部(Yona Beach Club) ，世界上第一個漂浮海灘俱樂部。（圖／記者蔡玟君攝）

這座「YONA漂浮海灘俱樂部」於2023年夏天開幕，業者突發奇想，將船艇打造成三層樓的移動奢華綠洲，最多可容納500人。這座奢華綠洲中心是長達22公尺的無邊際泳池，兩側以棕櫚樹、植栽妝點，並設有海景第一排躺椅，或可在開放式沙發包廂中，與朋友一起狂歡；也能登上二、三樓座位區，居高臨下享受音樂、欣賞周邊海景與島嶼，尤其日落時，晚霞將海面染上橘紅色彩，可說是最夢幻時刻。

▲▼泰國普吉島YONA海灘俱樂部(Yona Beach Club) ，世界上第一個漂浮海灘俱樂部。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼船上有多種海景座位，讓旅客自由選擇。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國普吉島YONA海灘俱樂部(Yona Beach Club) ，世界上第一個漂浮海灘俱樂部。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國普吉島YONA海灘俱樂部(Yona Beach Club) ，世界上第一個漂浮海灘俱樂部。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有吧台、站立式座位，中間則是DJ區。（圖／記者蔡玟君攝）

船上也提供多元餐飲服務，以「沿海美食」為概念，從地中海、日本到泰國料理應有盡有，搭上從軟性飲品到設計調酒都能選擇。記者實際登上這座漂浮海上俱樂部觀察，以歐美旅客居多，許多人用餐、品飲之餘，就直接換上泳衣下水游泳，或在池畔隨著音樂搖擺，DJ隨時變換音樂節奏，時而重低音超嗨音樂，有時又帶著慵懶節奏，迅速將每一批剛抵達的旅客帶入氛圍中，更被網友形容是「來普吉島必來的海上俱樂部」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼泰國普吉島YONA海灘俱樂部(Yona Beach Club) ，世界上第一個漂浮海灘俱樂部。（圖／記者蔡玟君攝）

▲俱樂部提供多種調酒與軟性飲料。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國普吉島YONA海灘俱樂部(Yona Beach Club) ，世界上第一個漂浮海灘俱樂部。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼YONA海灘俱樂部已成為普吉島最受歡迎的俱樂部，旅客可以360度欣賞海景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼泰國普吉島YONA海灘俱樂部(Yona Beach Club) ，世界上第一個漂浮海灘俱樂部。（圖／記者蔡玟君攝）

若想前往YONA漂浮海灘俱樂部，目前旅遊電商和旅行社業者均有推出行程， 如旅行社業者「燦星旅遊」就為年輕族群推出網紅熱點團體行程，就包括帶旅客登上這座海上俱樂部狂歡，還能到大象體驗營、最新夢幻嘉年華樂園，並享受夕陽晚餐，搭配現在台灣虎航即日起提供「台北－普吉島」直飛航班，每周三班午去晚回時間帶，讓旅客可以輕鬆直奔普吉島。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲台灣虎航昨天下午在桃園機場航勤接駁車傳出前往日本大阪、東京航班送錯旅客烏龍事件。（示意圖／記者蔡玟君攝，非本新聞航班）

▲燦星旅遊攜手台灣虎航推出「台北－普吉島」直飛，每周三班，讓旅客可以探索更多泰國美景。（圖／記者蔡玟君攝）

關鍵字： 泰國旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列 普吉島 普吉島旅遊 台灣虎航 燦星旅遊 美食雲 美食情報

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

好山好水好心情！按讚加入ETtoday旅遊雲

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

全球唯一漂浮海灘俱樂部在普吉島

全球唯一漂浮海灘俱樂部在普吉島

台灣是富國島第2大客源　4個月7萬人次到訪

台灣是富國島第2大客源　4個月7萬人次到訪

周末的深夜咖啡廳！台中北區復古小店

周末的深夜咖啡廳！台中北區復古小店

搭新幹線帶「特大行李」要預約專用席！

搭新幹線帶「特大行李」要預約專用席！

巴菲特最愛牛排館台中店6／12正式開幕

巴菲特最愛牛排館台中店6／12正式開幕

開箱「藍色城堡x法式甜點」南投新景點

開箱「藍色城堡x法式甜點」南投新景點

台灣虎航今徵選虎寶虎妞　空服員平均月薪7萬元

台灣虎航今徵選虎寶虎妞　空服員平均月薪7萬元

全聯小時達527「小費加倍奉還」

全聯小時達527「小費加倍奉還」

三重隱藏豬腳曝光！滷到軟Q沾蒜醬更香

三重隱藏豬腳曝光！滷到軟Q沾蒜醬更香

涼麵、飯糰都有！　超商聯名「2款扒扒飯辣味鮮食」全門市開吃 

涼麵、飯糰都有！　超商聯名「2款扒扒飯辣味鮮食」全門市開吃 

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

翰林茶館3款珍奶今天買1送1！

每人1250元暢玩水陸樂園送飯店住1晚

最新「關渡碼頭貨櫃市集」還有噴泉

台南炸雞老攤「雞肉球金字塔」是招牌

67米「基隆塔」開箱！隱藏版書屋美呆

三重老一輩的下酒菜愛店！40年炒羊肉

北投「關渡碼頭貨櫃市集」開幕！

高記重回永康商圈！信義小館5/25開幕

五桐號夏季限定6款新飲品開喝了

被頒「全台最好吃」匾額的紅豆湯圓！

熱門行程

變裝造型廣場舞派對，等你來跳舞！

首場桃園城市變裝嘉年華6/1-6/2在置地廣場開趴，現在報名參加就有機會拿千元大禮包！

最新新聞更多

全球唯一漂浮海灘俱樂部在普吉島

台灣是富國島第2大客源　4個月7萬人次到訪

周末的深夜咖啡廳！台中北區復古小店

搭新幹線帶「特大行李」要預約專用席！

巴菲特最愛牛排館台中店6／12正式開幕

開箱「藍色城堡x法式甜點」南投新景點

台灣虎航今徵選虎寶虎妞　空服員平均月薪7萬元

全聯小時達527「小費加倍奉還」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366