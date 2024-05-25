普吉島新景點！全球唯一「漂浮海灘俱樂部」　360度看海、賞夕陽

▲泰國普吉島最新「YONA海灘俱樂部」，是全球第一個漂浮海上俱樂部。（圖／燦星旅遊提供）

記者蔡玟君／泰國報導

現在到普吉島又多了許多新景點能玩！就有業者打造全球第一個「漂浮海上俱樂部Yona Beach Club」，旅客需搭乘接駁船才能登上這座移動式小島，可以360度享受海景，還有無邊際泳池、池畔躺椅座位，更有DJ駐點放音樂營造氛圍，成為現在年輕旅客到普吉島必玩景點。

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▲▼想前往YONA海灘俱樂部(Yona Beach Club) 必須搭接駁船才能到。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼俱樂部有三層樓高，中心是22公尺長的無邊際泳池，並以棕櫚樹妝點。（圖／記者蔡玟君攝）

這座「YONA漂浮海灘俱樂部」於2023年夏天開幕，業者突發奇想，將船艇打造成三層樓的移動奢華綠洲，最多可容納500人。這座奢華綠洲中心是長達22公尺的無邊際泳池，兩側以棕櫚樹、植栽妝點，並設有海景第一排躺椅，或可在開放式沙發包廂中，與朋友一起狂歡；也能登上二、三樓座位區，居高臨下享受音樂、欣賞周邊海景與島嶼，尤其日落時，晚霞將海面染上橘紅色彩，可說是最夢幻時刻。

▲▼船上有多種海景座位，讓旅客自由選擇。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也有吧台、站立式座位，中間則是DJ區。（圖／記者蔡玟君攝）

船上也提供多元餐飲服務，以「沿海美食」為概念，從地中海、日本到泰國料理應有盡有，搭上從軟性飲品到設計調酒都能選擇。記者實際登上這座漂浮海上俱樂部觀察，以歐美旅客居多，許多人用餐、品飲之餘，就直接換上泳衣下水游泳，或在池畔隨著音樂搖擺，DJ隨時變換音樂節奏，時而重低音超嗨音樂，有時又帶著慵懶節奏，迅速將每一批剛抵達的旅客帶入氛圍中，更被網友形容是「來普吉島必來的海上俱樂部」。

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▲俱樂部提供多種調酒與軟性飲料。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼YONA海灘俱樂部已成為普吉島最受歡迎的俱樂部，旅客可以360度欣賞海景。（圖／記者蔡玟君攝）

若想前往YONA漂浮海灘俱樂部，目前旅遊電商和旅行社業者均有推出行程， 如旅行社業者「燦星旅遊」就為年輕族群推出網紅熱點團體行程，就包括帶旅客登上這座海上俱樂部狂歡，還能到大象體驗營、最新夢幻嘉年華樂園，並享受夕陽晚餐，搭配現在台灣虎航即日起提供「台北－普吉島」直飛航班，每周三班午去晚回時間帶，讓旅客可以輕鬆直奔普吉島。

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▲燦星旅遊攜手台灣虎航推出「台北－普吉島」直飛，每周三班，讓旅客可以探索更多泰國美景。（圖／記者蔡玟君攝）