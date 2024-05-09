台東卑南鄉深度旅遊！拜訪地方特有古早味澡堂　在地人帶路才知道

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者張宜樺

每年只要來到了台東，一定會安排的行程就是先到髒孩子工作室吃最愛的肉桂捲，還會到台東市吃台東獨有的柴魚米苔目還有正珍包子攤，到了傍晚絕對少不了來到知本忠義堂泡湯，這是當地特有的古早味澡堂，一般來台東旅行的觀光客都不會知道這個地方，一定要在地人帶路才會知道這特別的泡湯體驗。

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知本忠義堂門票價格

目前知本忠義堂一個人是100元20分鐘，兩個人200元40分鐘，如果可以兩個人，建議兩個人泡一間大浴缸比較划算。還記得小時候爸爸總是會帶我來這邊洗澡，當時並沒有強制收費，而是採用一人50元，用樂捐的方式。

當這樣的善舉總是會有許多人喜歡鑽漏洞，泡完就離開了。而今年開始知本忠義堂重新大翻修，湯屋比過去都還要多，而且也更大間更乾淨，現在來幾乎沒有看過以前排隊洗澡的人潮了。

單人池

知本忠義堂有獨立的溫泉井，所以在廟的後方都還可以看到不斷升起的陣陣白煙，也因為如此，這些年來有許多遊客都會慕名而來。走進裡頭都是古早味的石子浴缸，如果一個人泡的話，空間算蠻寬敞的，一個人泡的話真的很過癮。而且這裡的水都是純溫泉水，在漏水的時候都還可以聞到溫泉水的味道。

雙人池

雙人池的整體空間還有浴缸都很大，但雙人池的間數不多，如果有兩個人的話建議都可以泡雙人池，這樣就可以泡比較久的時間。

知本忠義堂

地址： 台東縣卑南鄉龍泉路32號

電話： 08－951－2884

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