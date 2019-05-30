台南火鍋控先衝一波！祥富水產6/3進駐新光三越台南西門店



▲祥富水產火鍋超市也到台南了。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

首創火鍋超市新型態的祥富水產，繼高雄、台中、台北、桃園及新竹展店之後，日前還傳出進軍新北市新店區，預計是7月開幕，不過現在最新的進度是台南店要開幕了，祥富水產台南新光三越西門店將於6月3日開始試營運，6月12日正式開幕，台南火鍋控準備衝一波了嗎？

祥富水產台南新光三越西門店6月3日17：00開始試營運，之後的營業時間都是早上11點到隔日凌晨1點，又讓台南的朋友多一個宵夜選擇。試營運期間，每日開放入場用餐人數依現場公告為主。



▲日本和牛A5級雪花。（圖／記者黃士原攝）

祥富水產火鍋超市食材排放整齊讓客人挑，每種食材的品名、重量及價格都標示清楚，供應上百種食材讓消費者選購，品名、重量及價格都標示清楚，想吃什麼、想吃多少都可以自己控制，而且只收鍋底費30元，不收服務費。



▲海鮮、餃類區。

前一陣在台中爆紅的祥富水產火鍋超市，位於新光三越南西店三館7樓台北一號店在9月25日正式開幕了，台北門市供應100多食材讓消費者選購，品名、重量及價格都標示清楚，想吃什麼、想吃多少都可以自己控制，而鍋底沾醬費每人只收30元，不收服務費。



▲龍蝦與波士頓龍蝦。



祥富水產新光三越西門店

地址：台南市中西區西門路一段658號B2

