壽司郎北部第4家分店還是開在台北市　落腳榮星花園對面



▲壽司郎要開出北部第4家店。（圖／記者黃士原攝）



記者黃士原／台北報導

日本迴轉壽司品牌SUSHIRO壽司郎新北中和環球店才在5月8日正式開幕，現在又準備要在榮星花園對面開出全台第5家、北部第4家分店「台北民權建國店」，目前正在召募員工中。

壽司郎目前在台灣已有台北旗艦店(台北館前路店)、台北中華路店、高雄夢時代店及新開幕的新北中和環球店，而台北民權建國店則是全台第5家、北部第4家分店。



▲壽司郎新北中和環球店限定的極上鮪魚大腹（40元）、帶頭大鮮蝦2貫（60元）、鮭魚腹2貫（60元）。（圖／記者黃士原攝）

新開幕的壽司郎新北中和環球店位於B2樓層，店內座位數為186席，用餐方式採現場排隊及4月26日開放新北中和環球店APP預約。而除了迴轉檯上的壽司之外，也可以透過桌上平板點餐，餐點在最短時間內便會透過上層的高速輸送帶送達顧客面前。壽司郎新北中和環球店推出3項期間限定商品，其中包含極上鮪魚大腹（40元）、帶頭大鮮蝦2貫（60元）、鮭魚腹2貫（60元）。





▲壽司郎每個盤子後面有安裝IC晶片。（圖／記者黃士原攝）



壽司郎也把獨特的IT顧客服務導入台灣旗艦店之中，其中2002年開始在每個壽司盤底部皆安裝IC晶片，只要軌道上的料理迴轉到超過350公尺就自動報廢，讓消費者吃到的料理都是新鮮的。除了之外，台灣壽司郎副總經理松田一成表示，IC晶片的大數據還可以幫助了解什麼時段、什麼壽司賣得最好，能得分析出尖峰期與離峰期，而且透過大數據，廚房人員也能了解在什麼時段要準備多少的壽司。

當然，IC晶片也能統計出台灣人最愛吃的壽司，松田一成說，台灣人最愛的壽司是鮮蝦3貫、大切生鮭魚、鮭魚卵軍艦及玉子燒，而非壽司類的就是雙貝柱茶碗蒸及天婦羅拼盤。