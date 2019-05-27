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跨出台北市　時飴千層蛋糕在桃園與基隆也買得到

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▲時飴千層蛋糕在桃園與基隆也買得到。(圖／記者黃士原攝)

記者黃士原／台北報導

在千層蛋糕界紅翻天、媲美Lady M的千層蛋糕專賣店「時飴Approprie」終於可以在外縣市販售了。在粉絲們的不斷的詢問，時飴在基隆找了「Second base coffee brewers」、在桃園找了「日福」這兩家姐妹店合作，讓基隆、桃園的粉絲可以更容易吃到時飴的千層蛋糕，銷售口味以經典原味、茶系列、巧克力為主，每日口味依照各店家銷售為主。


▲高山烏龍茶千層。(圖／記者黃士原攝)

時飴Approprie的千層蛋糕每每開放訂購就秒殺，因此又有最難搶的千層蛋糕的稱號。時飴Approprie創立將屆滿2年，目前已創造出30多種口味，包括有小山園抹茶、高山烏龍茶、伯爵茶千層，濃濃茶清香，季節限定的草莓千層、水蜜桃千層、白乳酪無花果千層等水果等。

2018年11月時，在時飴Approprie南西商圈赤峰街開設實體店面，但一星期只開放週五、六、日三天，而且也只開放下午1點到4點開放現場購買千層蛋糕與內用，每天供應2種口味。內用限時60分鐘。

Second base coffee brewers
地址：基隆市仁三路11-3號
電話：(02)2428-0029

日福 OH HAPPY DAY
地址：桃園市桃園區中埔七街7號
電話：(03)358-3282

關鍵字： 美食情報 時飴 千層蛋糕

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