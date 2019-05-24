柯南迷準備朝聖！全台首家柯南主題餐廳6/6開幕　就開在新光三越A8



▲全台首家柯南主題餐廳6/6開幕。(圖／曼迪傳播提供，請勿隨意翻拍，以免侵權)



記者黃士原／台北報導

柯南迷注意了！全台首家柯南主題餐廳即將於6月6日開幕，地點就在台北的新光三越信義新天地A8館，官方粉絲團Conan-Cafe-TW今日早上公布這項消息，已讓大批柯南迷快要暴動了，紛紛開始揪好友要一起去朝聖了。

在官方粉絲團公布的消息中，台灣第一家名偵探柯南主題咖啡廳 Detective Conan Café-Taiwan將於6月6日在新光三越台北信義新天地A8盛大開幕，將帶來動漫結合時尚的新樣貌。而店內提供特別為台灣粉絲量身打造的主題餐飲之外，還有周邊商品專櫃，首賣限量日版最新電影「紺青之拳」周邊商品，還有值得收藏的Detective Conan Café-Taiwan專屬限定商品。





▲官方粉專可愛的封面。(圖／曼迪傳播提供，請勿隨意翻拍，以免侵權)

至於主題餐廳的相關進度，官方粉絲團透露，目前名偵探柯南咖啡廳正在籌備中，餐點商品、營業時間以及用餐相關資訊日後會再陸續公告。

Conan-Cafe-TW

地址：台北市信義區松高路12號(新光三越台北信義新天地A8館2樓)

臉書粉絲專頁網址：https://www.facebook.com/ConanCafeTaiwan/