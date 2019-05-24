ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
>

柯南迷準備朝聖！全台首家柯南主題餐廳6/6開幕　就開在新光三越A8

ETtoday餓勢力

▲台全首家柯南主題餐廳6/6開幕。(圖／曼迪傳播提供，請勿隨意翻拍，以免侵權)
▲全台首家柯南主題餐廳6/6開幕。(圖／曼迪傳播提供，請勿隨意翻拍，以免侵權)

記者黃士原／台北報導

柯南迷注意了！全台首家柯南主題餐廳即將於6月6日開幕，地點就在台北的新光三越信義新天地A8館，官方粉絲團Conan-Cafe-TW今日早上公布這項消息，已讓大批柯南迷快要暴動了，紛紛開始揪好友要一起去朝聖了。

在官方粉絲團公布的消息中，台灣第一家名偵探柯南主題咖啡廳 Detective Conan Café-Taiwan將於6月6日在新光三越台北信義新天地A8盛大開幕，將帶來動漫結合時尚的新樣貌。而店內提供特別為台灣粉絲量身打造的主題餐飲之外，還有周邊商品專櫃，首賣限量日版最新電影「紺青之拳」周邊商品，還有值得收藏的Detective Conan Café-Taiwan專屬限定商品。

▲台全首家柯南主題餐廳6/6開幕。(圖／曼迪傳播提供，請勿隨意翻拍，以免侵權)
▲官方粉專可愛的封面。(圖／曼迪傳播提供，請勿隨意翻拍，以免侵權)

至於主題餐廳的相關進度，官方粉絲團透露，目前名偵探柯南咖啡廳正在籌備中，餐點商品、營業時間以及用餐相關資訊日後會再陸續公告。

Conan-Cafe-TW
地址：台北市信義區松高路12號(新光三越台北信義新天地A8館2樓)
臉書粉絲專頁網址：https://www.facebook.com/ConanCafeTaiwan/

關鍵字： 美食情報 柯南主題餐廳

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

全台首家柯南主題餐廳6/6開幕

必點小籠湯包！北屯超人氣早餐店

加拿大夢幻城堡住宿清單曝光！

台南30年人氣蔥肉餅 餅酥肉香蔥多

2019花蓮六十石山金針花季8/3開跑

高雄史努比城市探險7大亮點

連22年一星餐廳主廚客座君品酒店

內用只限5位！桃園隱藏版日式料理

台中最浪漫公路看得到城市海景

入住澎湖最好玩飯店轎車免費開24hr

熱門行程

最新新聞更多

加拿大夢幻城堡住宿清單曝光！

2019花蓮六十石山金針花季8/3開..

超環保！直接把半顆木瓜當容器

入住澎湖最好玩飯店轎車免費開24hr

來看黃金雨！台中6處阿勃勒景點

一日四季　冰島的瞬息萬變

世紀之旅！從南美洲一路玩到南極

省銀子贏面子！新北春遊補助攻略

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366