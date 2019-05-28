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藏壽司高雄夢時代店6/4正式開幕　6/10前用餐享9折優惠

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▲藏壽司最新分店「高雄夢時代店」將於6月4日正式開幕。(圖／藏壽司提供)

記者黃士原／台北報導

與壽司郎正面對決！藏壽司最新分店「高雄夢時代店」將於6月4日正式開幕，而即日起至6月10日止，高雄夢時代店限期推出9折優惠。

為了歡慶藏壽司最南端店點開幕，即日起至6月10日，藏壽司高雄夢時代店推出9折優惠活動，現場用餐並參加臉書活動立即享折扣。此外，單店推出Instagram活動，自6月11日起追蹤 @kurasushi.tw官方帳號，憑畫面截圖即可在藏壽司「高雄夢時代店」現場獲得限量禮品–藏壽司無添丸、Q版土藏造型店鋪的便利貼。


▲藏壽司高雄夢時代店外觀。(圖／藏壽司提供)

藏壽司2014年由台灣國際藏壽司成立，成立以來始終秉持日本藏壽司(くら寿司)總部的品牌精神，致力於將日本的專業職人服務理念、安心美味的日式餐點以及樂趣無限的體驗式用餐環境帶給全台消費者。而為與亞洲各地消費者共享美味和樂趣，並且看準台灣優越地理位置及語言文化，宣告公司名稱將於6月3日更名為「亞洲藏壽司」，以台灣作為進軍亞洲市場的起點向外拓展版圖。

藏壽司高雄夢時代店
地址：高雄市前鎮區中華五路789號綠區B1F
座位數：217席

關鍵字： 美食情報 藏壽司

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

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