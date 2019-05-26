不是快閃了！Lady M將在台中開出全台第三家分店



▲Lady M將在台中開設全台第三家分店。(圖／Lady M提供)

記者黃士原／台北報導

Lady M今(2019)年初曾經快閃新光三越台中中港店1個多月，讓台中的甜點控與Lady M鐵粉們終於不用跑到台北去吃了，只是快閃活動在2月28日結束。但現在台中的甜點控可以想吃就去吃了，因為Lady M將在台中開出全台第三家分店「台中店」，這次不是快閃店、而是永久店，目前Lady M正在人力銀行上召募台中店員工，相信再過不久就會開幕了。

LadyM台中快閃店平均單日賣破2,000片，其中最受民眾歡迎的口味前三名分別是經典原味千層蛋糕(單片260元，九吋2,600元)、伯爵茶千層蛋糕(單片280元，九吋2,800元)以及草莓千層蛋糕(單片280元，九吋2,800元)，2月也有賣全球獨家的草莓香緹千層蛋糕。由於是快閃店，開賣的口味並不多，相信未來開設永久店時就會有更多口味可以選擇。



▲櫻花莓果千層蛋糕。（圖／Lady M提供)

Lady M在4月推出以「粉紅色」作為主題色、春季花香為靈感的「櫻花莓果千層蛋糕」，首度在台灣上市的櫻花莓果千層蛋糕(單片280元，九吋2,800元)，以日本琦玉縣所產的櫻花果醬與主廚特別調製的草莓果泥，調和出如吉野櫻般的淡粉色奶油，夾在薄嫩蛋皮之中。最上層的粉色鏡面，是由櫻花果醬與白巧克力製成的甘納許，再灑上桃粉色的覆盆子粉點綴，夢幻柔美。