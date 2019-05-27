PABLO跨出台北　PABLO mini專賣店6/5進軍台中



▲PABLO跨出台北，PABLO mini專賣店6月5日進軍台中，圖為芒果起司塔。(圖／PABLO提供，以下同)



記者黃士原／台北報導

PABLO去年年底以直營的方式回到台灣，台灣1號店選擇在新光三越台北信義新天地A8 2樓，而台灣2號店將以PABLO mini領軍，6月5日正式進駐台中新光三越一樓，中台灣的朋友也可以近距離地享用美味的起司塔。

PABLO mini有別於經典的起司塔，以直徑6.5公分與手掌心差不多大小，兼具送禮的多樣化與一個人輕鬆享用也剛剛好的市場需求。為迎接PABLO mini專賣店在台中新光三越一樓開幕，台北、台中兩家店除既有的PABLO mini經典原味、抹茶、巧克力、草莓外，也將於6月初推出季節限定、也是為台灣開發出新口味的PABLO mini芒果口味。





▲經典起司霜淇淋。

PABLO mini 芒果口味濃郁的芒果起司餡，倒入酥脆塔皮中，烤到微焦後，撒上台灣金黃芒果丁，一入口感受到濃郁的芒果香甜。

除此之外，PABLO表示，台中PABLO mini專賣店開幕也將會有多款如SABREL CHEESE 起司、SABREL CHEESE 抹茶起司等新口味餅乾及TWIST消暑霜淇淋與大家見面，讓愛甜點的人有更多選擇。

PABLO mini 台中店

地點：台中市西屯區台灣大道三段301號1樓 (台中新光三越)





▲PABLO_Twist 經典起司霜淇淋搭配PABLO 迷你(4種口味任搭)。

