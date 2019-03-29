《必比登推介》番紅花再得米其林！印度主廚離鄉12年：知天命盡本份



▲番紅花再次入選《米其林指南》，2019收錄於《必比登推介》名單。（影／記者謝婷婷攝）



▲位在士林天母的番紅花印度美饌，入選2019《必比登推介》。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

台北天母的餐廳一間間結束營業，而隱藏在巷弄之中的「番紅花印度美饌」不但12年來屹立不搖，還二度入選《米其林指南》！去年曾獲米其林餐盤推薦，今年再次入選《必比登推介》的行列，主廚們和所有工作夥伴都感到榮耀，不過他們沒有因此得意忘形，店長Chris和員工們以平常心穩重地服務每位顧客，而3位來自印度的主廚從開店離鄉至今12年，抱著「知天命、盡本份」的態度，他們說這人生觀在印度稱為「shanti shanti（平和、平靜）」，活在當下，以輕鬆而不過度急躁的心態面對自己的工作，自然能維持品質。



▲番紅花店面牆柱以白色灰泥粉飾，加上大面落地窗，相當質樸高雅。（圖／記者湯興漢攝）

番紅花天母店再次被收錄進《米其林指南》，2019年入選《必比登推介》名單，每道餐點約450元上下，實惠的價格就能享用超道地印度精緻料理。餐廳以喀拉拉雞肉咖哩（murgh Kerala）和芫荽雞肉咖哩（murgh kothmeri）等傳統印度菜色受到評審青睞，店內廚師現場製作的印度烤餅（naan）也十分受歡迎，除此之外店長也特別推薦超人氣的碎羊肉咖哩、喀什米爾香料飯、番紅花窯烤嫩雞塊、窯烤雞腿坦格里等。

以下由Chris一一介紹6道餐點：



▲「喀拉拉雞肉咖哩」受到米其林秘密客評審青睞。（圖／記者湯興漢攝）

「喀拉拉雞肉咖哩」依照在印度靠海的喀拉拉當地特色，使用椰奶、椰漿、椰絲來入菜，再使用研磨黑胡椒和小茴香一起和椰奶做搭配，口感上較為辛辣，層次也十分明顯。



▲稱為「Naan」的印度烤餅，師傅會在現場製作。（圖／記者湯興漢攝）

受評審青睞的道地印度烤餅稱為「Naan」，重點是烤爐一定要用「木炭」，如果單純用瓦斯爐加熱一定會少一個味，因此廚師使用全木炭去烘烤，能夠吸附炭火的香氣，加上麵皮的發酵時間嚴格掌控，筋性才能保持良好，讓客人品嚐到又軟又Q的口感。



▲喀什米爾香料飯，以終年積雪、羊毛的綿密為情境。（圖／記者謝婷婷攝）

而「喀什米爾香料飯」的製作也和命名息息相關，是因為喀什米爾這個地方幾乎終年積雪，在飯上面撒上椰絲，代表下雪的情境。另外喀什米爾也盛產羊毛，為了呼應羊毛的質地柔軟，當客人將米飯和椰絲攪拌的時候，吃起來的口感也能有宛如羊毛綿密的感受。



▲番紅花窯烤嫩雞塊，雞腿肉口感適中，和番紅花香料搭配溫和細膩。（圖／記者湯興漢攝）

「番紅花窯烤嫩雞塊」裡頭的番紅花食材，在印度非常珍貴，必須手工來摘取和挑選柱頭，而柱頭也有品質優劣之分，需要經驗老道的師傅去用心挑選花絲。而店裡特別挑選來自印度喀什米爾番紅花的花絲作為食材，更選用半放牧、半飼養的雞腿肉，口感適中，不會過於軟嫩或過柴，雞腿肉同時帶點油脂，能和番紅花香料與雞腿的纖維口感互為搭配，溫和細膩。



▲「窯烤雞腿坦格里」是帶骨的棒棒腿，口感豐富有層次。（圖／記者湯興漢攝）

「窯烤雞腿坦格里」則是帶骨的棒棒雞腿，作工相當繁複，棒棒腿本身先經過優格、白胡椒、肉豆蔻等香料去醃漬，師傅會再以雞胸肉剁碎與香料拌炒，做為餡料填入棒棒腿中窯烤，因此除了香料層次，還有口感上的豐富變化。



▲超開胃「碎羊肉咖哩」適合全家大小，特別是咀嚼不變的長輩。（圖／記者湯興漢攝）

「碎羊肉咖哩」是店長特別推薦！師傅選用羊腿部位去筋、去油、剁碎後，加上綜合辛香料、堅果一起料理，相當適合全家大小享用，如果小朋友能接受一點點辣，是很開胃的一道菜，也特別受到咀嚼不便的長輩喜愛。



▲保持平常心看待米其林光環，拿出最好的一面，不會因此忽略該服務的細節。（圖／記者湯興漢攝）

Chris提到餐廳老闆是印度人，這家餐廳的誕生，是老闆當年從事貿易經常招待印度商務客，台北卻沒有能正式宴請的印度餐廳。由於印度旅人從小的飲食養成習慣，不是人人都能接受其他異國料理，才促成老闆決定開這家印度道地料理。

「很多人對印度菜刻板的印象只有鹹跟辣，Chris說其實印度料理層次非常豐富，也可以很細緻，不是只有死鹹跟死辣。就像四川菜也不盡然一片辣，也有清淡的菜色。」而番紅花在2007年於天母開幕初期時，沒有如今網路資訊傳遞的方便，都得靠服務人員一一向客人介紹餐點，再靠客人口耳相傳推薦，一點一滴累積不少忠實老顧客。

至於入選米其林《必比登推介》，Chris說老闆在營運上原本要求就很高，沒有因為入選而特別改變服務方式或增加菜色，更不會以優惠券等噱頭來招攬客人，而是用心在維持與提供每一次的餐點、服務品質，「這裡很多熟客，他們也習慣老味道。」

他認為每一位客人都很重要，無論是老客人或新客人，針對慕名而來的人潮，未來會依狀況增加人力，不過他也提到，印度料理餐廳在訓練員工相當不易，以一位正職服務生來說至少要花半年以上的培訓，才能熟悉每道菜色的背景、每種新香料，再流暢地為客人介紹。所以保持平常心看待米其林光環，不會因此忽略該服務的細節，保持良好工作習慣，每一次盡力表現，是他們希望每位員工一直維持下去的事情。



▲三位主廚由左至右：Suman、Dinesh、Rajeet 都來自印度，從開店至今已服務12年。（圖／記者湯興漢攝）

餐廳的三位主廚Suman、Dinesh、Rajeet 都來自印度，他們都曾在家鄉的飯店和餐廳經過歷練，被特別挑選邀請而來，從番紅花開店至今已經在台灣工作了12年。行政主廚Dinesh代表受訪時說，從來沒想過有機會入選米其林，也為大家感到驕傲，「因為我們都很努力工作。」

儘管離鄉背井這麼多年，但印度人的性格較為樂天、活在當下，始終抱著「知天命、盡本份」的態度，他們說這人生觀在印度稱為「shanti shanti（平和、平靜）」，以輕鬆而不過度急躁的心態面對自己的工作，活在當下，自然能維持品質。

番紅花

地址：台北市士林區天母東路38之6號

營業時間：11:30–14:00, 17:30–21:30

電話： 02-28714842

