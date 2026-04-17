煙波早堂引進墨西哥風味　「墨式嫩雞能量碗」早餐時段限時供應

▲煙波早堂與必比登餐廳Pang Taco合作。（圖／煙波集團提供）

記者黃士原／台北報導

看好國人對質感早餐與異國風味體驗的高度關注，煙波國際觀光集團攜手曾連2年獲得《台灣米其林指南》必比登的墨西哥料理品牌Pang Taco胖塔可，4月起至6月於全台煙波早堂獨家打造「墨式嫩雞能量碗」。

Pang Taco胖塔可創辦人暨主廚陳治宇（Charles）原為法律背景出身，後轉入餐飲領域，將邏輯思維運用於風味配置與料理節奏，累積北歐柴燒餐廳nkụ與拉丁美洲米其林一星餐廳ZEA的實務經驗，建立跨文化料理基礎。創立Pang Taco胖塔可後，以融合拉丁元素與台灣食材的風格打開市場，並成為全台首家入選米其林必比登的墨西哥料理品牌。

▲墨式嫩雞能量碗。（圖／煙波集團提供）

煙波國際觀光集團表示，此次與Pang Taco胖塔可合作，陳治宇特別打造期間限定料理「墨式嫩雞能量碗」，僅於全台煙波早堂早餐時段供應（4月至6月），餐點以香料飯為基底，搭配煙燻紅椒風味，主食選用經鹽水熟成後高溫烘烤的雞胸肉，口感紮實且保有水分；再結合紫高麗菜、青椒洋蔥與番茄莎莎，帶出清爽且具層次的口感，最後以特調酸奶與青辣椒美乃滋收尾。

▲「定食8」3款米線定食新上市。（圖／爭鮮提供）

另外，位於河內的「Maison 1929」同時呈現傳統與現代的美味，連續兩年獲得《越南米其林指南》入選餐廳，爭鮮旗下「定食8」日前宣布兩品牌聯名合作，推出3款新品，「炙燒雙肉沾拌米線」以慢燉牛筋與炙燒五花叉燒擔任雙主角，再拌入魚露、生菜與炸春捲；「酸辣蟹湯米線」則以濃郁叻沙蟹湯為底，搭配鮮嫩鯰魚與酥脆炸蝦；「香烤豬腳米線」則選用慢火細烤豬腳，刷上特調甜醬鎖住焦香，鹹甜交織。

▲「定食8」20周年慶抽20隻炸蝦兌換券。（圖／爭鮮提供）

除新品上市外，定食8歡慶20周年，推出一系列話題活動，其中最吸睛的「20隻蝦爆炸盤」挑戰活動，只要在粉專上完成指定任務，有機會抽中「20隻蝦爆炸盤」兌換券。同時也針對4月壽星推出雙重優惠，壽星本人出示證件，消費任一定食，可免費獲得可爾必思1杯以及定食兌換券1張。