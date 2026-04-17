添好運4月港點吃到飽加開台中店　4/20開跑

▲添好運4月港點吃到飽加開台中店。（圖／添好運提供）

記者黃士原／台北報導

添好運4月繼續推港點吃到飽活動，原本公布舉辦的門市只有台南小北門店、高雄富民店，不過今日業者宣布加開台中J Mall店，4月20日開始，即日起接受訂位。

添好運「點心放題」由於受到好評，現在已成常態活動，業者原本公布4月舉辦門市為台南小北門店、高雄富民店，台中J Mall店反而沒有。不過今日臉書粉專宣布加開台中J Mall店，日期為4月20日至4月30日平日，用餐時段為14:00，用餐時間為100分鐘。

至於另外兩家的吃到飽時段，台南小北門店為4月1日至30日平日14:00至17:00，每時段限量從40位減至20位，每人餐費699元；高雄富民店用餐時段不限平假日，時間為14:00至17:00，每時段限量40位。用餐時間都是100分鐘。

▲台中金典酒店金園中餐廳4月30日前推出「呷福飽 粵吃粵飽」活動。（圖／取自台中金典酒店臉書）

另外，台中金典酒店金園中餐廳4月30日前推出「呷福飽 粵吃粵飽」活動，50道粵菜港點無限享用，菜色包括蜜汁叉燒、玫瑰油雞、糖醋咕咾肉、蒜茸粉絲鮮蝦、香酥鹹水餃、鮮蝦腐皮捲、蠔皇叉燒包、臘味蘿蔔糕、魚子燒賣、楊枝甘露等。

金園中餐廳吃到飽活動時間為4月1日至4月30日，需2人以上用餐，平日午餐990元+10%，晚餐1090元+10%，假日午餐1380元+10%，晚餐1480元+10%。業者同時再加碼，4人同行再享1人免費優惠。