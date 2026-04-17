日本50年名店麵條直送來台　烏龍麵新品牌「食悅」開幕買一送一

▲烏龍麵新品牌「食悅」將於4月21日正式開幕。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

烏龍麵愛好者久等了！位於台北市中山區的烏龍麵新品牌「食悅 うどん天ぷら」，將於4月21日正式開幕，同時推出限時優惠，4月26日前烏龍麵、炸物全都買一送一，波士頓龍蝦烏龍麵特價588元（原價799元），每日限量12碗。

即將於4月21日開幕的「食悅 うどん天ぷら」，使用的是日本香川縣50年傳奇名店「うどん本陣 山田家」的烏龍麵，將其引進來台的日本株式會社EAST社長長島秀晃表示，該烏龍麵使用當地生產小麥粉，搭配日本四國名山「五劍山」的過濾水源，而且堅持踩、揉推、手擀麵團等步驟，被列為日本「國家登錄有形文化財」。

▲波士頓龍蝦烏龍麵。（圖／業者提供）

慶祝開幕，食悅4月21日至4月26日推出限時優惠，店內包括烏龍麵、炸物皆享買一送一。原價799元的波士頓龍蝦烏龍麵，特價588元，每日限定12碗（午、晚餐各6碗），每人限購1碗。

▲東京頂級燒肉「Ushigoro S.」由富錦樹集團代理。（圖／取自Ushigoro S.官網）

繼代理「挽肉と米」、「I'm donut？」、「Mercer Brunch」等品牌之後，富錦樹集團將引進東京名店「Ushigoro S.」，根據該公司在人力銀行的召募資訊，餐廳地點落腳星級餐廳林立的台北大直商圈（樂群三路），同時比照日本，提供包廂空間、專人服務，以及使用自日本空運直送的頂級和牛。

Ushigoro（うしごろ）是日本知名連鎖燒肉集團，主打頂級A5黑毛和牛燒肉，旗下擁有5個餐飲品牌，Ushigoro S.主打高檔燒肉，提供全包廂式空間、全程專人服務，東京有3家分店，其中銀座店在日本的美食評論網站「Tabelog」上擁有4.04的高分。