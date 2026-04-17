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撰文攝影／Travel with Leo、整理／實習記者陳莉玟

「馮德爾公園（Vondelpark）」是阿姆斯特丹最大的開放公園，離博物館廣場很近，非常推薦逛完荷蘭國家博物館或梵谷博物館之後到這邊走走。這一篇遊記會先簡單介紹公園景色，就是一個走走拍拍的公園、沒有太多需要吸收的知識，這公園也是國王節的重要場地。

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馮德爾公園漫遊

這個公園於1865年開放，一開始被稱為新公園，後來被命名為Vondelpark，Vondel是荷蘭知名詩人與劇作家，公園有他的雕像。公園佔地約47公頃，也賣食物，非常適合野餐，是我很推薦的阿姆斯特丹景點，適合用來紓解逛完博物館的疲憊。這個公園兩側之間的步行距離約25分鐘、不算太久，要停留多久端看有多少時間、由哪邊開始。

初遊阿姆斯特丹的旅人不一定會到這邊，就算會來也是跟梵谷博物館一起安排，建議先將目的地設為東側的Statue Of Joost van den Vondel。Joost van den Vondel就是一開始提到那一位偉大的荷蘭劇作家，雕像附近還有公園的地標：Paviljoen Vondelpark，裡面設有咖啡館，算是公園最熱鬧的區域。

▲Statue Of Joost van den Vondel。

▲超適合散步的區域。

▲Paviljoen Vondelpark。

若時間多一點，可以將下一個目的地設為Rosarium Vondelpark，那是公園的玫瑰苗圃、算是比較有造景的地方，根據網路上找到的資訊，也是過往同性戀常聚會的區域。馮德爾公園整體的規劃很像英式庭園，簡單來說就是任由植物發展、比較自然，不像法式庭園以幾何或放射狀為主軸。雖然比較像自然的森林，也不用擔心迷路，搭配Google Maps的輔助就沒問題！

▲公園超多水池。

▲很喜歡這個靜僻的區域。

▲玫瑰園附近。

▲這就是玫瑰園。

▲英式庭園規劃。

▲另一個很幽靜的區域。

▲很多雁鴨。

馮德爾公園還有一個區域讓我印象超深刻

由Rosarium Vondelpark再往西走一小段可以到一個空曠區域，那邊根本是狗狗天堂，可以看到沒有牽繩的狗狗自由自在、無拘無束地奔跑。通常不會走到那麼遠，我是一大早搭路面電車過來，由這邊開始走，再一路散步到梵谷博物館。馮德爾公園雖然離運河區有段距離但還是位於阿姆斯特丹市中心，四周都有路面電車站、不用擔心交通問題。

國王節

馮德爾公園在國王節時也熱鬧非凡，這公園也是國王節慶典的重要場地，當天熱鬧非凡，也有簡易市集，我的國王節慶典一日遊便是由這邊開始的。國王節時運河區人潮洶湧、經常寸步難行，馮德爾公園就沒有這個問題。

這邊跟運河區一樣有不少攤位

不過占地較大、比較好逛，也有草皮可讓小孩嬉戲、更適合親子同遊，國王節時刻在運河區帶小孩大概只有步步驚魂可形容，顧小孩都來不及了，不用想說要好好體驗國王節或拍張照片。大推國王節的時候到這邊走走，可以將重心放在Statue Of Joost van den Vondel周遭。

▲公園東側附近。

▲當天很熱鬧、一堆橘色。

▲二手市集。

▲應該不少攤位都是由小孩擺設的。

▲附近的涼亭。

▲剛好是鬱金香季節。

馮德爾公園周遭景點

通常會到馮德爾公園都是安排梵谷博物館或國家博物館時順路到這邊走走，由國家博物館走到公園約15分鐘、由梵谷博物館過來大約8分鐘！

國家博物館

原本的荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）是坐落於海牙、在1800年開幕，1808年時遷至阿姆斯特丹，於1885年搬到現址。這博物館堪稱荷蘭最重要的博物館，收藏非常多荷蘭黃金時代的繪畫，鎮館之寶有林布蘭的《夜巡》、《猶太新娘》、維梅爾的《倒牛奶的女僕》、Hendrick Avercamp的《Winter Landscape with Ice Skaters》等等，絕對是荷蘭繪畫愛好者的阿姆斯特丹必去景點。

除了油畫，還有眾多黃金時代的文物，例如台夫特青瓷、17世紀的荷蘭戰艦模型等等，也是會讓人眼花撩亂，參觀約需2～3.5小時，是我最喜歡的阿姆斯特丹博物館。

▲鎮館之寶之一：林布蘭的《夜巡》。

梵谷博物館

雖然國家博物館也有收藏一些梵谷作品，但遠不如旁邊的梵谷博物館（Van Gogh Museum）豐富。這博物館擁有全球最豐富的梵谷畫作（但是星空下的咖啡館存放在庫勒-慕勒美術館），也是阿姆斯特丹必去景點之一，常年遊客如織，比荷蘭國立博物館還擁擠，一定要事先訂票。

雖然梵谷最知名的畫作是向日葵跟麥田的烏鴉，我比較偏好他早期描繪荷蘭農村生活的畫作跟在法國亞爾時生活時的作品，對梵谷在亞爾跟奧維爾時期的生活有興趣的人，推薦看《梵谷：星夜之謎》，對他當時的心路歷程跟名畫背景有很深入淺出的介紹。

▲《在亞爾的臥室》。

心得

雖然馮德爾公園是阿姆斯特丹最大的公園，但就是一個常見的城市公園、稱不上多特別，如果只在阿姆斯特丹待4～5天，不用特地過來。不過換個角度想，若在同一天造訪梵谷博物館、國家博物館，倒是很適合過來走走、放空腦袋，反正位置蠻方便的！

馮德爾公園

地址：1071 AA Amsterdam, 荷蘭

荷蘭國家博物館

地址：Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam, 荷蘭

營業時間：09：00－17：00

梵谷博物館

地址：Museumplein 6, 1071 DJ Amsterdam, 荷蘭

營業時間：09：00－18：00（周五－21：00）

*旅遊雲專欄作家《Travel with Leo》現有經營：部落格、FB

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