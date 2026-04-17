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孫榮探訪基隆3家滷肉飯老店　讚十二堂「蒸蛋滷肉飯」吃法少見

▲孫榮滷肉飯。（圖／取自孫榮IG）

▲十二堂「蒸蛋滷肉飯」。（圖／取自孫榮IG）

記者黃士原／台北報導

滷肉飯可說是台灣庶民小吃之首，更是國際旅客來台必吃名單，明星主廚孫榮受邀參加2026基隆滷肉飯節，特地跑了3家台味十足的滷肉飯老店，其中十二堂的「蒸蛋滷肉飯」，讓他十分驚嘆的說「是我沒有看過的吃法」。

「滷肉飯」是明星主廚孫榮來台灣時，老婆妙麗帶他體驗的台灣首選小吃之一，這些年來吃過不少家滷肉飯，除了發現南北口味有差別之外，每家使用的米飯、醬汁的甜鹹度、切肉的方式、肥瘦的比例都有差別，也讓每家口味都不一樣。

▲孫榮滷肉飯。（圖／取自孫榮IG）

▲孫榮稱讚金龍肉焿的滷肉飯肥而不膩。（圖／取自孫榮IG）

日前孫榮受邀參加2026基隆滷肉飯節，一次跑3家台味十足的滷肉飯老店，金龍肉焿是基隆朋友推薦，這裡的滷肉飯肥而不膩，招牌肉焿湯湯頭清甜、肉焿口感扎實，也點了用魚漿做的竹輪「吉古拉」，還說這3樣是金龍必點組合。

▲孫榮滷肉飯。（圖／取自孫榮IG）

▲十二堂的招牌「蒸蛋滷肉飯」是孫榮沒看過的吃法。（圖／取自孫榮IG）

十二堂則是孫榮自行挑選的店家，紅磚外觀很古色古香，招牌「蒸蛋滷肉飯」是他沒看過的吃法，細緻滑嫩的蒸蛋中和了滷肉飯的鹹香，口感滑順，關於吃法，他則說「我喜歡拌著吃」。孫榮還點了滷筍絲、小黃瓜與金針排骨湯搭配滷肉飯，這樣的組合吃完不會有負擔。

▲孫榮滷肉飯。（圖／取自孫榮IG）

▲「滷肉飯+豬腳+蝦仁羹」是基隆廟口22號攤的山珍海味組合。（圖／取自孫榮IG）

基隆廟口眾多店家中，孫榮選了22號「蝦仁羹 豬腳」，他選擇了「滷肉飯+豬腳+蝦仁羹」的山珍海味組合，豬腳滷得皮Q肉嫩，蝦仁羹清甜且分量誠意十足。他還提到，坐在老闆桌邊熱呼呼的吃，正是基隆廟口飲食文化的縮影，而且吃完還能順便逛逛廟口老街與漁港，會是很不錯的半日行程。

【2026基隆滷肉飯節】活動懶人包
活動日期：115年3月13日（五）至4月26日（日）
參與店家：基隆市40家以上合作滷肉飯名店
好康攻略：
・打卡即贈：至合作店家點購「神隊友組合」並打卡，送限量零錢包。
・集點抽大獎：走訪10間店並完成打卡，抽65吋電視、5,000元現金。
活動官網/社群：https://pse.is/8pybls

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