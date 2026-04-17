ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

5層樓高「加羅林魚木」開滿黃白花朵　公館、仁愛圓環都有

▲北市仁愛圓環和溫州街加羅林魚木已全面盛開。（圖／公園處提供）

▲北市溫州街加羅林魚木已全面盛開，從捷運台電大樓站出站步行5分鐘即達。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

近日仁愛圓環和溫州街加羅林魚木已全面盛開，尤其是溫州街巷弄內，約5層樓高的樹木覆蓋上滿滿花朵，吸引不少路過民眾駐足拍照，再度躍升社群主角；公園處預估，花況約莫持續至4月底。

▲北市仁愛圓環和溫州街加羅林魚木已全面盛開。（圖／公園處提供）

▲北市溫州街加羅林魚木高15公尺，巍峨態勢素有「北市加羅林魚木樹王」稱號。

「台電加羅林魚木」是內行人才知道的賞花秘境，每到4月中下旬，白中帶黃的花朵鋪滿枝頭，遠看如同灑上一層糖霜，由於高度達15公尺，直逼5層樓的巍峨氣勢，素有「北市加羅林魚木樹王」稱號。

「台電加羅林魚木」有約40年歷史，為北市受保護樹木，據說當年台電員工誤把魚木當成菩提樹種下，沒想到意外長成現在模樣。近年台電以不開挖方式設置露天涼椅外，更進一步擴大美化周邊，民眾從捷運台電大樓站步行約5分鐘，或Google上搜尋「台電加羅林魚木」便能找到。

▲北市仁愛圓環和溫州街加羅林魚木已全面盛開。（圖／公園處提供）

▲北市仁愛圓環加羅林魚木近日花況。

另一處則是東區的仁愛圓環，這裡的加羅林魚木種植於1996年，如今早已長成參天大樹，每到4月，同樣開出一片黃白交織的花海，替林蔭大道增添柔和春意。由於該樹位在仁愛路與敦化南路交會處，也因此讓這抹花景更顯醒目。

▲北市仁愛圓環和溫州街加羅林魚木已全面盛開。（圖／公園處提供）

▲加羅林魚木位在仁愛路與敦化南路交會處，也因此讓這抹花景更顯醒目。

公園處表示，加羅林魚木原產於印度及東南亞一帶，1930年引進台灣，花期約在每年4月下旬，花色會從白色逐漸轉為淡黃甚至橘黃，層次豐富，想捕捉期間限定的澎湃美景，現在正是時候。

▲北市仁愛圓環和溫州街加羅林魚木已全面盛開。（圖／公園處提供）

▲花期約在每年4月至5月，花色會從白色逐漸轉為淡黃甚至橘黃，層次豐富。

關鍵字： 台北市旅遊 台電加羅林魚木 仁愛圓環 賞花旅遊 加羅林魚木

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【母愛的力量】媽媽抱小女童淚跪白沙屯媽祖...鑾轎停下傾聽賜福

推薦閱讀

添好運4月港點吃到飽加開台中店

添好運4月港點吃到飽加開台中店

孫榮探訪基隆3家滷肉飯老店

孫榮探訪基隆3家滷肉飯老店

基隆港郵輪船員上岸觀光推動　FUN KEELUNG 正式啟動

基隆港郵輪船員上岸觀光推動　FUN KEELUNG 正式啟動

1865年開放！阿姆斯特丹最大公園

1865年開放！阿姆斯特丹最大公園

14公尺「巨型博美犬」現身屏東海邊

14公尺「巨型博美犬」現身屏東海邊

航港局舉辦日月潭航安講習及演練　確維航行安全

航港局舉辦日月潭航安講習及演練　確維航行安全

煙波早堂引進墨西哥風味

煙波早堂引進墨西哥風味

5層樓高「加羅林魚木」開滿黃白花朵　公館、仁愛圓環都有

5層樓高「加羅林魚木」開滿黃白花朵　公館、仁愛圓環都有

港務公司為強化美西郵輪市場交流　與西雅圖港務局進行雙邊會談

港務公司為強化美西郵輪市場交流　與西雅圖港務局進行雙邊會談

乘著氦氣球360度俯瞰九九峰！

乘著氦氣球360度俯瞰九九峰！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

北投中心新村「心村聚」4/18開跑

基隆兩坪大迷你麵攤天天排隊！

搭「新台馬輪」玩花蓮3天2999元起

帶媽住六福莊「24小時只要8888元」

凌晨2點半開攤！深夜油飯隱身萬華暗巷

米其林公布4月新入選餐廳

內湖景觀咖啡「價格隨喜、每人限一杯」

古亭新開幕「劍玉咖啡廳」不限時附插座

老爺線上旅展「住宿券3400元」賣4天

烏龍麵新品牌「食悅」開幕買一送一

熱門行程

最新新聞更多

添好運4月港點吃到飽加開台中店

孫榮探訪基隆3家滷肉飯老店

基隆港郵輪船員上岸觀光推動　FUN KEELUNG 正式啟動

1865年開放！阿姆斯特丹最大公園

14公尺「巨型博美犬」現身屏東海邊

航港局舉辦日月潭航安講習及演練　確維航行安全

煙波早堂引進墨西哥風味

5層樓高「加羅林魚木」開滿黃白花朵　公館、仁愛圓環都有

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366