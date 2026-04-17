5層樓高「加羅林魚木」開滿黃白花朵　公館、仁愛圓環都有

▲北市溫州街加羅林魚木已全面盛開，從捷運台電大樓站出站步行5分鐘即達。（圖／公園處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

近日仁愛圓環和溫州街加羅林魚木已全面盛開，尤其是溫州街巷弄內，約5層樓高的樹木覆蓋上滿滿花朵，吸引不少路過民眾駐足拍照，再度躍升社群主角；公園處預估，花況約莫持續至4月底。

▲北市溫州街加羅林魚木高15公尺，巍峨態勢素有「北市加羅林魚木樹王」稱號。



「台電加羅林魚木」是內行人才知道的賞花秘境，每到4月中下旬，白中帶黃的花朵鋪滿枝頭，遠看如同灑上一層糖霜，由於高度達15公尺，直逼5層樓的巍峨氣勢，素有「北市加羅林魚木樹王」稱號。

「台電加羅林魚木」有約40年歷史，為北市受保護樹木，據說當年台電員工誤把魚木當成菩提樹種下，沒想到意外長成現在模樣。近年台電以不開挖方式設置露天涼椅外，更進一步擴大美化周邊，民眾從捷運台電大樓站步行約5分鐘，或Google上搜尋「台電加羅林魚木」便能找到。

▲北市仁愛圓環加羅林魚木近日花況。



另一處則是東區的仁愛圓環，這裡的加羅林魚木種植於1996年，如今早已長成參天大樹，每到4月，同樣開出一片黃白交織的花海，替林蔭大道增添柔和春意。由於該樹位在仁愛路與敦化南路交會處，也因此讓這抹花景更顯醒目。

▲加羅林魚木位在仁愛路與敦化南路交會處，也因此讓這抹花景更顯醒目。



公園處表示，加羅林魚木原產於印度及東南亞一帶，1930年引進台灣，花期約在每年4月下旬，花色會從白色逐漸轉為淡黃甚至橘黃，層次豐富，想捕捉期間限定的澎湃美景，現在正是時候。

▲花期約在每年4月至5月，花色會從白色逐漸轉為淡黃甚至橘黃，層次豐富。