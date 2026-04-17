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14公尺「巨型博美犬」現身屏東海邊　看海美術館免費展明登場

▲▼14公尺「巨型博美犬」現身屏東海邊。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書專頁）

▲14公尺「巨型博美犬」現身屏東海邊。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

台灣最南端的屏東「看海美術館」號稱是台灣最南端的看海美術館，從4月18日起將推出台日藝術家聯展《日常偏移》，共展出32件雕塑作品，其中最吸睛的，就是有高達14公尺的「巨型博美犬」氣偶於戶外展出，展覽中亦可看到不同可愛的動物雕塑，展覽免費展至7月19日為止。

▲▼看海美術館展覽《日常偏移》。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼此次看海美術館展覽《日常偏移》可看到許多可愛雕塑。（圖／屏東縣政府提供）

▲▼看海美術館展覽《日常偏移》。（圖／屏東縣政府提供）

此次《日常偏移》展覽透過兩位台日藝術家的創作視角，引領觀眾在看似平凡的日常之中，看見細微卻深刻的情感變化。日本雕塑家佐野美里，以「狗」作為自我投射的象徵，透過不同姿態的雕塑作品呈現內心情緒與心理狀態。

而台灣藝術家蔡潔莘則長期以紙漿雕塑為主要創作媒材，在創作中融入環保理念，以低耗能與減少廢棄物的方式進行藝術實踐，並透過帶有幽默感的造形雕塑，讓觀者在繁忙的生活節奏中重新感受到日常陪伴與依戀的溫度。

▲▼14公尺「巨型博美犬」現身屏東海邊。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書專頁）

▲▼14公尺「巨型博美犬」氣偶矗立在海邊，成為最萌風景。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書專頁

▲▼14公尺「巨型博美犬」現身屏東海邊。（圖／翻攝自屏東縣政府傳播暨國際事務處臉書專頁）

屏東縣政府也表示，此次經由佐野美里手繪、策展團隊製作的戶外大型博美犬氣偶也同步亮相。高達14公尺的博美犬氣偶站在美術館外，吐著舌頭的可愛模樣超好拍，也是此次展覽亮點。同時，展覽現場也販售可愛的「汪汪燒」，以及附上爆米花的日常偏移造型電鍋，可愛又能當紀念品帶回家。

關鍵字： 屏東旅遊 看海美術館

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