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吃方形手切冰淇淋才過癮！榴槤口味意外成人氣限量

點評：好喜歡榴槤口味～
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▲高雄川田手切冰淇淋。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

▲高雄川田手切冰淇淋。

記者張舒芸／綜合報導　圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常

誰說冰淇淋只能一球一球的，改變你對冰淇淋的刻板印象，部落客舞食旅台灣。amos的走跳日常《旅遊超爽的！》社團分享這款新加坡點心，現在高雄也能吃得到，小小三輪餐車每天都會移動到不同地方販售，方形的手切冰淇淋，讓你對吃冰印象翻轉，另外還有限定的榴槤口味，意外是人氣上榜選項！

▲高雄川田手切冰淇淋。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

▲將冰淇淋切成一片片方形形狀。

酥脆的手工餅乾搭上方形冰淇淋，這是新加坡的下課甜點，常常出沒在街頭的小餐車，充滿古早懷念的味道。高雄也可以吃到，老闆去年（2018）3月創業「川田手切冰淇淋」，至今已經一年，不定時不定點在高雄每個角落販售，老闆表示從一開始手抖的出車到現在認識好多好朋友，也收集到不少忠實顧客，心中滿懷感激，他希望大家都能吃到這有溫度的冰淇淋。

▲高雄川田手切冰淇淋。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

▲▼夾上餅乾。

▲高雄川田手切冰淇淋。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

老闆表示一開始販售的時候，沒有榴槤口味，因為太多人想吃所以老闆不惜成本增加這個新選項，結果意外成為大家指名的口味，現在是限量口味，部落客舞食旅台灣。amos的走跳日常表示「咬下一口，這已經不是口齒留香了，而是口齒榴槤香啊！」，口味和在新加坡吃的味道差沒多少，愛吃榴槤的一定會很喜歡，也不用特地飛到新加坡吃了！

▲高雄川田手切冰淇淋。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

▲依序為抹茶、薄荷巧克力和榴槤口味。

另外還有抹茶口味、薄荷巧克力，價格大概是50-55元間，冬季也有限定咖椰吐司和新加坡咖啡，想吃到手切冰淇淋一定要看粉絲團，隨時關注餐車動向，免得撲空！

川田手切冰淇淋 粉專

IG：amos0716
痞客邦：舞食旅台灣。amos的走跳日常

關鍵字： 川田冰淇淋 手切冰淇淋 高雄美食 新加坡美食 點心 餐車 舞食旅台灣。amos的走跳日常

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