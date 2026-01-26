旅行社業績創新高「日本線占4成」　業者：旅客提前半年訂行程

▲日本沖繩瀨長島Umikaji Terrace。（示意圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

2025年台灣出國人次創新高，1至11月出境人次達1738萬，超越2019年全年的1710萬人次，不只為航空業補血，旅行社也普遍有感。五福旅遊指出，2025全年累計營收達87.6億元，年增15.8%，未來將朝拓增實體門市、布局企業客戶及招募多元職能人才等方向發展。

▲桃園機場出國旅遊人潮。（示意圖／記者周湘芸攝）



五福旅遊表示，營收已正式超越疫前水準。回顧近年表現，2023年營收為48.5億元，2024年成長至75.6億元，年增幅高達55.9%；2025年再成長約15.8%，達87.6億元，創下成立38年來新高，顯示市場需求穩定回升。

▲五福旅遊總經理王哲彥指出，疫情後台灣人習慣提前規畫行程。（圖／記者彭懷玉攝）



五福旅遊總經理王哲彥指出，疫情後，台灣人對出國旅遊的認知已從「奢侈消費」轉變為「生活必需品」，同時也更習慣提前規畫行程，過去多在出發前一個月訂購，如今提前至三至六個月，目前訂單能見度已看到7月。

▲五福旅遊北區直售部副總經理霜雅媚（左）、王哲彥（中）與副總經理蔡長霖。（圖／記者彭懷玉攝）

五福旅遊副總經理蔡長霖補充，日本線產品占整體銷售約4成，韓國與東南亞合計約3成，其次為郵輪產品，歐美等長程線則占1成多。未來將持續深耕歐洲市場，擴大長程線布局，提升整體競爭力。

團體旅遊仍是全台約4000家旅行社的主要獲利來源，雖然整體市場中團體旅遊占比已降至約35%，但王哲彥指出，團體旅遊仍占總營收9成以上。他分析，團體旅遊客群主要可分為三類，以銀髮族、偏好免規畫行程的懶人族群，以及企業法人客戶。

因應市場結構，五福旅遊表示，未來將加大布局企業客戶，搶攻利潤相對較高的商務差旅、企業獎勵旅遊與大型包團市場，並於2026年推出全新會員制度，同時強調「內容即品牌」，持續深化與客戶之間的信任關係。

人力方面，2026年預計再招募100名員工，鎖定業務開發與旅遊產品規劃人才；通路布局上，將於今年第一季在新北三峽、桃園中壢新開兩家門市，擴大市場版圖。

▲神戶有馬溫泉。（示意圖／記者蔡玟君攝）

看準2026上半年旅遊商機，雄獅旅遊則宣布與長榮航空聯手推出機票限時優惠，從今（26日）起至1月31日，下單機票再贈送eSIM。其中，1月26日至6月30日間出發，日本神戶來回機票搶購價僅6,999元起（約原價6折），美西、東北亞及東南亞等熱門航點亦享有7折起優惠。此外，雄獅APP與中國信託信用卡亦推出專屬回饋，最高可折抵1,000元，為旅客省下可觀旅費。

不只神戶，大阪航線也祭出最優7折價；東京、沖繩、札幌、仙台、首爾、釜山等熱門城市打8折起。活動期間內購買日本線機票，再加碼「天天抽免費日本當地遊」。除了日韓航線外，東南亞全線、美西航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖也同步推優惠，最低8折起。