超人力霸王氣墊樂園明起登場　關渡1500坪擬真恐龍展至明年

▲超人力霸王氣墊樂園明起在新店裕隆城開展。（圖／野獸國提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

搶攻親子旅遊與寒暑假市場，台灣娛樂體驗品牌野獸國攜手日本「超人力霸王」打造出「超人力霸王氣墊樂園」；而台北市首座戶外大型恐龍主題樂園「關渡探險樂園」就在關渡碼頭貨櫃市集，占地1500坪，主打沉浸式互動，成為親子族新年、春節出遊新選擇。

▲超人力霸王氣墊樂園規劃紅、藍兩大陣營，設計6大關卡式體驗。



「超人力霸王氣墊樂園」將於明（27日）至5月31日，在新店裕隆城誠品生活新店3樓實驗場開展。近百坪的樂園以Q版英雄為視覺主軸，結合特攝世界觀，規劃紅、藍兩大陣營，設計6大關卡式體驗，包括高塔滑梯、擲斧遊戲、旋轉障礙棒、障礙酷跑、對戰擂台與球池滑梯，讓孩童在遊戲中進行體能與反應挑戰。

▲販售區集結逾500款超人力霸王周邊商品。



主辦單位表示，全區依親子活動需求進行安全規劃，適合不同年齡層參與。現場同步設置大型商品販售區，集結逾500款超人力霸王周邊商品。活動期間周末也將安排角色見面會，邀請超人力霸王傑洛、奧米加等角色輪番現身與民眾互動。

▲展場也規劃「超人力霸王卡牌遊戲」專區。



此外，展場也規劃「超人力霸王卡牌遊戲」專區，除教學體驗外，並展出多位日本創作者原畫作品，增添體驗深度。

▲恐龍大復活關渡探險樂園展至明年2月21日。（圖／翻攝自Facebook／恐龍大復活 關渡探險樂園）



另外，台北市首座戶外大型恐龍主題樂園在關渡碼頭，「恐龍大復活關渡探險樂園」已於本月17日正式開幕，占地約1,500坪，集結近70隻超擬真恐龍裝置，預計開放至2027年2月21日，因展期時間長達13個月，想避開人潮的民眾建議把握平日，或待熱潮稍退再前往。

▲園區以探險情境為主軸，劃分四大沉浸式展區。（圖／翻攝自Facebook／恐龍大復活 關渡探險樂園）



園區以探險情境為主軸，劃分四大沉浸式展區，包括「侏羅秘境」、「猛獸出擊」、「巨獸出沒」與「勇闖恐龍島」，透過棧道設計、聲光效果與互動裝置，營造近距離觀賞體驗。其中「勇闖恐龍島」結合氣墊遊樂、恐龍騎乘與餵食體驗，成為親子族關注焦點。園區內亦規劃主題商店，推出期間限定恐龍周邊商品。