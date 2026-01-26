ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

超人力霸王氣墊樂園明起登場　關渡1500坪擬真恐龍展至明年

▲utm氣墊樂園,超人力霸王氣墊樂園。（圖／野獸國提供）

▲超人力霸王氣墊樂園明起在新店裕隆城開展。（圖／野獸國提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

搶攻親子旅遊與寒暑假市場，台灣娛樂體驗品牌野獸國攜手日本「超人力霸王」打造出「超人力霸王氣墊樂園」；而台北市首座戶外大型恐龍主題樂園「關渡探險樂園」就在關渡碼頭貨櫃市集，占地1500坪，主打沉浸式互動，成為親子族新年、春節出遊新選擇。

▲utm氣墊樂園,超人力霸王氣墊樂園。（圖／野獸國提供）

▲超人力霸王氣墊樂園規劃紅、藍兩大陣營，設計6大關卡式體驗。

「超人力霸王氣墊樂園」將於明（27日）至5月31日，在新店裕隆城誠品生活新店3樓實驗場開展。近百坪的樂園以Q版英雄為視覺主軸，結合特攝世界觀，規劃紅、藍兩大陣營，設計6大關卡式體驗，包括高塔滑梯、擲斧遊戲、旋轉障礙棒、障礙酷跑、對戰擂台與球池滑梯，讓孩童在遊戲中進行體能與反應挑戰。

▲utm氣墊樂園,超人力霸王氣墊樂園。（圖／野獸國提供）

▲販售區集結逾500款超人力霸王周邊商品。

主辦單位表示，全區依親子活動需求進行安全規劃，適合不同年齡層參與。現場同步設置大型商品販售區，集結逾500款超人力霸王周邊商品。活動期間周末也將安排角色見面會，邀請超人力霸王傑洛、奧米加等角色輪番現身與民眾互動。

▲utm氣墊樂園,超人力霸王氣墊樂園。（圖／野獸國提供）

▲展場也規劃「超人力霸王卡牌遊戲」專區。

此外，展場也規劃「超人力霸王卡牌遊戲」專區，除教學體驗外，並展出多位日本創作者原畫作品，增添體驗深度。

▲恐龍大復活 關渡探險樂園展至明年2月。（圖／翻攝自Facebook／恐龍大復活 關渡探險樂園）

▲恐龍大復活關渡探險樂園展至明年2月21日。（圖／翻攝自Facebook／恐龍大復活 關渡探險樂園）

另外，台北市首座戶外大型恐龍主題樂園在關渡碼頭，「恐龍大復活關渡探險樂園」已於本月17日正式開幕，占地約1,500坪，集結近70隻超擬真恐龍裝置，預計開放至2027年2月21日，因展期時間長達13個月，想避開人潮的民眾建議把握平日，或待熱潮稍退再前往。

▲恐龍大復活 關渡探險樂園展至明年2月。（圖／翻攝自Facebook／恐龍大復活 關渡探險樂園）

▲園區以探險情境為主軸，劃分四大沉浸式展區。（圖／翻攝自Facebook／恐龍大復活 關渡探險樂園）

園區以探險情境為主軸，劃分四大沉浸式展區，包括「侏羅秘境」、「猛獸出擊」、「巨獸出沒」與「勇闖恐龍島」，透過棧道設計、聲光效果與互動裝置，營造近距離觀賞體驗。其中「勇闖恐龍島」結合氣墊遊樂、恐龍騎乘與餵食體驗，成為親子族關注焦點。園區內亦規劃主題商店，推出期間限定恐龍周邊商品。

關鍵字： 新北市旅遊 新店旅遊 超人力霸王氣墊樂園 新店裕隆城 關渡探險樂園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【不行色色！】小狗咬住美女客人裙子不放XD

推薦閱讀

韓國必去ARTE MUSEUM將落腳高雄

韓國必去ARTE MUSEUM將落腳高雄

「超人力霸王氣墊樂園」明起新店登場

「超人力霸王氣墊樂園」明起新店登場

123座「蜿蜒鳥居長廊」超壯觀！

123座「蜿蜒鳥居長廊」超壯觀！

旅行社業績創新高「日本線占4成」

旅行社業績創新高「日本線占4成」

太管處再重申　攀岩拍照祭重罰最高6萬

太管處再重申　攀岩拍照祭重罰最高6萬

龜記聯名Labubu公仔「線上抽選販售」　門市消費滿200送貼紙

龜記聯名Labubu公仔「線上抽選販售」　門市消費滿200送貼紙

2旅遊業者優惠　飛神戶來回6999起

2旅遊業者優惠　飛神戶來回6999起

日本最美星巴克+1享喝咖啡、逛植物園

日本最美星巴克+1享喝咖啡、逛植物園

彰化「溫室玻璃屋餐廳」環繞落羽松林

彰化「溫室玻璃屋餐廳」環繞落羽松林

壽司郎南山店「5%服務費」喊卡！業者：體驗期間暫不收取

壽司郎南山店「5%服務費」喊卡！業者：體驗期間暫不收取

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

老山東牛肉家常麵店2/1起水餃漲價

北投「白磺＋青磺鐳泉」雙泉質湯屋！

新北各大櫻花「花況預估」出爐

全台最大！我家牛排高雄同盟店開幕

高雄市中心免費落羽松景點現在正美

邰哥推薦台北平價鑊氣熱炒！

壽司郎南山店「5%服務費」喊卡！業者：體驗期間暫不收取

123座「蜿蜒鳥居長廊」超壯觀！

旅行社業績創新高「日本線占4成」

姓「馬」免費玩樂園　六福村3大優惠

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

韓國必去ARTE MUSEUM將落腳高雄

「超人力霸王氣墊樂園」明起新店登場

123座「蜿蜒鳥居長廊」超壯觀！

旅行社業績創新高「日本線占4成」

太管處再重申　攀岩拍照祭重罰最高6萬

龜記聯名Labubu公仔「線上抽選販售」　門市消費滿200送貼紙

2旅遊業者優惠　飛神戶來回6999起

日本最美星巴克+1享喝咖啡、逛植物園

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366