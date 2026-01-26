ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
壽司郎南山店「5%服務費」喊卡！業者：體驗期間暫不收取

▲壽司郎台灣首家數位迴轉門市1/26開幕　壽司檯變成150公分巨型螢幕。（圖／記者黃士原攝）

▲壽司郎台灣首家數位迴轉門市因收5%清潔服務費惹議。（圖／記者黃士原攝）

記者蕭筠／台北報導

壽司郎台灣首家數位迴轉門市「微風南山店」今起試營運，原先計劃加收5%清潔服務費挨轟，業者昨深夜在臉書貼文宣布，開幕體驗期間免收該費用。但網友依舊批評：「想要又不敢要，這種心態很奇怪」、「之後還不是要收」、「會怕喔」。

▲▼壽司郎微風南山體驗期間停收5%清潔服務費。（圖／翻攝壽司郎臉書粉專）

▲壽司郎微風南山店開幕體驗期間公告停收5%清潔服務費。（圖／翻攝壽司郎臉書粉專）

壽司郎臉書粉專公告，為讓消費者更輕鬆體驗台灣首家DIGIRO門市，體驗期間5%清潔服務費暫不收取。總公司表示，體驗截止時間將另外公告。

對此，網友仍留言批評，「會怕喔」、「5%會收我幹嘛去」、「想要又不敢要，這種心態很奇怪」、「笑死之後還不是要收5%」、「師傅來我面前捏壽司我就付5%」、「收個5%能有啥服務，拒吃」。

壽司郎上周公告將進駐微風南山，且首度加收5%清潔服務費 。業者解釋，南山店是台灣首度引進的DIGIRO數位迴轉系統門市，仍有專人帶位、桌面清潔，所以才收清潔服務費，未來只有這種店型才會加收，一般門市不會。

壽司郎微風南山店今天起試營運，空間約150坪、有142個座席，導入全新「DIGIRO數位迴轉壽司」，顧客透過螢幕點餐、輸送帶送餐，還有趣味遊戲體驗，讓用餐更有趣。

