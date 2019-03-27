ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday 東森旅遊雲
> >

永春主打現烘的咖啡小店　不用出國就能品嚐世界各地的咖啡

尼豪的美食旅行手札 尼豪

由於本身喜愛美食以及旅遊，從三年前開始經營部落格..

點評：咖啡迷的新景點＞＜
ETtoday餓勢力

▲▼黑蔓芭現烘咖啡。（圖／尼豪提供）

文、圖／尼豪

不管是工作提神，還是品嘗咖啡香氣，現代許多人每天都要來上一杯咖啡。而最近我也愛上喝單品咖啡，恰好住家附近的永春站旁。有這麼一間主打現烘的黑蔓芭咖啡，網羅世界各地的優質咖啡豆，自家現場烘豆，一邊喝咖啡，還有陣陣撲鼻而來的咖啡香氣。每次來到這邊，品嘗不同的單品咖啡，都覺得像是一趟旅程，有不同的驚喜。

▲▼黑蔓芭現烘咖啡。（圖／尼豪提供）

黑蔓芭現烘咖啡位在台北市信義區虎林街132巷88號，恰好是永春捷運站旁。

▲▼黑蔓芭現烘咖啡。（圖／尼豪提供）

▲▼黑蔓芭現烘咖啡。（圖／尼豪提供）

一來到門口就是濃郁的咖啡烘豆香氣，黑蔓芭主打的是自家烘培的咖啡豆，每次來到這邊都會看到店主人正在烘豆。

▲▼黑蔓芭現烘咖啡。（圖／尼豪提供）

▲▼黑蔓芭現烘咖啡。（圖／尼豪提供）

也因為這樣黑蔓芭的咖啡豆種類非常豐富，網羅許多世界各地的優質咖啡豆，不用大老遠飛出國，在這邊就可以品嘗。此外除了有咖啡外也有販售咖啡豆唷～

▲▼黑蔓芭現烘咖啡。（圖／尼豪提供）

台北市寸土寸金，特別是信義區，也因為這樣黑蔓芭的店內空間較為有限。內用的座位區較少，大約僅有10個位子。

▲▼黑蔓芭現烘咖啡。（圖／尼豪提供）

既然是咖啡店，這邊當然是主打各種咖啡囉！除了有常見的美式、義式咖啡之外，還有各式各樣的單品咖啡。不知道如何挑選的話，可以把想要的風味口感提供給老闆，請他幫忙推薦。

▲▼黑蔓芭現烘咖啡。（圖／尼豪提供）

▲▼黑蔓芭現烘咖啡。（圖／尼豪提供）

除了咖啡之外，茶飲以及現打果汁、冰沙，也通通應有盡有，我覺得以咖啡店來說，黑蔓芭的飲品選擇算是相當豐富。

▲▼黑蔓芭現烘咖啡。（圖／尼豪提供）

今天我點的是卡內特莊園莫札特，是來自哥斯大黎加經過蜜處理的咖啡豆。

▲▼黑蔓芭現烘咖啡。（圖／尼豪提供）

香氣上帶有濃厚的果香氣，以及有種水果的甜味，十分迷人。

▲▼黑蔓芭現烘咖啡。（圖／尼豪提供）

這款豆子我覺得一入口帶有些微酸，接著入喉後則是會感覺到甘甜。搭配梅果香氣，彷彿在喝果汁，我個人算是相當喜愛唷～

▲▼黑蔓芭現烘咖啡。（圖／尼豪提供）

想要品嘗冰飲的話也可以加入冰塊，或者把咖啡倒入冰杯中。冰的我覺得跟熱的相比酸度更明顯一些，建議大家兩種都可以嘗嘗看唷～

黑蔓芭現烘咖啡
地址： 台北市信義區虎林街132巷88號
營業時間：08：00～18：00
電話： 02－87861418

關於尼豪
由於本身喜愛美食以及旅遊，從三年前開始經營部落格紀錄自己的旅程，足跡除了遍佈台灣各地，發掘台灣在地之美外，也把握時間與機會到國外走走，目標希望可以走遍世界，並且用相機把世界各地的美帶給我的讀者。
尼豪的美食旅行手札：部落格　粉絲專頁

關鍵字： 黑蔓芭現烘咖啡 尼豪 達人美食 美食情報 台北市美食 咖啡提案 捷運永春捷運站美食

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

推薦閱讀

台南必喝古早味手搖有手作粉圓　小農鮮奶融合獨特麥香

宜蘭名店罵子蛋在桃園展店　結合傳統與新潮的創意炸物

台北一個人也可享用的酸菜白肉鍋　還有外酥會爆漿的黃金餃

冰店也賣滷肉飯！小時候冰菓室　香菇雞湯口感超軟嫩

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

1大1小才550！台中紅蝦、生蠔吃到飽

親子必玩！駁二全台最大木育森林

台北米其林必比登名單出爐

桃園浮誇蛤蠣麵有一斤蛤蠣百元有找

苗栗春遊再加碼！最高可享3千元

東京迪士尼手機App可抽快速通行

桃園網美飲料店必喝招牌小鍋煮茶！

「桃園第一間美術館」山丘造型超美

一周只賣兩天！嘉義人氣日式麵包店

全台最美日式老屋咖啡廳新開幕

熱門行程

最新新聞更多

日本三井「LaLaport」進駐台中

低級旅客太多日本景點禁大型觀光團

永春主打現烘的咖啡店　有百種咖啡

《必比登推介》阿國切仔麵美味秘訣

《必比登推介》天下三絕牛肉麵

國稅局坦承會「關注」必比登店家

阿城鵝肉登必比登　煙燻鵝腿超Q彈

《必比登推介》四川吳抄手必吃2料理

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新聞雲股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366