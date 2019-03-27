永春主打現烘的咖啡小店　不用出國就能品嚐世界各地的咖啡

點評：咖啡迷的新景點＞＜

文、圖／尼豪

不管是工作提神，還是品嘗咖啡香氣，現代許多人每天都要來上一杯咖啡。而最近我也愛上喝單品咖啡，恰好住家附近的永春站旁。有這麼一間主打現烘的黑蔓芭咖啡，網羅世界各地的優質咖啡豆，自家現場烘豆，一邊喝咖啡，還有陣陣撲鼻而來的咖啡香氣。每次來到這邊，品嘗不同的單品咖啡，都覺得像是一趟旅程，有不同的驚喜。

黑蔓芭現烘咖啡位在台北市信義區虎林街132巷88號，恰好是永春捷運站旁。

一來到門口就是濃郁的咖啡烘豆香氣，黑蔓芭主打的是自家烘培的咖啡豆，每次來到這邊都會看到店主人正在烘豆。





也因為這樣黑蔓芭的咖啡豆種類非常豐富，網羅許多世界各地的優質咖啡豆，不用大老遠飛出國，在這邊就可以品嘗。此外除了有咖啡外也有販售咖啡豆唷～





台北市寸土寸金，特別是信義區，也因為這樣黑蔓芭的店內空間較為有限。內用的座位區較少，大約僅有10個位子。





既然是咖啡店，這邊當然是主打各種咖啡囉！除了有常見的美式、義式咖啡之外，還有各式各樣的單品咖啡。不知道如何挑選的話，可以把想要的風味口感提供給老闆，請他幫忙推薦。





除了咖啡之外，茶飲以及現打果汁、冰沙，也通通應有盡有，我覺得以咖啡店來說，黑蔓芭的飲品選擇算是相當豐富。

今天我點的是卡內特莊園莫札特，是來自哥斯大黎加經過蜜處理的咖啡豆。

香氣上帶有濃厚的果香氣，以及有種水果的甜味，十分迷人。

這款豆子我覺得一入口帶有些微酸，接著入喉後則是會感覺到甘甜。搭配梅果香氣，彷彿在喝果汁，我個人算是相當喜愛唷～

想要品嘗冰飲的話也可以加入冰塊，或者把咖啡倒入冰杯中。冰的我覺得跟熱的相比酸度更明顯一些，建議大家兩種都可以嘗嘗看唷～

黑蔓芭現烘咖啡

地址： 台北市信義區虎林街132巷88號

營業時間：08：00～18：00

電話： 02－87861418