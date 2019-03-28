韓國人開的！台北人氣韓式料理　必點香醇濃郁馬鈴薯排骨湯

點評：去吃之前一定要記得打電話訂位！

文、圖／周花花

韓國華僑老闆所開設的《東輝韓食館》，一直都是韓式料理界的人氣名店。招牌「馬鈴薯豬骨湯」被許多人封為台北韓式必吃，烤肉、炒碼拉麵、炸醬麵、辣五花肉拌飯等，同樣擁有廣大擁護者，平價不貴也是《東輝韓食館》的一大優勢！

想吃到《東輝韓食館》，最困難的是你得先設法訂到位。若是沒有預約直接跑來，有很大的機率是沒有位子的，訂位全滿想現場等都沒辦法的那種。除非跟我們一樣，平日中午開店前就在門口等，才有可能有座位，但很快的也就客滿了。強烈建議大家一定要先打電話訂位，還記得我第一次吃到《東輝韓食館》，就是直接問店員最快哪天晚上有位子（笑）

《東輝韓食館》菜單如下，每人低消一道菜，需再加5％清潔費。菜色選擇雖不到非常多，但幾乎是樣樣主打，叫每樣都想吃的我，不知該從何點起。招牌菜首推馬鈴薯豬骨湯、炒碼拉麵、炸醬麵、辣五花肉拌飯、烤肉，為客人點餐率、討論度最高的菜色。其他像是石鍋拌飯、辣炒年糕、銅盤烤肉、人蔘雞湯、海鮮煎餅、海鮮豆腐鍋等韓式料理經典，來《東輝韓食館》也吃得到。

開水、湯品擺在自助區，為自取無限量供應。飲料如真露、瑪格利、啤酒、汽水等，想喝就得另外付費了。

小菜是無限供應吃到飽，吃完都能再跟店家續。表現較為一般，泡菜可拿來配所點的韓式烤肉。

馬鈴薯豬骨湯—190元



來到《東輝韓食館》，幾乎每桌都會點份馬鈴薯豬骨湯。人多的話可以點大鍋，食材堆疊成山、份量十足，結尾還能做成炒飯；人少的話也有小份選擇，即使一個人來也能吃。

大塊豬骨肉、山茼蒿、金針菇、馬鈴薯、韓式年糕等，用料十分澎湃。豬骨燉煮得十分軟爛，用筷子剝開即可食用，肉嫩、味甜，可沾著的黃芥末醬一起吃，增加豬肉甜感。





湯頭是我覺得馬鈴薯豬骨湯最迷人之處，加入韓國大醬等食材、醬料熬煮，滋味香醇濃郁，順口的辣度尾韻回甘，喝下一口全身都暖了起來。附上一碗白飯，搭配吃完飽足感很夠，《東輝韓食館》招牌當之無愧。

松五梅烤肉套餐—600元（兩人份）



「松五梅」為松阪肉、豬五花、梅花豬肉三者總稱。有網友說，《東輝韓食館》的烤肉平價好吃、cp值極高，我們便點了份來吃。以兩人份600元的價位來說，有這樣的表現已算不錯，生菜還能免費續一次。

服務人員會協助烤肉，但因為生意好、人手略顯不足。今天一個店員要烤全場的肉，建議大家還是要顧好自己的烤盤，才不會一不小心燒焦了。

松阪肉、豬五花、梅花豬肉三種肉品都是原味呈現。單吃的話味道偏淡，必需搭配麻油、辣醬、蒜片等一同食用，或者生菜包肉是最佳組合，豪邁夾入大片泡菜味道比較夠，好在生菜可以續一次，所以不會有不夠包的問題。

整體來說，《東輝韓食館》的馬鈴薯豬骨湯很對我的味。韓國烤肉則較為一般，下次應該試試炒碼拉麵、炸醬麵、辣五花肉拌飯等特色菜，客單價也能再拉低一些。想吃《東輝韓食館》的人，請記得先打電話訂位，不然就跟我們一樣，平日中午開店前衝現場吧！

東輝韓食館



地址： 台北市中山區松江路259巷29號

電話： 02－25176859

營業時間：週一至週六11：30～14：00、17：30～21：00

公休日：每週日、每月第二、四週的週六