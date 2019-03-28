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30年歷史的傳統黑輪店　香腸、關東煮、扣爹應有盡有！

點評：香腸和米腸搭配醬油超對味！
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▲▼英才黑輪攤。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

各種台式炸物以及香腸米腸。

記者簡仲豪／綜合報導 （圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供，請勿任意翻攝以免侵權）

位於台中的英才路上有一間三十年歷史的古早味攤販，「英才黑輪攤」，這小小的攤販可以說是台灣所有小吃美食的集散地，所有傳統的風味都在這能找到，店內販賣各種古早味美食，包含扣爹、關東煮、滷肉飯、香腸和米腸等。

▲▼英才黑輪攤。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

店家販售種類相當多。

這間被網友喻為CP值最高的小吃攤在台中北區相當有名，更是一間陪許多在地人長大的家鄉味，從關東煮到台式炸物都應有盡有，每一樣都是店家的招牌，用簡單的方式製作以及調味，呈現出食物原本的味道，讓大家可以吃的安心也能吃到最傳統的味道；其中，部落客特別推薦手工製作的花生糯米腸，顆粒感明顯的糯米腸搭配些許花生香味，用火烤過後，還有微焦微脆的口感，特別迷人，此外，雞捲、紅糟肉、香腸、和各式扣爹也都是老饕們的最愛！

▲▼英才黑輪攤。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

香腸和米腸都是手工製作。

▲▼英才黑輪攤。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

關東煮的價格也相當便宜。

若有機會到台中旅遊，千萬不要錯過這間傳統小吃，讓人吃過一次就會愛上的人氣美食。

▲▼英才黑輪攤。（圖／舞食旅台灣。amos的走跳日常提供）

這間30年的老店有不少忠實老顧客。

英才黑輪攤

地址：台中市英才路219號
營業時間：09:45~18:45
電話：04-22024708

關鍵字： 台中美食 英才黑輪攤 香腸 手工米腸 關東煮 扣爹 舞食旅台灣。amos的走跳日常 達人美食 美食情報

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