日本最美星巴克+1！在新開icoia植物園喝咖啡　360度庭園賞景

▲日本星巴克攜手霧島酒造，打造全新地標「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」。（圖／スターバックスコーヒージャパン株式会社提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本最美星巴克再+1！日本星巴克此次攜手宮崎縣知名燒酎龍頭「霧島酒造」，在都城市打造全新環保美學地標「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」，並於1月27日正式開幕。現場不僅能欣賞隈研吾標誌性的竹編建築魅力，還有植物園、觀景台，更有一處能將咖啡渣與番薯轉化為電力的循環實驗室，讓旅人喝咖啡也能感受永續。

「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」名稱源自日文的「憩い（憩所）」，建築由知名建築大師隈研吾操刀，延續其「負建築」的核心靈魂，大量運用當地常見竹材。

▲▼KIRISHIMA GREENSHIP icoia咖啡空間。

走進大廳，抬頭就能看見緩慢曲折的「晒竹」天花板，猶如雲朵般在頂部延展。透過竹縫灑落的柔和光線，搭配牆面混合了南九州特有「白洲」火山灰的建材，營造出充滿溫度的土壤質感，讓人踏入建築內部就彷彿置身南九州的自然懷抱。

▲見晴之丘擁有360度風景。

「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」在屋頂處則設有一處「見晴之丘」，登上屋頂庭園，可以360度無死角一覽霧島山脈與沖水川的壯麗美景。在夕陽西下時，還能嗅到附近酒造傳來的陣陣烤番薯香與溫潤酒香，視覺與嗅覺同時獲得滿足。

▲園區內還有一座亞熱帶植物園「めぐりの森」。

▲KIRISHIMA GREENSHIP icoia設施採用番薯和咖啡渣發電。

此外，這裡設有一座亞熱帶植物園「めぐりの森」，除了可以欣賞特色植物，整座園區電力更巧妙利用了燒酎蒸餾過程中的廢熱溫水來維持室內恆溫，並以霧島酒造釀酒後剩下的「番薯殘渣」，以及星巴克店內排出的「咖啡渣」進行100%能源回收與甲烷發酵，這些廢料產生的電力足以供應整座設施營運，也呼應現代旅人追求的永續環保。

▲伴手禮區。

「KIRISHIMA GREENSHIP icoia」也設有一處伴手禮店，包括精緻酒器與生活雜貨，適合想要帶回一點南九州生活品味的旅人。若想前往，可以搭乘JR至「JR都城站」轉搭計程車，約10分鐘車程即可抵達。

目前台灣有台灣虎航提供「台北－宮崎」直飛航線，方便旅客探索南九州美景，旅客可將宮崎、鹿兒島安排為順遊路線，更能前往名列世界遺產的「屋久島」，欣賞自然秘境。

