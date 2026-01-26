ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

被CNN評選為「日本最美31處風景」　123座蜿蜒鳥居長廊超壯觀

Mika出走美食日誌

Mika出走美食日誌 Mika

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者蘇相云

這裡曾被選為美國CNN電視台「日本最美的31處風景」，是山口縣超人氣打卡景點，更是在地知名的絕景神社之一，雖然需要自駕才比較方便前來，但因為真的太美了，非常值得專程前來。紅色鳥居通道長約100公尺，連接著神社本殿與海岸，從鳥居之間遠眺，可以看到壯闊的日本海與奇岩海岸線，紅色鳥居與藍色大海形成鮮明對比。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲沿路都是山景公路及藍色海景，剛好遇到好天氣，超好拍。

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

元乃隅賣店

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲逛神社之前先來逛賣店，發現奇特的雙子蛋，好特別。

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲還有元乃隅神社限定餅乾。

元乃隅神社起源
1955年一位當地漁船經營者岡村，夢到白狐告訴他在此地祭祀祂，便在此建立了元乃隅稻成神社，祭祀稻荷神，後來歷經10年才逐漸建造到總共123座鳥居的規模。神社為因應外國遊客增加，原名過長不易發音，於2019年1月1日起刪去「稻成」二字簡化現名。

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲總共123座紅色鳥居一路綿延到海那邊。

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲依山傍海的天然地理條件，沿著鮮紅色鳥居通道，高低起伏走長約100公尺即可到。

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲山景、鮮紅色鳥居、藍色海景，這三種加在一起超無敵。

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲海景第一排紅色鳥居長廊，而且懸崖上的風相當強，來到這裡還可以欣賞到海浪拍打在特殊岩層，會從岩石隙縫中噴出白色浪花。

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲冬季海浪洶湧可以看到潮水沖刷到30公尺高的景色。

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲這裡真的超美超好拍的。

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲幸運遇到天氣好，拍起來更無敵。

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

白狐神社
這裡還有日本最難投的「賽錢箱」，神社入口處鳥居頂端設有一個高高掛起的賽錢箱，傳說如果能成功把錢幣投入，願望就會實現！

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲但今天到的時間比較晚，賽錢箱被收起來了。

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲白狐是稻荷大神的使者，象徵智慧與守護。

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

▲這裡要自駕比較方便喔，山口最推薦的必去景點之一。

▲▼日本山口「元乃隅神社」，123座紅色鳥居綿延至海邊，依山傍海超壯觀。（圖／部落客Mika提供）

元乃隅神社

地址：498 Yuyatsuo, Nagato, Yamaguchi 759-4712日本
營業時間：09：30～16：30

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

【你可能也想看】

台中火車站周邊飯店「一晚千元有找」！還附免費早餐＋停車位
沉浸在檜木香裡！花蓮木材工廠轉型民宿　開車10分鐘到東大門夜市
開箱日本倉敷木質暖風飯店！走3分鐘就到車站　還能泡大浴場

關鍵字： 元乃隅神社 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 國外特色系列 Mika

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

推薦閱讀

花蓮人激推無菜單海產店！點餐有訣竅　先問當季海鮮再看料理方式

花蓮人激推無菜單海產店！點餐有訣竅　先問當季海鮮再看料理方式

頂樓陽光席近賞百年古城！韓國水原華城旁爆紅廢墟風咖啡廳

頂樓陽光席近賞百年古城！韓國水原華城旁爆紅廢墟風咖啡廳

安藤忠雄打造清水模銀行！還有免費專人導覽　日本岡山隱藏版景點

安藤忠雄打造清水模銀行！還有免費專人導覽　日本岡山隱藏版景點

鑽進窄巷才能找到！金門閩式古厝咖啡館　昏黃微光擺滿古董收藏

鑽進窄巷才能找到！金門閩式古厝咖啡館　昏黃微光擺滿古董收藏

123座「蜿蜒鳥居長廊」超壯觀！

123座「蜿蜒鳥居長廊」超壯觀！

旅行社業績創新高「日本線占4成」

旅行社業績創新高「日本線占4成」

太管處再重申　攀岩拍照祭重罰最高6萬

太管處再重申　攀岩拍照祭重罰最高6萬

龜記聯名Labubu公仔「線上抽選販售」　門市消費滿200送貼紙

龜記聯名Labubu公仔「線上抽選販售」　門市消費滿200送貼紙

2旅遊業者優惠　飛神戶來回6999起

2旅遊業者優惠　飛神戶來回6999起

日本最美星巴克+1享喝咖啡、逛植物園

日本最美星巴克+1享喝咖啡、逛植物園

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

老山東牛肉家常麵店2/1起水餃漲價

北投「白磺＋青磺鐳泉」雙泉質湯屋！

全台最大！我家牛排高雄同盟店開幕

新北各大櫻花「花況預估」出爐

高雄市中心免費落羽松景點現在正美

壽司郎南山店「5%服務費」喊卡！業者：體驗期間暫不收取

邰哥推薦台北平價鑊氣熱炒！

高雄港區一日遊　朝聖階梯海景咖啡廳

苗栗「後龍百變影城」1/29開幕

姓「馬」免費玩樂園　六福村3大優惠

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

123座「蜿蜒鳥居長廊」超壯觀！

旅行社業績創新高「日本線占4成」

太管處再重申　攀岩拍照祭重罰最高6萬

龜記聯名Labubu公仔「線上抽選販售」　門市消費滿200送貼紙

2旅遊業者優惠　飛神戶來回6999起

日本最美星巴克+1享喝咖啡、逛植物園

彰化「溫室玻璃屋餐廳」環繞落羽松林

壽司郎南山店「5%服務費」喊卡！業者：體驗期間暫不收取

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366