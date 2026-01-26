被CNN評選為「日本最美31處風景」　123座蜿蜒鳥居長廊超壯觀

喜歡旅遊、喜歡美食、喜歡迎接生命中種種不期而遇的感動，希望跟大家一起分享更多生命中各種不期而遇的美好︿︿

這裡曾被選為美國CNN電視台「日本最美的31處風景」，是山口縣超人氣打卡景點，更是在地知名的絕景神社之一，雖然需要自駕才比較方便前來，但因為真的太美了，非常值得專程前來。紅色鳥居通道長約100公尺，連接著神社本殿與海岸，從鳥居之間遠眺，可以看到壯闊的日本海與奇岩海岸線，紅色鳥居與藍色大海形成鮮明對比。

▲沿路都是山景公路及藍色海景，剛好遇到好天氣，超好拍。

元乃隅賣店

▲逛神社之前先來逛賣店，發現奇特的雙子蛋，好特別。

▲還有元乃隅神社限定餅乾。

元乃隅神社起源

1955年一位當地漁船經營者岡村，夢到白狐告訴他在此地祭祀祂，便在此建立了元乃隅稻成神社，祭祀稻荷神，後來歷經10年才逐漸建造到總共123座鳥居的規模。神社為因應外國遊客增加，原名過長不易發音，於2019年1月1日起刪去「稻成」二字簡化現名。

▲總共123座紅色鳥居一路綿延到海那邊。

▲依山傍海的天然地理條件，沿著鮮紅色鳥居通道，高低起伏走長約100公尺即可到。

▲山景、鮮紅色鳥居、藍色海景，這三種加在一起超無敵。

▲海景第一排紅色鳥居長廊，而且懸崖上的風相當強，來到這裡還可以欣賞到海浪拍打在特殊岩層，會從岩石隙縫中噴出白色浪花。

▲冬季海浪洶湧可以看到潮水沖刷到30公尺高的景色。

▲這裡真的超美超好拍的。

▲幸運遇到天氣好，拍起來更無敵。

白狐神社

這裡還有日本最難投的「賽錢箱」，神社入口處鳥居頂端設有一個高高掛起的賽錢箱，傳說如果能成功把錢幣投入，願望就會實現！

▲但今天到的時間比較晚，賽錢箱被收起來了。



▲白狐是稻荷大神的使者，象徵智慧與守護。

▲這裡要自駕比較方便喔，山口最推薦的必去景點之一。



元乃隅神社

地址：498 Yuyatsuo, Nagato, Yamaguchi 759-4712日本

營業時間：09：30～16：30

出走是為了更深刻回到原來的位置

MIKA出走美食日誌部落格、粉絲團

