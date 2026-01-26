龜記聯名Labubu公仔「線上抽選販售」　門市消費滿200送貼紙

▲龜記茗品攜手超人氣潮玩IP「Labubu」推出全新聯名活動。（圖／龜記茗品提供）

記者蕭筠／台北報導

龜記茗品攜手人氣IP「Labubu」推出公仔、刺繡水洗帽等5款周邊，還有限量杯身與杯膜，活動2月2日至4月13日開跑。

龜記與Labubu以奇幻世界觀為靈感，推出限量杯身、杯膜，以及一系列收藏級公仔、迷你吊飾、刺繡水洗帽及專屬貼紙等周邊，有「線上抽獎」與「門市加購」2種入手方式。

▲聯名周邊採線上線下2種管道販售。

線上活動須登入龜記會員系統，線上點餐單筆滿200元可獲得1點抽獎點數，點數開放累積區間為周一至周日，隔周一系統通知獲得抽獎資格次數，再點選「抽獎按鍵」抽出「購買資格」，取得資格才可至線上商城購買指定周邊，售完為止。

線上販售周邊有「Labubu Guiji Ver. 18公分公仔（加價3000元）」、「MiniLabubu Guiji Ver. 10公分公仔（加價1000元）」、「Super miniLabubu Guiji Ver. 公仔吊飾（加價149元）」及「Labubu Guiji水洗刺繡潮流帽（加價880元）」。

門市加購單筆須滿200元，除可獲得2款客製化Labubu貼紙，還可加購聯名潮流帽（加價880元），每門市僅有4頂，售完為止。部分門市不參與以上活動，詳情依官方粉專及活動專頁為主。

▲Mr.Wish x SOU．SOU第2波聯名近日登場。（圖／Mr.Wish提供）

另外，「Mr.Wish x SOU．SOU」第2波聯名也於近日開跑，推出全新草莓系列茶飲「莓好桃氣（售價85元）」、「草莓紅了（售價65元）」，分別用五窨綠茶、醇厚紅茶與草莓結合，2月8日前嚐鮮價79元及59元。

▲「999.9純金聯名紀念金幣」為手搖飲聯名中最貴周邊。

▲SO-SU-U十數昆不鏽鋼吸管杯。

2款全新周邊中，「999.9純金聯名紀念金幣」創手搖飲最貴周邊紀錄，結合SOU．SOU與Mr.Wish標誌製成，售價2萬9999元，即日起開放門市購買，售完為止。

前波聯名活動很快被搶購一空的「SO-SU-U十數昆不鏽鋼吸管杯」再推新款，售價599元，限量3500個，2月9日起於門市開放預購，實際到貨時間依官網通知。