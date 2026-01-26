釜山通行證下殺1折！出國優惠開搶　飛神戶來回6999元起

▲台北101觀景台推出優惠。（圖／Klook提供）

記者蔡玟君／綜合報導

旅遊業者趁著寒假到來，再推出國優惠！旅遊電商Klook即日起至3月2日推出「新春出遊」優惠，包括買一送一、體驗門票1折等，台北101觀景台門票也推出83折優惠。雄獅旅遊則與長榮航空聯手推出機票限時優惠，即日起至1月31日下單機票再贈送eSIM，還有日本神戶來回機票搶購價僅6999元起。

Klook此次新春優惠祭出「天天最高折1000元」、「瘋撒888元紅包」、「瘋搶1折與買1送1」等驚喜，針對近期因徒手攀登而話題十足的台北101觀景台，即日起至2月13日前，凡購買觀景台門票2人同行享83折優惠，還可獲贈2026限定馬上好運紅包袋一份。

▲釜山代表景點青沙埔韓版灌籃高手平交道。（圖／記者蔡玟君攝）

活動期間每周一上午11點，Klook推出熱門體驗1折優惠券，適用於釜山通行證、釜山膠囊列車等熱門商品；也推出人氣樂園商品買1送1優惠限量搶，如近期評價持續上漲的沖繩JUNGLIA叢林樂園也在內，幫助旅客以更優惠的方式安排行程。

「Klook eSIM 10元」與「飯店最高折2,000元」活動持續加碼中，只要輸入限量優惠碼「TW10ESIM」，即可享Klook eSIM 7天1GB最低10元，還可補差額升級更多天數方案；輸入限量優惠碼「HOTEL96」，訂購全球指定飯店，最高現折1000元，完成訂單後，再送全球指定住宿金1000元，等於最高折2000元，無論國內或海外旅遊都能折。

▲雄獅旅遊攜手長榮航空祭出機票優惠。（圖／雄獅旅遊提供）

雄獅旅遊則宣布與長榮航空聯手推出機票限時優惠，1月26日至1月31日下單機票送eSIM。鎖定1月26日至6月30日出發檔期，日本神戶來回機票搶購價6999元起（約原價6折），美西、東北亞及東南亞等熱門航點享有7折起優惠。

針對國人最愛的東北亞旅遊，雄獅旅遊首推「超殺快閃」活動，大阪航線祭出最優7折價；東京、沖繩、札幌、仙台、首爾、釜山等熱門城市享有8折起。活動期間內購買日本線機票，再加碼「天天抽免費日本當地遊」，讓旅客不僅省機票，還能豐富當地行程體驗。除了日韓航線外，東南亞全線、美西航線包括洛杉磯、舊金山、西雅圖也全面同步優惠，最低8折起。