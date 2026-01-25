高雄港區一日遊　朝聖新百貨內的階梯海景咖啡廳、貨櫃藝術節

▲高雄港區越來越美麗，已成為當地熱門觀光去處。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／高雄報導

高雄港區越來越美麗，不僅有高雄流行音樂中心、展覽館等美麗地標建築，沿著港灣散步，也有許多新的百貨商場、咖啡廳與藝術活動值得一訪，本篇就整理出現在到高雄港區必去景點與活動，包括海景百貨、階梯海景咖啡，還有能看海與展現藝術能量的貨櫃藝術節都不能錯過。

▲▼去年底試營運的FOCUS 13珊瑚廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

位於高雄流行音樂中心珊瑚礁群的 「FOCUS 13 珊瑚廣場」於去年底試營運，商場取名致敬舊日的13號碼頭文化背景，場域以「珊瑚礁」為設計語彙，對外視野開闊，整體空間約2100坪，主打文創品牌、潮流選物與特色餐飲，展現台灣文創設計力量，還有香氛、飾品，兩層樓空間讓民眾能逛得過癮。

▲高雄現在最受歡迎的階梯海景咖啡廳「FULA COFFEE 芙拉咖啡」。（圖／記者蔡玟君攝）

而位於商場2樓的「FULA COFFEE 芙拉咖啡」，是現在最受歡迎的海景咖啡廳之一，可說是一位難求。階梯式座位設計，讓每一層視線都能遠眺高雄港灣風光，讓人彷彿來到釜山的錯覺，記得內用需先抽號碼牌，等待現場人員協助安排座位。

▲▼高雄貨櫃藝術節。（圖／高雄市立美術館提供，Studio Millspace攝影）

而正在高雄港11號碼頭、淺一碼頭及海風廣場舉辦的「高雄國際貨櫃藝術節」，是兩年一度的城市藝術盛會。本屆以《愛耍廢》為主題，以「貨櫃」為核心創作媒材，邀集台灣、日本、法國、丹麥等多組國內外藝術家，將退役貨櫃、工業廢材與海洋元素重新構成大型藝術裝置，透過創意手法探討永續、再生與物質循環的可能性。

今年的展期至3月1日止，結合港灣景觀與公共藝術，不僅有互動裝置、光影藝術，還安排了導覽與工作坊活動，帶領旅人透過全新視角，跟著藝術家的腳步，重新感受高雄港灣魅力。