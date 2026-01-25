ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

高雄港區一日遊　朝聖新百貨內的階梯海景咖啡廳、貨櫃藝術節

▲▼高雄旅遊，高雄市，高雄流行音樂中心。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高雄港區越來越美麗，已成為當地熱門觀光去處。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／高雄報導

高雄港區越來越美麗，不僅有高雄流行音樂中心、展覽館等美麗地標建築，沿著港灣散步，也有許多新的百貨商場、咖啡廳與藝術活動值得一訪，本篇就整理出現在到高雄港區必去景點與活動，包括海景百貨、階梯海景咖啡，還有能看海與展現藝術能量的貨櫃藝術節都不能錯過。

▲▼高雄FOCUS 13珊瑚廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼去年底試營運的FOCUS 13珊瑚廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼高雄FOCUS 13珊瑚廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

位於高雄流行音樂中心珊瑚礁群的 「FOCUS 13 珊瑚廣場」於去年底試營運，商場取名致敬舊日的13號碼頭文化背景，場域以「珊瑚礁」為設計語彙，對外視野開闊，整體空間約2100坪，主打文創品牌、潮流選物與特色餐飲，展現台灣文創設計力量，還有香氛、飾品，兩層樓空間讓民眾能逛得過癮。

▲▼高雄FOCUS 13珊瑚廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲高雄現在最受歡迎的階梯海景咖啡廳「FULA COFFEE 芙拉咖啡」。（圖／記者蔡玟君攝）

而位於商場2樓的「FULA COFFEE 芙拉咖啡」，是現在最受歡迎的海景咖啡廳之一，可說是一位難求。階梯式座位設計，讓每一層視線都能遠眺高雄港灣風光，讓人彷彿來到釜山的錯覺，記得內用需先抽號碼牌，等待現場人員協助安排座位。

▲▼高雄貨櫃藝術節。（圖／高雄市立美術館提供，Studio Millspace攝影）

▲▼高雄貨櫃藝術節。（圖／高雄市立美術館提供，Studio Millspace攝影）

▲▼高雄貨櫃藝術節。（圖／高雄市立美術館提供，Studio Millspace攝影）

而正在高雄港11號碼頭、淺一碼頭及海風廣場舉辦的「高雄國際貨櫃藝術節」，是兩年一度的城市藝術盛會。本屆以《愛耍廢》為主題，以「貨櫃」為核心創作媒材，邀集台灣、日本、法國、丹麥等多組國內外藝術家，將退役貨櫃、工業廢材與海洋元素重新構成大型藝術裝置，透過創意手法探討永續、再生與物質循環的可能性。

今年的展期至3月1日止，結合港灣景觀與公共藝術，不僅有互動裝置、光影藝術，還安排了導覽與工作坊活動，帶領旅人透過全新視角，跟著藝術家的腳步，重新感受高雄港灣魅力。

關鍵字： 高雄旅遊 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【闖紅燈變路障】三寶瞬間停路中！ 2年輕女騎士猛撞重摔破相

推薦閱讀

高雄港區一日遊　朝聖階梯海景咖啡廳

高雄港區一日遊　朝聖階梯海景咖啡廳

老山東牛肉家常麵店2/1起水餃漲價

老山東牛肉家常麵店2/1起水餃漲價

全台最大！我家牛排高雄同盟店開幕

全台最大！我家牛排高雄同盟店開幕

甜點區才是本體！台北老爺Le Café吃到飽

甜點區才是本體！台北老爺Le Café吃到飽

獨／板橋人氣早午餐「當樂咖啡」2月底熄燈　

獨／板橋人氣早午餐「當樂咖啡」2月底熄燈　

鹽埕古宅餐酒館！冬瓜茶變身法式水果凍

鹽埕古宅餐酒館！冬瓜茶變身法式水果凍

家樂福開賣Pizza！6口味「10吋200元起」

家樂福開賣Pizza！6口味「10吋200元起」

姓名對中1字送紅蟳米糕

姓名對中1字送紅蟳米糕

四百有找！220克大肉盤＋自助吧吃到飽

四百有找！220克大肉盤＋自助吧吃到飽

士林官邸鬱金香展2/26浪漫登場

士林官邸鬱金香展2/26浪漫登場

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

高雄市中心免費落羽松景點現在正美

新北各大櫻花「花況預估」出爐

北投「白磺＋青磺鐳泉」雙泉質湯屋！

台北「樂高新年3關卡」免費玩

雲林百年三合院變身「森林甜點店」

姓「馬」免費玩樂園　六福村3大優惠

北野天滿宮夜間沉浸式光影展2月登場

台北榮星公園梅花開了！美到月底

全台最大！我家牛排高雄同盟店開幕

人氣漢堡排新北首家第4季開幕

熱門行程

2025新北感溫祭啟動　冬季活動全面熱鬧登場

新北感溫祭開跑！泡湯集章抽好禮，享受山海雙泉打造的「慢、靜、暖」冬季旅程。

最新新聞更多

高雄港區一日遊　朝聖階梯海景咖啡廳

老山東牛肉家常麵店2/1起水餃漲價

全台最大！我家牛排高雄同盟店開幕

甜點區才是本體！台北老爺Le Café吃到飽

獨／板橋人氣早午餐「當樂咖啡」2月底熄燈　

鹽埕古宅餐酒館！冬瓜茶變身法式水果凍

家樂福開賣Pizza！6口味「10吋200元起」

姓名對中1字送紅蟳米糕

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366