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夢幻爆表！高雄超美色系彩虹千層　餅皮採用天然花青素製成

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式..

點評：這個甜點真叫我少女心爆發！
ETtoday餓勢力

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

文、圖／虎麗笑嗨嗨

木木江鳥衣谷是很多螞蟻人推薦的千層蛋糕甜點店，是甜食控們約會必訪口袋名單，有夢幻的繽紛彩虹千層和特製千層蛋糕罐罐，外縣市也有提供宅配服務哦！老闆說千層蛋糕的餅皮都是堅持手煎製作，雖然比較費工但能掌握厚薄度，加上海藻糖保持濕潤口感，夾層包覆總統牌鮮奶油內餡，吃起來更細膩滑順。

虎麗最喜歡的口味是繽紛彩虹千層，超美色系是使用天然花青素做的餅皮，搭配鮮奶油餡口感軟嫩、甜度也頗剛好；偏愛鹹甜蛋糕推薦試試很有人氣的金沙起士千層，金色鹹蛋黃有加高粱酒烘烤去腥味，每一口都吃得到鹹甜滋味和濃醇奶香，再配一壺現沖玫瑰花果茶就更滿足啦～（千層蛋糕離開冷藏後建議半小時內食用完畢，才能品嚐到最佳的風味）

千層蛋糕

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲繽紛彩虹千層160元

夢幻的繽紛彩虹千層超級美！這是虎麗目前最喜歡的口味，能品嚐到綿密鮮奶油的滑順感，包覆軟嫩細膩的餅皮，加了玫瑰鹽和蜂蜜提升風味比較香甜不膩，入口慢慢化開，還有著厚實濕潤度。

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲彩色餅皮是使用天然花青素製作，一層一層都是手煎製作，與鮮奶油餡緊緊包夾在一起，口感十分細膩滑順。

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲金沙起士千層150元

喜歡鹹口味的推薦金沙起士千層，一層層餅皮抹上鮮奶油，鋪在上面金色的是鹹蛋黃，有加高粱酒烘烤，揮發後可去除腥味，味道也比較清香，每一口都吃得到鹹甜滋味，帶出鮮奶油及起士的奶香感！

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲堅果牛奶焦糖千層130元

這款很適合愛吃甜一點的螞蟻人，濃郁香醇的牛奶焦糖融合鮮奶油特別綿滑，千層蛋糕裡還加了堅果增添香氣和咬感，吃起來不會太膩口。

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲堅果牛奶焦糖千層濕潤度更高，濃醇的奶味和焦糖香在嘴裡慢慢散發出來，這時候配一杯熱茶或咖啡享用更棒～

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

千層蛋糕罐罐

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲繽紛彩虹水果罐160元／藍莓生乳罐130元

想要輕鬆帶著走可以選擇千層蛋糕罐罐！繽紛彩虹水果罐加了些水果帶來酸甜滋味，風味更清爽的藍莓生乳罐也頗受歡迎，罐罐吃起來與招牌千層蛋糕口感略有不同，都蠻推薦試試的。

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲繽紛彩虹水果罐160元

加了水果的繽紛彩虹千層罐罐很療癒，上面還有愛心火龍果，內餡搭配卡士達醬更滑順香甜，口感飽滿還有水果帶來酸甜滋味，吃起來比較香醇涮嘴。

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲藍莓生乳罐130元

藍莓生乳罐滋味比較偏酸，加了豐富新鮮藍莓和綿滑的藍莓鮮奶油，吃起來比較清香不甜膩，會忍不住一口接一口，而且吃完頗有飽足感（笑）。

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲草莓芙蓮罐罐160元

草莓控也有酸甜綿密的特製罐罐可選，加上卡士達奶油更添香醇風味。

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲店裡的蛋糕和罐罐都可以外帶，也有提供宅配服務哦！

飲料

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲玫瑰花果茶120元

品嚐千層蛋糕最適合配熱茶，玫瑰花果茶有淡雅清香玫瑰風味，融合茶湯十分爽口解膩，熱茶還可以免費回沖哦！

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲蜂蜜檸檬120元

酸酸甜甜的蜂蜜檸檬跟千層蛋糕也很搭，可以稍微解膩調整味蕾～

綜樂樂8吋拼裝／木木甜心

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

用餐空間

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲木木江鳥衣谷有提供內用座位讓甜食控們馬上享用千層蛋糕，品項都是以當天現場供應為主，如果有喜歡的口味建議三天前預訂，選擇單片或整份都可以！另外每週二四六還有出爐手作泡芙哦～

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

▲木木江鳥衣谷店外觀。

▲▼木木江鳥衣谷。（圖／虎麗笑嗨嗨提供）

木木江鳥衣谷

地址：高雄市前金區市中一路270號
營業時間：週一至週日 10:00-20:00
電話：07－2613771

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

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關鍵字： 木木江鳥衣谷 虎麗笑嗨嗨 達人美食 美食情報 高雄美食 彩虹千層 千層蛋糕罐罐

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