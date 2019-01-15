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霓虹夜市造型巧克力超夯　鋼鐵人、蝙蝠俠、超人人氣高

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▲▼霓虹夜市在BTS車站附近。（圖／I Taiwan Life提供）

▲霓虹夜市在BTS車站附近。（圖／I Taiwan Life玩樂創意提供，以下皆同）

旅遊中心／綜合報導　圖／I Taiwan Life玩樂創意

曼谷夜市的熱鬧程度，完全不輸給台灣，是許多人到曼谷旅遊時必定安排的行程之一，包括席娜卡琳火車鐵道夜市、恰圖恰綠色市集、河岸碼頭夜市、拉差火車夜市等等，遊客皆非常多。但部落客I Taiwan Life玩樂創意選擇逛的霓虹夜市，規模較小，人潮也較少，反而可以更輕鬆自在慢慢逛！

▲▼霓虹夜市人潮少，逛起來不擁擠。（圖／I Taiwan Life提供）

▲霓虹夜市人潮少，逛起來不擁擠。

霓虹夜市Talad Neon Night Market位於水門區，從BTS Chit Lom station步行大約20分鐘可抵達。離水門夜市也不遠，腳程好的可以一次逛2個夜市。霓虹夜市旁有個天橋，從天橋上可以拍到整個霓虹夜市。據部落客I Taiwan Life玩樂創意表示，這裡的規模雖然不大，但因為人潮較少的關係，逛起來反而舒服。

▲▼西瓜冰沙很消暑。（圖／I Taiwan Life提供）

▲西瓜冰沙很消暑。

▲▼夜市燒烤別有一番風味。（圖／I Taiwan Life提供）

▲夜市燒烤別有一番風味。

西瓜冰沙在泰國非常普遍，隨處可見，但怎麼吃也不膩，泰國很熱，來一份冰沙很退火。另外來點烤物沾點泰式醬，是一定要品嚐的夜市美食，部落客I Taiwan Life玩樂創意表示，比起百貨公司裡的泰式料理名店，在霓虹夜市吃的烤物別有一番風味。

▲▼造型巧克力買10送1。（圖／I Taiwan Life提供）

▲造型巧克力買10送1。

▲▼超人、鋼鐵人、蝙蝠俠巧克力人氣最高。（圖／I Taiwan Life提供）

▲超人、鋼鐵人、蝙蝠俠巧克力人氣最高。

▲▼鑰匙圈可免費刻字。（圖／I Taiwan Life提供）

▲鑰匙圈可免費刻字。

NEON霓虹夜市的燈光氛圍很溫和，寬敞的空間逛起來一點也不會因為擁塞而煩躁。這裡還有許多迷人的東西，也許是國外的月亮比較圓，這裡每一個攤位所賣的商品都很吸引人。例如造型巧克力，有寶貝球、鋼鐵人、美國隊長盾牌、蝙蝠俠、超人等等，買10送1，其中以超人、蝙蝠俠、鋼鐵人的人氣最高。還有鑰匙圈製作，可免費刻字在上面，有各式各樣的圖型可以挑選搭配。


城中霓虹夜市
1087, 167 Phetchaburi Rd, Khwaeng Makkasan, Khet Ratchathewi, Krung Thep Maha Nakhon 10400泰國
營業時間:17:00~00:00

關鍵字： 亞洲旅遊 泰國旅遊 曼谷 霓虹夜市 I Taiwan Life BTS 造型克力

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