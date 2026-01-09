基隆45年傳奇老麵攤！千萬別點大碗　手工油蔥極香

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

十年前你問基隆小吃最具代表的是那一種？天婦羅、一口吃香腸、吉古拉等等，猜想鮮少人會說是「乾麵」，但要是你現在再問，應該很多人敗倒在基隆乾麵這個看起來不怎樣，但一吃就上癮的基隆小吃。我常常被問基隆乾麵最推那一家？老實說這答案不好回答，因為光我記憶中的基隆乾麵就有5、60家美味的乾麵，而且到今天我一直還沒寫完。

今天這家，也是我兒時記憶中存在的，只是很模糊。每次，我在寫基隆乾麵，就有一定有人跟我提及「坤山麵店」（或坤山大飯店），到了現場我才發現，原來是我初戀、失戀時常吃的那一碗。結論：這家乾麵真的強，基隆前五妥妥的，尤其是那油蔥，餛飩、黑白切也好吃。果然是基隆人不會告訴你的麵店。還有，千萬別點大碗的，因為小碗你就吃不完。

位置

坤山位於和平島內，也就是這幾年讓基隆紅到外國的「正濱漁港」彩色屋，過了那座橋（和平橋）就是我們基隆人口中的和平島。這幾年基隆觀光發展的好，能把人流導到基隆市區外，能讓許多人專程到基隆玩，而不再是去宜蘭、九份回程的順便足以證明。如果你不是自駕，和平島的唯二交通工具就是巴士，當然你也可以坐計程車。

▲麵店位於平一路25和平二路口，對面是和平島著名的「池王宮」，巷弄看過去是對岸協和發電廠的煙囪。

菜單

麵店基本上就是一家路邊麵攤，當地人習慣開玩笑的叫它「坤山大飯店」，但不知曾幾何時改成了「坤山麵店」，但不管是什麼名字寫著牆上都或多或少有一點歲月的玩笑。說來，這裡就三大樣，各種麵食、各種湯品，然後就是燙清菜和黑白切。

黑白切

黑白切就是看到什麼就點什麼，有時阿伯、奶奶太忙常常會忘記，這點請大家多多包涵。另外就是這麵攤下午四點才開始營業，老闆會一邊煮麵一邊準備黑白切（現煮現燙），所以想吃完整的黑白切切記不要太早去，但太晚去又有可能你看到時已經被切光。

小碗份量就很足夠

幸好，乾麵沒賣完就沒問題，兩人點了一碗乾麵、一碗麻醬麵，遵照友人的指示點了小碗的。用的麵條是基隆乾麵的起手式「廣東麵」。

乾麵 35元

這一碗乾麵和市區一樣35元，但大概是兩碗左右的份量，難怪人家會說坤山伯的小碗就是人家的大碗，除非你食量真的大，千萬不要點大碗，尤其是女生。另外，這碗乾麵一端上來就油蔥四溢，而且油蔥乾很大塊，一看就是自己熬的，再丟上豆芽。大致上基隆乾麵就是這麼簡單，有人愛淋基隆的辣椒醬，但我打死都不會加，除非是油蔥不夠香。

手工油蔥香氣逼人

第一口我就折服，純論乾麵基隆前三妥妥的，麵條下得好微脆帶點咬勁，撲鼻而來的油蔥更是香得亂七八糟，每一口都是麵香混著油蔥香，越吃越香，越吃越涮嘴，直到你回過神已然整碗見底。

麻醬麵 45元

一般來說麻醬麵不會有這麼多的油蔥，可坤山伯的麻醬麵才不管你。這油蔥和麻醬第一次讓我覺得如此合拍，不再是彼此毀滅，而是你濃我比你更濃，卻依然存在你的味覺心底，越吃越有滋味、越吃越明白，雖然吃到最後有一點撐後的微鹹膩，但這碗麻醬麵不止基隆前三，可能也是我吃過的前三。

餛飩湯

除了麵好，這裡的餛飩湯也有水準，湯頭同樣帶著偏厚的油蔥，另外添了一點韭菜、蔥花，餛飩以扁食論算是大顆，皮也比較寬大，吃起來相對滑潤，內餡微微的偏鹹，但前幾口真的超級香甜，可惜破了好幾顆。

頭殼肉

黑白切我點了三樣，但最後只上了頭殼肉，而且是帶Q嫩微筋的豬眼，另外坤山伯黑白切的醬油膏和辣椒醬也蠻厲害的。我看有一些人還覺得乾麵味道不夠重，把麵條拌到這醬汁裡混著一起吃。

坤山麵店

地址：基隆市中正區平一路27巷12號

電話：0972－159355

營業時間：16：00－22：30

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～

《小虎食夢網》部落格、粉絲團

