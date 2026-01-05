基隆廟口「60年紅燒鰻魚羹」續湯免錢！搬家後小攤車升級店面

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者蘇相云

記得二十幾年前第一次來基隆廟口夜市，朋友就帶著我吃了這家「圳記紅燒鰻」，就在知名的三兄弟豆花附近。去年十月這家60年鰻魚羹老店從小攤子變成店面，開店位置沒差很多，就是在原本的攤子旁邊一點而已，空間變得更新更寬敞，而且餐點選擇更多，不用像以前擠在攤車前吃鰻魚羹，而且現在還可以續湯，這家鰻魚羹真的是心中第一名，湯頭鮮甜越喝越好喝！

環境

就在三兄弟豆花旁邊一點，另外一邊也有一家也是賣鰻魚羹的，聽說是分家出來的，味道老實說差不多。不過這裡的湯可以續，份量看起來也比較多一些，牆上的照片就是以前舊攤位時的老照片，以前座位真的很少。

菜單

以前沒有賣麵類跟小菜，搬到店面後，菜色更多了。裝鰻魚羹的碗也變得比較大，比較開心的是鰻魚湯可以續，記得以前好像不行。

紅燒鰻魚羹

羹湯是沒有勾芡的清湯，喝起來有大白菜的清甜味，越喝越好喝，還帶點胡椒香。口味上是偏甜一些，紅燒鰻魚的肉質很細緻，吃起來鬆鬆軟軟的，小心裡頭有大根刺，偶爾有小刺，吃的時候要注意一些。紅燒鰻的肉弄散之後加在羹湯裡頭吃味道更棒，自從第一次吃過之後就一直很喜歡這一家紅燒鰻羹的口味。

滷肉飯

▲味道也還蠻不錯的，滷肉偏肥，但是吃起來還是蠻清爽的，就是這天吃的飯有點太軟了些。

心得

「圳記紅燒鰻」搬家後價格還是維持在90元一碗，環境變得更好座位更多還有冷氣，餐點選擇也更多了，這家有算是來到基隆廟口夜市會一訪再訪的店家，推薦給大家！

圳記紅燒鰻

地址：基隆市仁愛區愛四路24號

電話：0939－393801

營業時間：10：30～22：30

