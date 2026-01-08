蘊泉庄日蘊堂再推港點吃到飽　無限供應菜色超過100道

▲蘊泉庄「日蘊堂」推出港點吃到飽，活動到3月31日。（圖／蘊泉庄提供）

記者黃士原／台北報導

蘊泉庄日蘊堂餐廳港式點心吃到飽原本去年12月30日結束，不過飯店日前宣布再推出2026年全新企劃「蘊食香傳│暢饗港點好時光」，超過100道港點無限供應，4人以上同行加碼贈送料理，活動到3月31日。

蘊泉庄位處淡水河畔唯一的紅樹林台地，可遠眺觀音山、近瞰淡水河，日蘊堂為館內新派粵菜餐廳，去年曾推出港式點心吃到飽，迎接全新2026年，飯店再推出「蘊食香傳│暢饗港點好時光」，無限供應品項從50多道增加到100多道，午餐每人980元+10%，晚餐1180元+10%， 4人以上同行再送價格上千的高級料理，1月是滋補人蔘土雞鍋、2月是蘊饗醃篤土雞鍋、3月是松露牛油爆澳龍，每桌1份。

新菜單主要分為粵式點心、港粵經典、湯品、米/麵食、冷菜、甜湯糖水及特別推車港點等6大類，除了蟹黃燒賣、蝦皇水晶餃、蜜汁叉燒包、千層蘿蔔酥、荷葉糯米雞等，還有蜜汁梅頭叉燒肉、明爐吊燒鴨、避風塘海中蝦、梅膏一字排、陳香紅麴腱子腿、牛仔廣炒飯等。

▲添好運1月續推「港點吃到飽」。（圖／添好運提供）

另外，添好運港點吃到飽延續到全新的2026年，台中J Mall店、高雄富民店兩家分店同步提供服務，時間到1月31日，即日起開放1個月內訂位，餐費每人699元。

時段部分，台中J Mall店為1月1日至31日平日14:00至15:40與16:00至17:40，每時段限量40位，每人餐費699元，高雄富民店用餐時段不限平假日，時間為11:00至17:00。2家店的用餐時間都是100分鐘。