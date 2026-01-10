生肖屬馬吃Buffet享2人行第2位半價　姓名有「馬」同樣優惠

▲「悅．市集全日餐廳」本周起推出大西洋風味主題菜色。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台北新板希爾頓酒店「悅．市集全日餐廳」本周推出大西洋風味主題菜色，同時迎接馬年，只要姓名含有「馬」字（同音亦可）或「生肖屬馬」，即享2人同行、第2位半價。

悅．市集自助餐廳1月5日起推出大西洋風味主題菜色，串聯歐洲西岸與美洲的經典風味，供應從加勒比海的香辣烤魚、葡國風味紅酒燴牛尾、薩丁尼亞珍珠麵沙拉、英式經典漁人派、鹽烤大西洋鮭魚。假日有限定料理─威靈頓牛排，以香濃蘑菇醬、鹹香帕瑪火腿包覆紐西蘭菲力牛排，搭配金黃千層酥皮。

此外，迎接馬年，悅．市集也推出限時優惠，2月28日前，姓名含有「馬」字（同音亦可）或「生肖屬馬」，即享2人同行、第2位半價，2月14日至2月22日的春節期間不適用。

▲秘製脆皮五花肉。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

另外，迎接春節聚餐檔期，JR東日本大飯店台北館內的鉑麗安全日餐廳，即日起至3月4日的午餐及晚餐時段，推出中華料理主題自助餐，以燒臘、熱炒、海味與滋補湯品為主軸，最吸睛的莫過於一字排開的燒臘與熱食，有廣式烤鴨、秘製脆皮五花肉、左宗棠雞、爐烤香料牛排、普羅旺斯香草烤羊排、法式燉牛舌等。

▲清蒸海上鮮。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

海味料理則走清爽與層次並進的路線，清蒸海上鮮以整尾鱸魚以最純粹的清蒸手法，五味中卷口感鮮彈，搭配酸甜鹹辣交融的五味醬酸甜開胃，魚子櫻花蝦炒飯將鹹香海味融入粒粒分明的米飯之中。

即日起至3月底，鉑麗安全日餐廳也祭出壯世代優惠，周一至周五午餐，60歲以上用餐可享7折，而午、晚餐時段4人以上同行，當月壽星免費吃。